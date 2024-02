Nádorové onemocnění je velkým strašákem dnešní doby. Různé formy rakoviny mají na svědomí ročně mnoho životů a jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí ve světě. Příznaky rakoviny, počet úmrtí na rakovinu nebo podobu zhoubných nádorů vyhledával na internetu či v knížkách někdy snad každý. Ovšem nad tím, co nemocní při léčbě prožívají, nebo co potřebují slyšet, přemýšlí jen málokdo. I o těchto tématech hovořila Bára Hájková, které po rakovině zůstala díra v lebce.

Rakovina je ve společnosti dlouhodobě velkým tématem a v řadě lidí budí obrovské obavy a strach, že právě na ni jednou zemřou. Ani zhoubné nádory však nemusí vždy znamenat smrt, existuje mnoho onkologických pacientů, kteří se z nemoci vyléčí a žijí dál svůj, i když poněkud jiný, život.

Kolik lidí ročně onemocní rakovinou, kolik jich zemře, jaký je nejčastější druh rakoviny, i jak se chovat k člověku, který onemocněl rakovinou a co mu nikdy neříkat, prozradila Bára Hájková z organizace Fuck Cancer.

Bára je současně moderátorkou podcastu Smysl pro tumor, ve kterém zpovídá nejen onkologické pacienty, ale i odborníky na nádorová onemocnění.

Kolik lidí ročně onemocní rakovinou

Během svého života se s nádorovým onemocněním setká každý třetí člověk.

„Každý rok je u nás nově diagnostikováno více než 87 tisíc pacientů se zhoubným novotvarem, z nichž 450 jsou mladí dospívající lidé. Za posledních deset let se navíc výskyt zhoubných nádorů zvýšil o 18 procent a celkově tak u nás žije přes 600 tisíc osob se zhoubným novotvarem nebo s minulostí tohoto onemocnění,“ odvolává se Bára Hájková, zastupující organizaci Fuck Cancer, na zdroj České onkologické společnosti ČLS J. E. Purkyně Linkos.

S určitou nadsázkou lze podle onkologické společnosti tvrdit, že tak či onak se s rakovinou ve svém životě setká každý bez výjimky. Může potkat jak nás samotné, tak někoho z našich blízkých. Nikdo si nemůže říct, že se ho onkologické onemocnění nikdy nebude týkat.

Zvyšující se počet nemocných však může být způsoben i tím, že v průběhu let došlo k velmi významnému posunu v oblasti lékařské péče a lidé se dožívají vyššího věku. A také u nás dochází k přirozenému stárnutí populace.

„S prodlužující se délkou lidského života paradoxně narůstá i pravděpodobnost, že nás postihne zhoubný nádor. Zjednodušeně řečeno je to tím, že více lidí se nádoru dožije. Onemocnění určitou formou rakoviny pak nalezneme prakticky v každé širší rodině,“ uvádí Linkos.

Jak vás rakovina změní

Onemocnění rakovinou však podle Báry Hájkové nemusí být vždy tak vážné, jak na první pohled vypadá.

„Slovo rakovina či nádor vyvolává v lidech nepříjemné pocity a strach, jelikož ho mají spojené s umíráním. Smrt ale není vždy jejich osudem. Velké procento pacientů se vyléčí a dál pokračují ve svém životě. Byť je to ale často změní. Nelze říct, jestli k lepšímu či horšímu, ale někam vás to posune,“ říká Bára, která má s rakovinou, kvůli které přišla o část lebky, osobní zkušenost. O rakovině hovoří i ve svém podcastu Smysl pro tumor.

A právě o tom, jak vás může rakovina změnit, se podělil i onkologický pacient Jakub Hurt, který má za sebou úspěšnou léčbu Hodgkinova lymfomu.

„Rakovina mě změnila hodně. Když se na to zpětně podívám, tak to byla možná jedna z nejlepších věcí, které mě v životě mohly potkat. Život se mi otočil o 180 stupňů a začal jsem si vážit věcí, které jsou opravdu důležité, dostal jsem se víc do sebe a přestal řešit každodenní blbosti. Často si teď říkám, že když nejde o život, jde o…,“ říká bývalý onkologický pacient Jakub, kterého léčbou provázel jeho celoživotní optimismus a smysl pro humor.

To ovšem neznamená, že jeho názor sdílí každý vyléčený onkologický pacient. To ostatně potvrzuje i psychoterapeutka Pavla Doláková, která v podcastu Smysl pro tumor řekla, že by nemocným přála, aby k takovémuto prozření dospěli mnohem méně drastický způsobem.

Kolik lidí umírá na rakovinu

Rakovina je v České republice podle Českého statistického úřadu druhou nejčastější příčinou úmrtí. Na první příčce jsou u nás s téměř dvojnásobným počtem zemřelých kardiovaskulární onemocnění. Na ty ročně zemře přes 50 tisíc lidí.

Ačkoliv je však rakovina jedním z nejčastějších úmrtí v České republice, která ročně ukončí zhruba 27 tisíc životů, její diagnóza rozhodně neznamená, že na nemoc pacient zemře. Pravdou navíc podle organizace Fuck Cancer, která si dala za cíl šířit osvětu v oblasti onkologického onemocnění a podporovat onkologické pacienty, zůstává, že vysokému procentu případů by se dalo zabránit prevencí a včasným záchytem.

O tomtéž je přesvědčena i Světová zdravotnická organizace WHO.

„Pravdou je, že 30 až 50 procentům případů rakoviny lze předejít. Proto spolupracujeme s členskými státy a našim společným cílem je v rámci prevence zvýšit informovanost o rakovině a snížit vystavování se rizikovým faktorům. Rovněž chceme zajistit, aby byly lidem poskytovány dostatečné informace a podpora,“ konstatuje.

