Babyboxy zůstanou v České republice zachovány. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek o tom v dopise ubezpečil jejich zakladatele a provozovatele Ludvíka Hesse. Obavy příznivců zařízení, kam ženy mohou odložit nechtěné dítě a následně se o něj postarají zdravotníci, vyvolal výbor OSN, který doporučil ukončit jejich provoz.

Vyhřívané bedýnky od roku 2005 pomohly vstoupit do života 256 nechtěným dětem. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Že babyboxy zachová, ujistil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Ministerstvo zdravotnictví nebude v žádném případě rušit babyboxy či podnikat jiné aktivity k uvedenému vedoucí,“ napsal v dopise adresovaném zakladateli a provozovateli těchto bedýnek pro odložené děti Ludvíku Hessovi, který o tom informoval Deník.

Válek tím reagoval na medializaci toho, že úředníci nedávno rozeslali dopis ředitelům nemocnic, v němž je prosí o podněty k babyboxům a údaje k utajeným porodům. „Děkuji panu ministrovi za vlídný, vstřícný a moudrý dopis, jenž jistě uklidnil nejistotu ředitelů nemocnic,“ reagoval Hess.

Představitelé výboru OSN vyzývají k zabývání se příčinami anonymního opouštění dětí a k posílení opatření podpory rodin:

Ministerští úředníci o informace požádali kvůli závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro práva dítěte z roku 2021. Ten totiž chce, aby se Češi i zástupci dalších zemí zabývali příčinami anonymního opouštění dětí. Navrhl posílit podporu rodin.

Podle jeho členů mají být více využívané utajené porody v nemocnicích. Chtějí, aby nahradily právě odkládání dětí do babyboxů, jejichž provoz doporučují ukončit. Deník na dopis z ministerstva adresovaný ředitelům nemocnic v říjnu upozornil a obrátil se na ministerstvo zdravotnictví s žádostí o vysvětlení.

Zdroj: Deník/Petr Málek

Mluvčí resortu Ondřej Jakob odvětil, že ministerstvo nemá problematiku babyboxů ve své gesci. „Nemáme tedy v této oblasti žádné záměry. Pouze jsme požádali poskytovatele zdravotních služeb o informace. Tlumočit je budeme výboru pro práva dítěte při Úřadu vlády, který se tím zabývá,“ sdělil v říjnu.

Ministerští úředníci podle něj mohou získané poznatky využít i ke své další činnosti. Nemocnice, v jejichž areálech jsou babyboxy většinou instalovány, totiž poskytují dítěti, které tam bylo vložené, zdravotní služby.

Záchrana 256 dětí

Hess zrekapituloval, že vyhřívané bedýnky od roku 2005 pomohly vstoupit do života 256 nechtěným dětem. „Naposledy třem – 20. listopadu chlapečkovi v Blansku, tentýž den holčičce v Teplicích a 24. listopadu chlapečkovi Liborovi, jehož jsem pojmenoval podle zasloužilého člena Kolegia spolku Babybox a prezidenta Soudcovské unie České republiky Libora Vávry,“ uvedl.

Babyboxy se postupně dostaly do všech okresů. „V úterý 5. prosince ve dvanáct hodin bude otevřen již 87. babybox v Nemocnici Kyjov. V pondělí 11. prosince rovněž v pravé poledne uvedeme do provozu babybox nové generace v Nemocnici Třebíč,“ informoval Hess. Příští rok spatří světlo světa babybox v největší české porodnici, kterou je Ústav pro péči o matku a dítě. Bude to již pátý pražský babybox.

Bohumíra se stala 255. odloženým dítětem v českých babyboxech, čtvrtým v Teplicích:

Všechny bedýnky napříč republikou jsou postupně vyměňovány za nové. Ty se otevírají automaticky, jsou nerezové a klimatizované. Díky fotobuňce je zachycen interiér s děťátkem.

Odpůrci babyboxů argumentují tím, že dítě má právo znát svoji identitu. Zastánci oponují právem dítěte na život. Obě práva zahrnuje i mezinárodní Úmluva o právech dítěte. „Věřím, že o Vánocích zůstanou všechna děťátka u svých rodičů,“ vyjádřil své přání Hess, který si přezdívá babydědek.