Pocení je problém číslo jedna během každého léta. Jestli něco řešíme ještě častěji než ochranu před slunečním zářením, tak je to ochrana před pocením a jeho následky. Jak zabránit nadměrnému pocení a co je na něj lepší, jestli deodoranty nebo antiperspiranty? Leckdy jdeme ještě víc do hloubky a chceme, aby přípravky, které zabrání pocení a omezí zápach, neobsahovaly hliník, o němž se říká, že může způsobovat rakovinu. Po jakém deodorantu či antiperspirantu tedy nejlépe sáhnout? A jak mít nadměrné pocení pod kontrolou?

Co lépe funguje, antiperspirant nebo deodorant? | Foto: Shutterstock

Pot sice není vždy estetický a voňavý, zato je důležitý pro naše zdraví. Jen ho nesmí být moc.

Pocení je složitý mechanismus, řízený hormony a nervovým systémem. K čemu je pot dobrý? „Chrání organismus před přehřátím a pomáhá mu zbavovat se škodlivých látek. Absence potu může být nebezpečná, protože v takovém případě hrozí přehřátí organismu,“ píše se na stránkách biooo.cz.

Pravda o deodorantech a antiperspirantech:

Zdroj: Youtube

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE

* Antiperspirant vs. deodorant

* Pocení a zápach

* Alkohol a bílkoviny

* Omezování potu

* Kauza hliník

* Chemie v kosmetice

* Proč zrovna podpaží

* Frčí kyselina glykolová

* Kontroverzní vychytávka

* Omezují bakterie

* Pozor na podráždění

Pot sám o sobě je slaná tekutina bez barvy a zápachu s obsahem organických složek – tvoří ho převážně voda, ale asi 1 procento potu je kombinací soli a tuku. To, co způsobuje ne úplně příjemný odér potu, jsou až bakterie, které se přirozeně vyskytují na povrchu kůže a pot rozkládají.

Co umí kosmetika proti pocení?

Řadě lidí stačí pro boj s potem deodoranty nebo antiperspiranty. Pokud najdete na etiketě ve složení přípravku alkohol, jde o antiperspirant, který omezuje samotné pocení. Naopak deodorant alkohol neobsahuje a mění zapáchající odér na vůni.

Studené prsty jsou jen začátek. Sklerodermie hledá cestu do orgánů, ty pak zničí

Antiperspiranty, na rozdíl od deodorantů, potlačují pocení tím, že stáhnou vývody malých potních žláz. Prostě zablokují potní žlázy, a tím zásadně omezí tvorbu potu a následného pachu.

„Toho dosahujeme nejčastěji pomocí solí hliníku, ale lze na to jít i jinak a využívat soli zinku, které pot vážou na svém povrchu a mají také deodorační vlastnosti,“ říká docentka Jarmila Rulcová, vedoucí lékařka dermatologického centra SynCare v Brně.

Antiperspirant vs. deodorant



• Antiperspirant: Zabraňuje pocení. Toxiny se nemohou dostávat z těla, protože se cíleně ucpává potní žláza.



• Deodorant: Nezabraňuje pocení, jen zabíjí bakterie žijící v podpaží. Neucpává potní žlázy, takže se toxiny přirozeně odplavují s potem pryč z těla.



Zdroj: Víte co obsahuje váš deodorant

Bránit pocení by se nemělo

Na otázku, jestli máme s pocením bojovat, se názory různí. Wellness specialistka Zuzana Klofandová si myslí, že člověk by pocení bránit neměl a měl by řešit pouze zápach, a to deodorantem nebo esenciálními oleji. Skvěle fungují šalvěj, levandule, či geranium, rozpuštěné v nosném oleji jako je třeba mandlový.

Hodně pomáhá také gemnoterapie, využívající tinktury z pupenů rostlin a bylin, která se zaměří na očistu jater a ledvin. Antiperspiranty, injekce a chirurgické zákroky v podpaždí nemá specialistka ráda.

Pocení po fyzické aktivitě je přirozeným a žádoucím jevem.Zdroj: Shutterstock

Alkohol či bílkoviny pocení podporují

Podle wellness specialistky můžeme pocení ovlivnit životním stylem: „Hodně vypité kávy, alkoholu, nadměrné solení, či spousta bílkovin ve stravě jsou velkými viníky nadměrného pocení. Někdy je to dlouhá cesta, tělo se musí nejdříve pročistit, což trvá měsíce, a jako vždy je to komplexní záležitost. Při úpravě pocení hodně pomáhá saunování a pravidelný sport.“

Malé omezování potu nevadí

Dermatoložka Jarmila Rulcová ale nesouhlasí s tím, že když bráníme pocení, tělu škodíme. Omezení pocení pomocí antiperspirantů v typických oblastech, v podpaží, na krku a případně v tříslech, nemá podle ní žádný negativní zdravotní účinek, protože plocha s dočasně omezeným pocením je velmi malá.

Kauza hliník

Existují názory, že hliníkové sloučeniny, aplikované na kůži, mohou způsobovat rakovinu. Lékárnice Pavla Horáková z Lekarna.cz ale upozorňuje, že pro to nejsou důkazy.

Už žádné další štípance od komárů. Víme, které barvy nenosit a proč nepít pivo

„O účincích hliníkových solí a parabenů se vedou diskuze již několik let a proběhly i lékařské studie, třeba od amerického Národního ústavu pro výzkum rakoviny z let 2002-2006. Studie neprokázaly, že by používání antiperspirantů a deodorantů mělo vliv na vznik rakoviny prsu,“ uvádí Pavla Horáková.

