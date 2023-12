Kdy jste nemoc svého syna zjistili?

Když byly Ángelovi čtyři roky, kamarád - lékař nám naznačil, že má možná lehkou formu autismu. Ángel v té době nemluvil, byl hyperaktivní, pořád běhal a skákal, třeba si čistil zuby na futrech. Hrál si jinak než ostatní děti, jedl asi tak dvě tři potraviny. Jelikož manžel je z Venezuely, brali jsme to jako mix genů. Na základě upozornění kamaráda jsme vyplnili dotazník na internetu a znaky autismu u něj vyšly skoro na sto procent. Po roce mu jej diagnostikovali lékaři. K dobrovolnictví nás přivedl až Son Rise Program, na který nás v březnu 2013 upozornila naše kamarádka.

V čem spočívá?

Základ je v tom, že když děti s autismem nemohou jít do našeho světa, půjdeme my nejdřív do toho jejich a pak až jim budeme ukazovat cestu do našeho. Autismus u svého dítěte zkrátka neberete jako utrpení, ale přijmete ho a najdete na něm pozitiva. Dítě hodně chválíte a povzbuzujete, radujete se s ním, děláte aktivity, které ho baví. Byli jsme s manželem na týdenním školení ve Spojených státech a nadchlo nás to. Zapadá to přesně do naší životní filozofie. O dobrovolnictví tam nemluvili hned na začátku a nijak obšírně. Ta myšlenka nás ale okamžitě dostala, byť ze začátku jsme měli problém s tím, že oslovíme někoho, po kom budeme chtít bezplatnou pomoc a ještě mu budeme říkat, co má a nemá dělat.

Ale neodradilo vás to.

Ne, po návratu domů jsme hned začali shánět dobrovolníky. Nejdřív za pomoci letáčků a mailů, ale nikdo se neozval. Pomohl nám až web dobrovolnik.cz. Ozvaly se nám dvě mladé ženy, které nám to celé pomohly rozjet. Vše jsme se učili za pochodu. Ángelovi jsme upravili pokoj tak, aby byl co nejjednodušší, nebylo tam příliš nábytku a žádné dekorace. Z hraček, které byly pořád rozházené, tam zbyly ty, které mu pomáhají v rozvoji. Třeba míče, kostky nebo stavebnice, taky vláčky, které miloval.