Mezi další závažná onemocnění, na které Češi každoročně umírají, patří podle ČSÚ nemoci oběhové soustavy (52 tisíc lidí), dýchací soustavy (osm tisíc lidí), trávicí soustavy (pět tisíc lidí) či nemoci nervové soustavy (čtyři tisíce lidí).

V celosvětovém měřítku vezme rakovina život téměř 10 milionům lidí a každé z šesti úmrtí je způsobeno určitou formou rakoviny.

„Téměř polovina všech lidí, kteří v roce 2017 zemřeli na rakovinu, bylo starších 70 let. Dalších 41 procent bylo ve věku 50 až 69 let, tudíž více než 87 procent všech obětí rakoviny bylo starších 50 let. Děti a dospívající tvořili pouhé jedno procento, tedy zhruba 110 tisíc ročně,“ uvádí vědecká online publikace Ourl World in Data Rakovina - náš svět v datech.

Jak se chovat k člověku s rakovinou

Když člověk onemocní nádorovým onemocněním, je to pro něj vždy obrovský šok. Ale je potřeba si uvědomit, že se jeho diagnóza velice blízce dotkne a ovlivní i jeho blízké či širší okolí.

Podle psychoterapeutky Pavly Dolákové se lidé často snaží nemocnému pomoci či poradit, protože si myslí, že se to od nich očekává, nebo že to nemocnému pomůže. Než ale udělovat nevyžádané rady či soudy, proč dotyčný rakovinou onemocněl, radí ze své zkušenosti úplně něco jiného.

Takové věty nemocným s rakovinou rozhodně nepomáhají:

„Ve snaze pomoci nemocnému z lidí často vypadne něco, co by nemělo. Často slýchám, že nevěděli, co mají říct, ale onemocnění blízkého člověka rakovinou je něco, na co se opravdu nemůžete připravit. Lepší je ale třeba přiznat, že to je obrovský šok i pro vás a nevíte, co na to máte říct. Někdy je dokonce lepší být připraven naslouchat než mluvit,“ domnívá se Pavla Doláková.

Podle ní je stěžejní přijmout fakt, že dotyčný chce o nemoci mluvit a nepotřebuje od nás žádné rady. „Ptejme se ale, co pro něj můžeme udělat, a to opakovaně, protože spousta lidí má ze začátku problém říct si o pomoc,“ tvrdí psychoterapeutka, která má s onkologickými pacienty mnohaleté zkušenosti v podcastu České televize s názvem Smysl pro tumor.

Pavla Doláková - Jak pomoci člověku v těžkých situacích:

Věty, které psychoterapeutka Doláková doporučuje, byť upozorňuje, že každý potřebuje slyšet něco jiného:

„Promiň, pro mě je to takový šok, že nevím, jak na to reagovat.“

„Co pro tebe můžu udělat?“

„Jsi statečná/ý, ty to zvládneš.“

„Myslím na tebe.“

Doláková zdůrazňuje, že je potřeba být co nejvíce empatický a myslet na potřeby nemocného. Zatímco jednoho může konkrétní věta povzbudit a uklidnit, jiný na ni může být i alergický. Pak ale opět nastupuje potřeba komunikace a za nevhodně zvolená slova se dotyčnému omluvit.

Psychoterapeutka také upozorňuje na to, že žádná reakce a vyhýbání se kontaktu s dotyčným může nemocného velmi negativně ovlivnit. To poslední, co onkologický pacient při léčbě potřebuje, je totiž pocit osamocení a nálepky „nemocný“.

Na koho se obrátit pro radu

Pokud se ve vašem blízkém i vzdáleném okolí vyskytuje někdo, kdo se s podobným osudem potýká, nebo nemoc postihla právě vás, není ostudou říci si o pomoc. S vážnou chorobou se v životě setká mnoho lidí, přičemž každý z nich si toto riziko dopředu nepřipouští. Reagovat pak na závažnou životní situaci může být náročné jak pro onkologického pacienta, tak pro jeho blízké.

Právě kvůli tomu vznikla organizace Fuck Cancer, kterou založili mladí onkologičtí pacienti se zkušenými nadšenci a profesionály a dali si za cíl šířit osvětu o rakovině a o tom, že se onemocnění týká i mladých lidí, které v rámci spolku podporují. Jedním ze zakládajících členů organizace je i Bára Hájková, která na vlastní kůži kvůli zhoubnému nádoru poznala, jak těžké je s rakovinou bojovat, a to po fyzické i psychické stránce.

Důležité kontakty a informace o organizacích, které usnadní léčbu a úspěšný návrat do běžného života, najdete ZDE.

Organizaci Fuck Cancer, ale i Heroes, kteří s nemocí bojují, můžete podpořit jakoukoliv částkou prostřednictvím QR kódu nebo bankovního účtu 8881238882/5500. Zdroj: se svolením Barbory Hájkové

Rakovina v číslech

Na rakovinu ročně zemře v ČR zhruba 27 tisíc lidí, celosvětově 10 milionů.

Nejčastějším typem rakoviny v ČR u mužů je rakovina prostaty (25 %), u žen rakovina prsu (26,5 %).

Nejsmrtelnějším typem rakoviny je podle UZIS nádor tlustého střeva a konečníku. Společně s nádorem prostaty, prsu, průdušnice, průdušek a plic tvořily tyto nádory více jak 49 procent všech zhoubných nádorů diagnostikovaných v ČR v roce 2018.

Ročně je nově diagnostikováno přes 87 tisíc nových onkologických pacientů.

V ČR žije přes 594 tisíc pacientů se zhoubným novotvarem.

zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistik ČR