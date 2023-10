Anna měla nadváhu celý život. Nejvyšší hodnota, kterou kdy na displeji váhy spatřila, byla 117 kg. Jednoho dne si však uvědomila, že vidět na váze trojciferné číslo není nic příjemného a rozhodla se to změnit. Vymyslela si proto 10 pravidel, která se stala každodenní součástí jejího života a která ji dovedla k postavě snů. Jak se jí podařilo zhubnout, jaká jídla jíst, abyste zhubli také a jaká pravidla dodržovat?

Anna Simonian zhubla díky deseti pravidlům téměř 40 kg. | Foto: Se svolením Anny Simonian

CO SE V ČLÁNKU O SPECIÁLNÍ DIETĚ DOČTETE:

* Vše je o velikosti porcí

* Hřešit v poměru 20/80

* Jak zhubnout podle Anny

* 10 pravidel pro úspěšné hubnutí

* Váha je jen číslo!

Anička je třicetiletá maminka, která se snaží ukázat úplně každému, že nic není nemožné a že s trochou vůle a snahy se může podařit i to, co se zpočátku zdálo nedosažitelné. Dokazuje to tím, že se při váze 117 kg rozhodla, že se chce cítit lépe a vymyslela si desatero pravidel, které začala dodržovat. Díky nim zhubla téměř 40 kilogramů a do oblečení, které nosívala, by se vešla dvakrát. Proto pokud řešíte celý život podobný problém, jako Anička, nebo jste po dětech přibrali natolik, že nejste schopni získat svou postavu zpět a chcete zhubnout, pak by vám její pravidla rozhodně neměla uniknout.

Vše je o velikosti porcí

Nevíte, co děláte špatně, ale přesto stále nehubnete? K snídani si dáte šálek kávy jen se dvěma lžičkami cukru a mlékem, chleba s vrstvou veganského burákového másla a na zdravém olivovém oleji si usmažíte netučný kuřecí řízek?

„Všechny tyto potraviny můžete při hubnutí normálně jíst! Je to jen příklad toho, na co si dát pozor s množstvím. Všechny tyto věci jsem dělala i já na začátku, člověk se pořád učí o potravinách. Neexistuje nezdravé jídlo, ale jen jeho špatné množství,“ vyzdvihuje influencerka @anshule na svém instagramovém profilu.



Hřešit v poměru 20/80

K tomu se váže i pravidlo, které hovoří o složení jídelníčku. Anička se často potýká s dotazy, jak dokázala nepřetržitě hubnout. Její sledující se jí svěřují s pocity, že už hubnoucí proces dále nevydrží a že se chtějí vrátit zpět ke svým nezdravým návykům, že nedokážou žít bez pizzy, hamburgerů, čokolády či zmrzliny. Ona na to má však jasný názor:

„Nic z toho nemusíte do konce života vyřadit. Stačí si jen v jídle najít balanc! U mě je to tak 80 – 90 % zdravého jídla a ten zbytek? Občas si dám dortík, který miluju, ke kávě. Občas hamburger k večeři a podobně. Jen tomu přizpůsobím zbytek dne. Ale hlavně bez výčitek. A i přesto jsem zhubla,“ vysvětluje svým sledujícím a uklidňuje, že občasné hřešení není na škodu.

„Typické je to kolem Vánoc. Lidé se strachují, jak se na jejich váze projeví to, co jedí od Štědrého dne do Silvestra. A já jim říkám, že to není důležité. Důležité je především to, co jedí od Silvestra do Štědrého dne,“ zmiňuje typické sváteční dilema.

Jak zhubnout podle Anny

Anička dopředu věděla, že pokud se chce vejít do konfekční velikosti, bude na sobě muset se svou původní váhou nemálo přes 100 kilogramů skutečně zapracovat. Nejvíce jí při hubnutí pomohlo zařadit pravidelný pohyb, zeleninu, bílkoviny, ale hlavně se z toho nestresovat a nepospíchat na výsledky.

„Důležité je dopředu říci, že jsem nevyřazovala snad vůbec nic. Žádné potraviny, které jsem měla ráda, jsem jíst nepřestala. Naopak jsem zařadila více zeleniny, ovoce, bílkovin a zaměřila jsem se na pitný režim. Jím vše, co dřív, jen v omezené míře,“ vysvětluje klíč ke svému hubnutí žena, které se takto podařilo zhubnout 39 kg.

V reálu to tedy vypadá tak, že si dá Anička každý den něco sladkého a zaměřuje se i na mnohem menší množství příloh. „Pokud se bavíme o méně výživově bohatých potravinách, tak si dám něco sladkého každý den. Ubrala jsem ale také na množství tuku, na kterém jídla připravuji a také jsem zmenšila porce příloh,“ doplňuje.

10 pravidel pro úspěšné hubnutí

Už tři roky je Anička věrná způsobu stravování, který si vymyslela. Zároveň však tvrdí, že tento způsob nemusí vyhovovat každému. Aby ale vše fungovalo dlouhodobě, není podle ní dobrou cestou začít vyřazovat určité složky potravy.

Pravidlo č. 1 – Omezit smažené, sladké, tučné, uzeniny, omáčky, knedlíky a podobné potraviny.

Pravidlo č. 2 – Nevynechávat jídla, jíst pravidelně 3 – 5x denně, jak je kdo zvyklý.

Pravidlo č. 3 – Maximálně omezit sladké nápoje, slazené džusy a pít místo toho raději vodu.

Pravidlo č. 4 – Nevynechávat makroživiny, jíst správné množství sacharidů, bílkovin a tuků.

Pravidlo č. 5 – Udržet balanc v jídelníčku. Jíst většinově zdravě a výjimečně si bez výčitek zahřešit.

Pravidlo č. 6 – Dopřát si pravidelně kvalitní spánek.

Pravidlo č. 7 – Zařadit pravidelný pohyb, který vás ovšem musí bavit!

Pravidlo č. 8 – Dodržovat dostatečný pitný režim.

Pravidlo č. 9 – Nevážit se každý den. Váha vás může jedině stresovat.

Pravidlo č. 10 – Dodržovat kalorický deficit, tedy rovnováhu mezi příjmem a výdajem, přičemž výdaj musí být vyšší.

Váha je jen číslo!

Influencerka ovšem dodává, že nikomu hubnutí nenutí a že někdo se může cítit dobře v silnějším těle a jiný ve štíhlejším. „Chci, abyste věděli, že váha je jen číslo a rozhodně neudává to, zda je člověk šťastný nebo spokojený! Nejvíce ve svém životě jsem na váze viděla číslo 117 kg, to bylo hned po porodu, váha se mi pak nějak sama snížila, kdy se tělo dávalo postupně dohromady a můj start byl nakonec 107 kg. Teď mám 68 až 69 kg a cítím se ve svém těle úžasně. Nedá se to porovnat s tím, jak jsem se cítila se 107 kg,“ tvrdí Anička, která v současné době proces hubnutí přerušila, jelikož má malé miminko a kojí.

