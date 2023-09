Podle lékařů nyní lidé marodí nejen s virózami, ale i s angínou. Tedy bakteriálním infekčním zánětem krčních mandlí. Nejlíp na ni zabírá penicilin, přičemž situace kolem léků už má být stabilní. Deník přináší odpovědi na nejčastější otázky, které se nemoci týkají.

Angína způsobená streptokoky a stafylokoky je bakteriálního původu | Foto: Shutterstock

Jak poznat angínu?

Když člověka začne silně bolet a škrábat v krku, obtížně polyká a má horečku, může se jednat o angínu. Přesnou diagnózu ale určí jedině lékař. Angína způsobená streptokoky a stafylokoky je bakteriálního původu. Na rozdíl od viróz na ni nezabírají volně dostupné léky, ale jen antibiotika. Člověk se kurýruje přibližně týden až deset dnů.

Příznaky angíny



• silná bolest, škrábání v krku

• těžké polykání

• kašel

• zvýšená teplota/horečka

• bolest hlavy, v uších

• bílý povlak na mandlích

• zvětšené mízní uzliny

• u dětí zvracení, nevolnost

• nechuť k jídlu



Diagnózu i léčbu určí lékař.

Jaká je léčba?

Angína se sice nejčastěji objevuje počátkem jara a v zimě, ani na podzim ale není ojedinělá. „Chodí k nám lidé se vším možným. I s angínou,“ potvrdil Deníku praktický lékař z Prahy 10 Tomáš Kaštovský.

Nejvíc na ni zabírá penicilin. „Proto jej předepisujeme. Někteří lidé kvůli němu ale běhají po celé Praze. Dá práci sehnat ho,“ sdělil Kaštovský. Pokud v konkrétní lékárně penicilin není, lékárník nabídne jiná antibiotika, tedy lék druhé volby, který je k léčbě angíny též vhodný.

Podle místopředsedy Sdružení praktických lékařů České republiky Václava Šmatláka takovou situaci lékárníci prakticky vždy vyřeší. „Nemám od pacientů, kterým předepíšu antibiotika, informace, že by je nedostali,“ řekl Deníku.

Jsou potřebné léky zajištěné?

Výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel informoval, že část zásilek penicilinových antibiotik už do Česka dorazila. Další přijdou během října a listopadu. Do konce roku má dorazit i o třicet procent více balení penicilinových suspenzí (jsou podobné sirupům, jen s rozptýlenými částicemi léčiva na dnu nádobky – pozn. red.) pro děti.

Nyní by tedy situace již měla být stabilizovaná. „Minulý týden jsme V-Penicilin naskladnili a vypadá to, že dostupný stále je,“ reagoval pro Deník mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov. Lidé si to vždy mohou ověřit na rezervačních stránkách řetězce.

LékyZdroj: Shutterstock

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 ovšem připustil, že výpadkům nikdy nelze zcela zabránit. „Nepochybuji ale, že díky mimořádným i průběžným dodávkám dokážeme zajistit dostatek léků pro české pacienty,“ dodal.

Předcházení výpadků



Poslanci se zabývají vládní novelou zákona o léčivech. Zaměřena je na předcházení výpadkům antibiotik či léků na bolest atd.



V případě nedostupnosti konkrétního léku bude držitel rozhodnutí o jeho registraci, což je nejčastěji výrobce, muset zajistit zásobu ještě na měsíc či dva. V případě, že půjde o lék, s nímž byly kvůli výpadkům v minulosti potíže, dokonce na tři měsíce. Týkat se to nebude jen léků s krátkou expirací. Tedy dobou, kdy je lze užívat.



Úředníci budou též moci lépe sledovat výpadky v jiných evropských zemích a předejít tím těm tuzemským. Novela má zajistit i rovnoměrnou distribuci léků po republice.