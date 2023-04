V Česku se zvýšil počet případů spály a mnohdy s ní marodí děti. Zatímco loni v únoru spálou v Česku onemocnělo jen 28 lidí, letos ve stejný měsíc jich bylo 740, což je za poslední roky nejvíc.

Jak poznat spálu? Doprovází ji angína a vyrážka. | Foto: Profimedia

Nejvyšší čísla – téměř 140 případů – vykázal Jihomoravský kraj. Spála ale řádí i jinde. Kupříkladu Hygienická stanice hlavního města Prahy zaznamenala vyšší výskyt onemocnění u dětí od jednoho do devíti let. Za čtvrt roku registrovala v metropoli přes 140 případů. To je víc než pětinásobek počtu nemocných v posledním čtvrtletí loňského roku.

Větší šíření spály potvrzuje i dětská lékařka Zuzana Moravcová z Brandýsa nad Labem. „Je to tak. Není to ale jen spála, té jsme měli nejvíc v prosinci a lednu. Streptokokových angín, pod které spadá i spála, je ale fůra,“ popsala. Všechny tyto angíny způsobuje bakterie pyogenní streptokok.

Vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie a Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy Jana Kozáková potvrdila, že od prosince loňského roku Státní zdravotní ústav (SZÚ) eviduje zvýšený počet případů, kdy streptokok skupiny A způsobil invazivní onemocnění. „To znamená, že byl laboratorně prokázán v krvi či mozkomíšním moku pacienta,“ dodala.

Covid spálu utlumil

Jak ale pro Deník uvedla mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová, silnými roky byla i léta 2014 a 2016. V únoru 2014 spálou onemocnělo téměř pět set lidí, o dva roky později 398. Ročně v Česku průměrně spálou onemocní tři až pět tisíc lidí. Z údajů SZÚ též vyplývá, že během pandemie covidu-19, tedy především v letech 2020 a 2021, došlo k výraznému snížení nemocnosti.

„Pravděpodobně v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, tedy distancem, lockdownem či respirátory,“ podotkla Čechová.

Doplnila, že to bylo podobné jako u jiných infekcí, přenášených převážně kapénkami a kontaminovanými předměty. V roce 2020 onemocnělo spálou celkem 765 lidí, v následujícím roce jen 167. Loni začal počet případů stoupat, lékaři evidovali 1 150 pacientů.

Hlavním příznakem tohoto bakteriálního onemocnění je angína, tedy akutní zánět mandlí. Pokud ji provází vyrážka, jedná se právě o spálu. Lékaři nasadí antibiotika a pacientovi je doporučen asi desetidenní klid na lůžku. Spála postihuje zejména děti a mladistvé.

V době vyšší nemocnosti je dobré předcházet jí kvalitním úklidem, dezinfikováním povrchů a ploch, jichž se dotýkal nemocný. Potřebné je též větrání. Do mateřských či základních škol by neměly chodit děti, které vykazují příznaky spály.

Spála v letech



Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden až prosinec 2022, porovnání se stejným obdobím v letech 2013 až 2021 (počet případů):



Rok 2013: 4 089

Rok 2014: 4 171

Rok 2015: 3 693

Rok 2016: 3 108

Rok 2017: 2 166

Rok 2018: 1 804

Rok 2019: 1 992

Rok 2020: 765

Rok 2021: 167

Rok 2022: 1 150



Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2023, porovnání se stejným měsícem v letech 2014 až 2022 (počet případů):



Rok 2014: 496

Rok 2015: 307

Rok 2016: 398

Rok 2017: 220

Rok 2018: 213

Rok 2019: 212

Rok 2020: 197

Rok 2021: 23

Rok 2022: 28

Rok 2023: 740



Zdroj: SZÚ