Pravda o chemii v kosmetice

Už před mnoha lety založila inženýrka chemie Aneta Adamčíková značku přírodní kosmetiky biorythme a do této problematiky vnáší pohled opravdového vědce. Nestraší lidi nepodloženými tvrzeními o škodlivosti té které chemické látky v kosmetice, ale důkladně zkoumá dostupné studie, ať už jsou pro nebo proti určitému tvrzení. Svá zjištění pak publikuje zpracovaná pro laickou veřejnost.

Odbornice se zabývala i tématem hliníku, kontroverzní složky kosmetiky proti pocení.

Nadměrné pocení nám může pěkně ztrpčit život.Zdroj: Shutterstock

Na svých stránkách napsala: „I přesto, že problematika hliníku je nejvíce spojována s deodoranty a antiperspiranty, vyskytuje se i v jiné kosmetice - ve rtěnkách, make-upech, očních stínech, lakách na nehty nebo i barvách na vlasy se používá jako součást pigmentů, které jim dodávají barvu.

V zubních pastách se s ním zase můžeme setkat jako s jemným abrazivem, v opalovacích krémech jako součástí ochrany před UVA.

Předejděte spálení pokožky. S našimi radami získáte krásně opálené tělo

Aneta Adamčíková pročetla mimo jiné dokumenty Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele. To je poradní orgán Evropské komise, který deklaruje svoji odbornost, transparentnost a nezávislost. Mimo jiné vydává posudky („Opinion") jako podklady pro přijímání restrikcí a zákonů v oblasti kosmetiky. Odborníci z této instituce nepovažují doporučená množství sloučenin hliníku obsažená v různých kosmetických přípravcích za zdraví nebezpečná.

Proč ho dávat do podpaží?

„Pro mě ale při čtení posudku neustále mezi řádky vyskakovalo jedno velké Pozor! Pokud ctíme princip předběžné opatrnosti, tedy se vyhýbáme se zbytečnému a vyhnutelnému riziku, nevidím jediný důvod, proč používat potenciálně nebezpečnou kosmetiku,“ komentuje to inženýrka chemie.



Nahrává se anketa …

„Jak je zmíněno i v posudku, hliník se přirozeně vyskytuje všude okolo nás, lze ho tedy v malých množstvích očekávat také v mnoha přírodních surovinách – proč ho tedy ještě k tomu všemu cíleně nanášet na tak citlivé místo, jakým je podpaží?“

Na TikToku frčí kyselina glykolová

Jednou z novinek, používaných coby prostředek proti pocení je v kosmetice jinak dobře známá kyselina glykolová. Jak upozorňuje třeba web rafinery29.com/en-us, sociální síť TikTok je plná beauty hacků, čili doporučení na vychytávky, přispívající ke kráse.

Cukr versus sůl: Co vaše zdraví ohrožuje víc? Smrtelná dávka není až tak vysoká

V poslední době se tu hodně objevují i ty, které doporučují nahradit bežný deodorant jinou kosmetikou, třeba tonerem s obsahem kyseliny glykolové.

Kontroverzní beauty vychytávka

„Tvrdili, že zastavuje pot v jeho stopách, zabraňuje tělesnému pachu a minimalizuje pigmentaci. Hashtag#glycolicacidasdeodorant nasbíral 27,2 milionů zhlédnutí, přičemž nejoblíbenějším produktem se stal 7procentní tonizační roztok na bázi obyčejné kyseliny glykolové. Ale skutečně to funguje – a co je důležitější, je to bezpečné?“ ptá se článek na tomto webu.

Horší komfort pro rozkladače potu

Kyselina glykolová patří do skupiny kyselin, které odborníci označují jako alfa hydroxykyseliny (AHA). Jestli je bezpečné tuto látku používat proti pocení, jsme se zeptali chemické inženýrky Anety Adamčíkové.

Jak zabránit propocení v létě:

Zdroj: Youtube

„AHA a BHA kyseliny se při používání v roli deodoračních složek snaží dosáhnout podobného efektu, jako další „protismrdící“ látky. To znamená, že chtějí snížit aktivitu bakterií, které přirozeně v podpaží žijí a zapříčiňují to, že pot zapáchá. Když se jim znemožní ho rozkládat, tak se nadále člověk potí, ale nezapáchá. AHA a BHA kyseliny toto zajišťují tím, že snižují pH pokožky a znepříjemňují tak bakteriím prostředí.“

Pozor na podráždění

Podle odbornice jsou to látky, které mají dlouhou tradici v používání na exfoliaci, rozjasnění a vyhlazení pokožky obličeje, jejich použití pro oblast podpaží je ale docela nedávný fenomén. Nicméně, dokonce již existují deodoranty, které jsou založené právě na těchto aktivních látkách.

Vysněná postava za pár týdnů? Jde to i bez cvičení. Kilo týdně a bez jojo efektu

„Osobně jsem zatím žádný takový nezkoušela, stejně jako jsem nezkoušela použití jednotlivých kyselin. Obecně si myslím, že je třeba mít pokoru i při používání kyselin na oblast obličeje – natož pak na tak citlivou oblast, jakou je podpaží. To je náchylné pro podráždění, takže je třeba počítat s tím, že nám konkrétní produkt možná nesedne. Nežádoucím efektem může být zčervenání, suchost, či svědění,“ dodává Aneta Adamčíková.

Facebook Deník Styl je tu pro každého.Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová