„Propagovat kondomy už rozhodně nestačí. Pokud chce Česko zastavit epidemii HIV, mělo by lidem alespoň částeč-ně uhradit takzvanou preexpoziční profylaxi.

To jsou tablety, které lidé polykají preventivně a které u nich dokážou nákaze zabránit,“ řekl Robert Hejzák z organizace Česká společnost AIDS .

Dvacet tisíc měsíčně

Dnes si Češi musí tyto přípravky kupovat ze svého. Měsíční náklady přitom šplhají až k 20 tisícům korunám. Hejzák proto chce, aby alespoň nejrizikovějším skupinám hradily tento typ prevence pojišťovny.

„Ve většině západních zemích už to tak funguje a přináší to své ovoce: například ve Velké Británii se podařilo v po-sledních několika letech snížit počty nově nakažených o celých 55 procent,“ uvedl.

Naopak v Česku to bylo jen kolem 15 procent. Dalším opatřením, které by mohlo šíření nákazy zpomalit, je podle Hej-záka samotestování. „Bohužel nic z toho ale česká vláda doposud nepodporovala. Přitom zmíněná opatření by se jí vyplatila i finančně, protože by dokázala ušetřit obrovský balík peněz z veřejného zdravotního pojištění,“ domnívá se Hejzák.

Své tvrzení dokládá na několika číslech: zatímco dnes vydají pojišťovny na léč-bu pacientů s HIV skoro miliardu korun, v roce 2060 to po-dle něj bude 36,5 miliardy korun. „Ovšem to jenom v případě, že už nepřibude žádný nový nakažený. Pokud se bude situace odvíjet stejně jako doposud a lékaři odhalí kolem 200 pozitivních ročně, vyšplhají se náklady na léčbu až na 86 miliard korun,“ spočítal.

Lékaři jsou proti

Zavedení takového opatření proto doporučuje i Světová zdravotnická organizace. Jenomže odborníci ze Společnosti infekčního lékařství s požadavkem nesouhlasí. „Úhrada těchto léků ze zdravotního pojištění je při limitech v jiných oblastech péče nemyslitelná,“ uvedl v oficiálním stanovisku Hanuš Rozsypal, přednosta kliniky infekčních nemocí Bulovky.

Stejně to vidí i epidemiolog Petr Pazdiora. „Preexpoziční profylaxe je nadstavba. Měla by se týkat jen výjimečných situací. Lidé, kteří se na ni spolehnou, totiž přestávají používat kondomy a roste u nich třeba počet případů syfilis či kapavky,“ vysvětlil.