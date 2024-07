Na začátku bylo jedno velké přání. Barbora Maťovčíková, která už několik let bojuje se zhoubným nádorem na mozku (viz níže), by však až do nedávna nevěřila, že se jí sen stanout tváří v tvář někomu tak významnému jako je první dáma Eva Pavlová, někdy splní. Veronika Crha Záhorská, zakladatelka charitativního projektu pro hendikepované děti Korunka pomáhá, však toto přání přetavila do podoby vzácného a nezapomenutelného setkání.

Bára strávila v doprovodu své maminky Jany Maťovčíkové u Evy Pavlové dvě hodiny. Setkání provázela velmi silná emotivní atmosféra a všichni si odnesli zážitek, na který do smrti nezapomenou.

„Upekly jsme dort podle našeho rodinného receptu. Barunka dostala odznak Českého lva a krásnou kytici, za což moc děkujeme. Jsou to pro nás chvíle, na které díky vlídnosti první dámy nikdy nezapomeneme,“ říká Bářina maminka Jana Maťovčíková.

Jaká byla návštěva u Evy Pavlové

Návštěva u první dámy přitom byla pro Báru do poslední chvíle překvapením. O setkání, které domlouvala Veronika Crha Záhorská, Jana Maťovčíková své dceři nic neřekla. Pověděla jí jen to, že jedou společně na výlet. Že je cílem Pražský hrad, na kterém je přijme Eva Pavlová, zůstalo Báře utajeno. Autem mohli přijet až tam, kam přijíždějí jen významné státní návštěvy.

„Barunka vždy říkala, že by jednou chtěla svůj příběh převyprávět někomu, kdo je hodně známý a má vliv. S paní Evou Pavlovou si povídaly o všem možném, nejen o nemoci. Bylo to přirozené, příjemné a emotivní posezení ve velmi přátelském prostředí. Místo domluvené hodiny jsme odcházely až po dvou,“ vzpomíná na nedávné setkání Veronika Crha Záhorská.

O Báře se prý Eva Pavlová dozvěděla už dříve, a to od své dcery, která její příběh dlouhodobě sleduje na Instagramu.

„Osobně si myslím, že kdyby Barunka neměla takovou rodinu, jakou má, nikdy by neměla tolik síly a energie na boj s tak vážnou nemocí. Jejich rodina je výjimečná a každý, kdo ji potká, si ji musí zamilovat. O tom hovořila i Eva Pavlová, která byla velmi empatická. Dávala nám všem hodně najevo, že si váží nejen toho, jak Barunka ke své nemoci přistupuje, ale hlavně, jakou podporu má právě ve své rodině,“ pokračuje zakladatelka charitativního projektu Korunka pomáhá.

Báře se v poslední době vrací nejen její krása, ale především úsměv:

Na setkání s první dámou přivezla Bářina maminka dort. Není divu, mladá dívka by se totiž v budoucnu ráda stala cukrářkou. Eva Pavlová Báře na oplátku věnovala pozlacený odznak Českého lva. Ten přítomné dámy vnímaly jako vyznamenání za Bářinu bojovnost a odvahu.

„Barunka je výjimečná bytost. Vždy byla. Už před tím, než přišla nemoc. Všechny kolem sebe obohacuje, dělá nás lepšími a učí nás, o čem ten život vlastně je. Ukazuje nám, jak žít naplno a jak si vážit drobností,“ doplňuje Veronika Crha Záhorská.

Na konci setkání se Bára s první dámou srdečně a dlouze objaly. Teprvé poté se rozloučily.

Přepsala lékařům tabulky Podle lékařských statistik tu dnes 28letá Bára Maťovčíková už dávno neměla být.

Před propuknutím onemocnění byla aktivní mladou dívkou. Náhle však dostala epileptický záchvat, který odhalil zhoubný nádor na mozku.

Rakovina ji následně změnila k nepoznání. Podstoupila chemoterapii, ozařování, léčbu kortikoidy, ale nic nepomohlo.

Lékaři Báře řekli, že už jí nedokážou pomoci. Ona se však vzepřela svému osudu. Již pátým rokem díky své neutuchající životní energii nemoci vzdoruje. Teď to navíc vypadá, že se nádor začal zmenšovat.

Vrací se jí krása, nádor se zmenšuje

Kdo Báru Maťovčíkovou sleduje, ten si nemohl nevšimnout její výrazné proměny. V posledním roce jí začaly opět růst vlasy, zmizely otoky a začal se jí vracet nejen půvab, ale především úsměv ve tváři. Ještě do nedávna si však nikdo netroufal odhadovat, jak se bude Bářin stav nadále vyvíjet.

„Je nás víc, kdo neví, jak na tom jsme. Na kontrolu jde Barunka příští týden po roce. Když byla před rokem na kontrole, nechtěli ji lékaři pustit z nemocnice vůbec domů. Barunka ale odmítla hospitalizaci s tím, že jestli má umřít, tak chce být doma,“ uvedla nedávno Jana Maťovčíková.

Pak se ale na Bářiných sociálních sítích objevila skvělá zpráva. Přišel s ní Daniel Fiala, který se zabývá čínskou medicínou a Báře dodává přírodní doplňky ve formě hub naložených v medu.

„Mám pro Vás úžasnou zprávu! Barunka je na tom lépe. Výsledky ukázaly, že se nádor zmenšil. A víte proč? Protože je neskutečná bojovnice a má vedle sebe skvělou rodinu,“ sdílel aktualitu se všemi, kteří Bářin příběh sledují.

Nejen on, ale i mnoho dalších lidí věří, že je to právě Bářino vnitřní nastavení a odhodlání, které jí umožňují s nadhledem čelit vážné diagnóze.

„Je to hrozně jednoduché, buď člověk bojuje, nebo se z toho zhroutí. To je pak konec všeho. My jsme se doma rozhodli, že si to uděláme hezké, tak to máme hezké. Jsme ale rádi, že se toho za poslední rok moc nezměnilo. Jak Barunka, tak my, jsme především rádi, že žije,“ řekla pro Deník před pár týdny Bářina maminka Jana Maťovčíková.

close info Zdroj: Se svolením Báry Maťovčíkové zoom_in Touto fotografií na Instagramu Daniel Fiala a Bára oznámili, že se její nádor zmenšuje.

Knihu dopsala, sní o cukrárně

Barunka i nadále pokračuje v rehabilitacích v prostějovské nemocnici a všichni z ní mají radost. Po vysazení kortikoidů bere léky proti projevům epilepsie a užívá doplňky stravy na podporu imunitního systému. Rovněž dochází na logopedii. Navíc dopsala s pomocí maminky svou knihu o tom, že člověk nemá nic vzdávat.

„Knížka je dopsaná, momentálně je na korektuře a věříme, že se vše povede a kniha si najde své čtenáře. Jedním z Barunčiných snů však stále je mít vlastní cukrárnu,“ říká Bářina maminka s tím, že pokud se křest knihy uskuteční v Praze, přislíbila svou účast i první dáma Eva Pavlová. Prý se ráda stane jednou z kmoter.

Hlavní motto knihy Báry Maťovčíkové zní: „Nic se nemá vzdávat, za žádných okolností. Vždy je potřeba se radovat z čehokoliv, co nám aktuálně může dělat radost.“

