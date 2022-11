Dobré i špatné výsledky

Magnetická rezonance, na kterou se Bára chystala v létě, dopadla nad veškerá očekávání. Nádor naštěstí nevyrostl, ale trochu se posunul a více teď ovlivňuje pravou polovinu těla. Báře se proto stále hůře ovládá pravá ruka i noha.

„Špatně se mi chodí a většinu toho, co potřebuji udělat, musím udělat levou rukou. Momentálně začínám i hůř vidět a špatně se mi čte,“ vysvětluje Bára, která dle svých slov nemůže už ani psát, a tak za ni písemnou komunikaci vyřizuje maminka Jana.

Bára ale nepřestává bojovat, a dokonce neztrácí ani smysl pro humor, a to ani přesto, že operace již není kvůli umístění nádoru možná. „Přesně o mě by byl ten známý vtip, ve kterém se říká, že operace se povedla, ale pacient nepřežil,“ vtipkuje na svůj účet Bára.

Přibližuje se k cukrářskému snu

I přesto, že její vyhlídky nejsou, alespoň dle lékařů, úplně růžové, Bára si jde za svým snem stát se cukrářkou, o čemž mluví i fakt, že se nedávno zúčastnila soutěže Moravský cukrářský šampionát, kde si doslova vybojovala třetí místo. Navíc je přesvědčená, že to nebyla její poslední účast v soutěži.

„Už samotnou účastí v soutěži jsem v podstatě vyhrála sama nad sebou jen tím, že jsem přišla, upekla dort a opět se mohla potkat s tak úžasnými lidmi, které mám ve svém životě už od minulého ročníku. Příští rok přijdu zase,“ nadšeně vypráví Bára.

Upekla si anděla strážného

Při zkoušení testovacího vzorku dortu Bára porotě se vší skromností sdělila, že to umí upéct i lépe, ale i tak si ze soutěže odnesla bronzovou medaili.

„Dort jsem měla vymyšlený trochu jinak, ale v průběhu samotného pečení se nakonec ukázalo, že můj ANDĚL chtěl vypadat právě tak, jak nakonec vypadal. Ani jsem mu nepřidávala připravená křídla a jak říkala moje mamka, neupekla jsem dort, ale bytost s energií Madony,“ vysvětluje Bára, která ale dodává, že samozřejmě velkým pomocníkem jí byl robot a tatínek, který jí pomáhal při rozkrajování upečených korpusů a maminka, která rozvalovala fondán na potažení dortu a také na začátku pečení rozbíjela vejce a rozdělovala na žloutky a bílky.

„Někdy jsou ty dvě ruce zkrátka opravdu potřeba,“ dodává Bára.

O své nemoci píše knihu

Bára je navíc odhodlaná o své nemoci sepsat i knihu, o které doufá, že pomůže v těžkých situacích všem, kteří bojují s podobným onemocněním. Se svou maminkou na ní usilovně pracuje.

„Bude to kniha o tom, jak to ani v nejhorších životních situacích nevzdat a jít stále kupředu, i když to na první pohled může vypadat, že je vše ztraceno,“ prozrazuje prostřednictvím své maminky Bára, která začala vše sepisovat sama, ale nyní po komplikacích s mluvením i psaním diktuje myšlenky své mamince Janě.

Další léčba již není možná

„Protože jsem podle lékařských statistik již měla být v nebi, mají všichni moji ošetřující lékaři upřímnou radost, že se mi daří dobře a já jim všem moc děkuji za péči,“ skromně podotýká Bára, která již další chemoterapie nepodstupuje a podstupovat nebude.

„Alternativní metody jsou momentálně to jediné, co pro sebe mohu udělat. Pravidelně medituji a mohu říci, že mne to drží nad vodou,“ doplňuje. Bára se navíc pořád snaží dělat něco pro sebe, rotoped na kterém dříve jezdila, nyní vyměnila za chodící pás, na kterém trénuje chůzi, aby se udržela v kondici.

Nezbývá, než se za Báru modlit a přát jí, aby se stal zázrak, nebo aby její životní cesta byla co nejdelší. Pokud chcete sympatické mladé dívce, které osud zasadil krutou ránu v podobě zhoubné nemoci, pomoci plnit si své sny, můžete jí přispět jakoukoliv částko na její transparentní účet, na který se můžete podívat ZDE.

Majitel účtu: Maťovčíková, Barbora

Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Číslo účtu: 2602058102/2010

IBAN: CZ79 2010 0000 0026 0205 8102

BIC: FIOBCZPPXXX