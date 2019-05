Daniela Kovářová a Radim Uzel, autoři knihy Jak se žije padesátkám, vidí staromódní typ babičky takto: Lehce retardovaná žena, patrně nedoslýchavá, jejíž facebook přetéká roztomilými fotkami vnoučat. Životní prostor jí zaplňuje péče o potomky potomků, miluje vyvařování a přípravu svačin. Nevidí vykořisťování, jehož se na ní dopouštějí vlastní děti, rezignuje na svůj soukromý (tím spíše sexuální) život a snaží se přesvědčit okolí, že roztomilá vnoučátka existují na světě právě proto, aby vyplnila její jinak bezcílný život.

Jakmile ovšem dosáhnou puberty a připojí se na sociální sítě, přestávají o babičkovský typ prarodiče (podobně jako o každého staršího dospělého) jevit zájem a naší nešťastné babičce zůstanou pak opět jenom oči pro pláč. Pozdě lituje ztráty vlastního života a přátel, nevypitých sklenek vína, neuskutečněných wellness víkendů a financí neproměněných ve vlastní hýčkání. Taková staromódní babička má ovšem i své klady: je ideální ženou pro období hladu, neboť jako jediná neztratila schopnost orientace v kuchyni. Navaří, nakrmí a v nouzi nejvyšší i opečuje.

Zatímco autoři zmíněné knihy takto popisují staromódní babičku v nadsázce, někteří současní rodiče ji tak reálně vnímají. Možná si to neuvědomují, ale je pro ně hlídacím psem, který přiskotačí, jakmile se mu dají povel. A běda, jak ne!

Na klíně kočku, u nohou psa

Dnes už tento staromódní model babičky zaostává za realitou. Ženy v babičkovském věku chodí do posiloven, běhají, hrají tenis, navštěvují kulturní akce, univerzity třetího věku a cestují, co hrdlo ráčí. Občas sice mluví mladým do života, ale hlavně, mají před sebou minimálně dvacet let života vlastního. A nehodlají se nudit.

Důkazem může být i příspěvek do diskuse na portálu pro aktivní seniory i60.cz: „Dnes bych se chtěla zamyslet nad dnešní babičkou. Kam se poděly ty v šátku, ustarané, zestárlé a vždy milující? Moje babička byla ta nejhodnější, nejlaskavější, starostlivá a pracovitá osůbka. Vždy pro mě měla laskavé slovo a byla obklopena zvířátky. Pamatuji si ji, jak sedávala na starém gauči a na klíně měla kočku a u nohou psa. Chodívala jsem s ní na trávu pro králíky a také do kostela. Nikdy se nezlobila, ale vždy nás chránila, kdykoli jsme jako děti něco provedly,“ píše zde paní Marie a pokračuje: „Mám pocit, že dnes jsou babičky moc moderní a nemůžou se smířit se stárnutím. Vůbec jim to nezazlívám, vždyť se sama snažím vypadat co nejlépe a mladě. Mám někdy pocit, že naše děti už nikdy neuvidí babičku v šátku, která je opravdová a od přírody zestárlá a laskavá. Babička od Boženy Němcové už je jenom vzpomínka.“

Určitě ještě existují takové babičky, na které paní Marie vzpomíná, ovšem dnes mají ženy v seniorském věku více příležitostí, jak si užívat života, a nemusejí se omezovat pouze na kostel, králíky a vnoučata. Důkazem může být i vyjádření paní Ireny ve výše zmíněné diskuzi: „Vnučku si půjčuji zásadně, když mám čas a náladu já. Nejsem tady od toho, abych ji hlídala pokaždé, když si mladí chtějí vyrazit. Když si pořídili dítě, ať se o něj starají, já nejsem paní na hlídání. Jsem babička, a to je něco úplně jiného,“ píše.

Vnoučata pro radost

Podle psychologů je ideální taková babička, která má na vnoučata dost energie a času, nechybí jí nadhled a má hodně zkušeností a dovedností. Právě příslušníci starší generace je mohou předat vnoučatům, jejich věčně uhonění rodiče je (zatím) leckdy nemají.

Odborníci dále doporučují, aby si ženy i ve stáří nechaly čas na své koníčky. Zvlášť když na ně kvůli péči o rodinu neměly čas dříve. Moderní babičky mají aktivní životní styl, mnohdy ještě chodí do práce, a když jim zbyde čas, tak pečují o vnoučata. Mají své plány, ale také se od nich očekává, že budou dobrými prarodiči. Je tedy jen na nich, jak se ke své babičkovské roli postaví a děti by jim neměly jejich rozhodnutí vyčítat.

Podle některých studií se u dětí, které jsou v užším kontaktu se svými prarodiči, objevuje méně emocionálních a výchovných problémů. Prarodiče totiž dětem přinášejí pocit zakotvení, a mohou jim předat mnoho zkušeností a zážitků. Je zajímavé, že zatímco k některým dobře míněným radám od rodičů bývají občas hluché, od babičky či dědy si spíše dají říct.

Rodiče mají oproti prarodičům ještě jednu nevýhodu. Zatímco oni jsou vysíleni každodenním koloběhem domácnosti a práce, a kolikrát jim na splnění požadavků svých potomků nezbývá energie, babička s dědečkem si na povídání a hraní s vnoučaty rádi udělají čas. Vlastně je to pro ně radost, protože to nemusí dělat každý den. Od prarodičů se také očekává, že budou svá vnoučata alespoň trochu rozmazlovat, neměli by ale nikdy před dětmi kritizovat výchovu či přístup jejich rodičů a rodičům by měli poradit jen v případě, že si o to sami řeknou.

Nechte své děti vychovávat

A na co by tedy měla myslet babička, než začne hlídat vnoučata? „Měla by si uvědomit, že nejsou její děti, hlavní slovo a rozhodování mají mít vždy rodiče. Samozřejmě může namítnout, že má své životní zkušenosti a dokázala vychovat ty své. To nelze popřít. Ano, vychovala své děti, a teď by je měla nechat vychovávat ty jejich,“ říká Markéta Jarolímková, psychoterapeutka z Psychoterapie Jarolímek.

Cílem správné babičky by tedy nemělo být popudit vnoučata proti jejich rodičům. Naopak by měla podpořit jejich rozhodnutí a být pevná v tom, co nastavili. Děti pak vnímají jednotnost a nejsou zmatené. To ale podle psychoterapeutky neznamená, že to bude vždy jednoduché. Babička má děti třeba jen na víkend, nejradši by si je co nejvíce užila, ale namísto toho jí zabere půl soboty vysvětlování, proč vnoučatům něco nedovolí. Daleko snazší by bylo podlehnout, být s dětmi stoprocentně za dobře a užívat si pohodu.

„Mnohokrát jsem slyšela, že dítě přišlo od prarodičů neočekávaně ostříhané nebo s novým oblečením, které bylo nepraktické,“ dodává Markéta Jarolímková s tím, že to není dobrá cesta. Pokud se vám nelíbí účes vašeho vnuka nebo vnučky, nebo jim chcete něco koupit, měli byste se s jejich rodiči nejprve poradit, než něco uděláte. Na druhou stranu od vás rodiče očekávají určitý servis, když potřebují děti pohlídat. Tady je zase vhodné dohodnout se předem, za jakých podmínek to pro ně uděláte. Vy totiž hlídáte, takže si můžete říct, jak to bude probíhat.