Úspěšně letos absolvovala magnetickou rezonanci, po které se nádor už nezvětšil, opět jí dorůstá její typická zrzavá hříva, umístila se na třetím místě v cukrářské soutěži a o svém životě a boji s nemocí, ale také o tom, jak to nevzdat, píše knihu, jak jsme informovali na konci října.

Bára s uhrančivýma očima

Naše komunikace s Bárou začala v červenci letošního roku a následně jsme vám přinesli první článek o tom, jak se krásná dívka změnila k nepoznání a snaží se přemoci rakovinu ze všech sil. Před dvěma lety dostala náhlý epileptický záchvat, který měl na svědomí zhoubný nádor na mozku.

Bohužel se ho však nepodařilo odoperovat a Bára následně podstupovala chemoterapie a další léčbu. Její vzhled se změnil, ale krásné pronikavé oči zůstaly. Přišla o vlasy, zhoršily se motorické dovednosti, pohyb i schopnost číst a mluvit. Bojovat ale nepřestává.

S nemocí statečně bojuje dál, spoléhá však už jen na alternativní metody léčby, jelikož další chemoterapie již podstupovat nebude. Svou životní sílu a energii chce předat i ostatním v chystané knize, kterou doplní i autorskými fotografiemi. Od začátku Bára věří, že zlou nemoc přemůže, a to i přesto, že jí doktoři v zimě 2021/2022 připravovali na to, že už tu nejspíš dlouho nebude.

„Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy,“ svěřila nám životní moudro Bára už v prvním rozhovoru.

Bára se nyní připravuje na Vánoce se svou rodinou a stejně jako my všichni ostatní mají i u Maťovčíkových své rodinné tipy na to nejlepší vánoční pečení. To by ale nebyla Bára, aby odpověď na otázku, která se týkala pečících tipů na Vánoce, nepojala mnohem hlouběji a poetičtěji: „Nejdůležitější ingrediencí při pečení je láska. Protože ve stresu se péct nedá. Při pečení je potřeba mít klid a pohodu,“ svěřila se nám Bára, která si jde za svým snem stát se cukrářkou a při pečení vánočního cukroví se cítí jako ryba ve vodě.

Vánočku pletou podle babičky

Někdo peče vánočku pár dní dopředu, aby byla uleželá, jiní až na Štědrý den ráno. Bára a její maminka ji připravují dva dny.

„Vánočky podle rodinné tradice pečeme až ráno na Štědrý den. Těsto ale zaděláváme už večer a v noci se o něj ještě postaráme, prohněteme, aby bylo dobře vykynuté. Následně pleteme z devíti pramenů naráz, což nás naučila naše babička,“ vysvětluje postup Bára a dodává, že upletené vánočky je potřeba nechat ještě nějakou dobu kynout, pomašlovat a následně vždy vkládat do vyhřáté trouby. Jedině tak prý bude vánočka kyprá a nadýchaná.

V rodině nadšené cukrářky se každý rok peče minimálně šest druhů cukroví. Mezi nestárnoucí klasiky patří samozřejmě linecké, ale i Masarykovo cukroví či marokánky.

„Máme oblíbené druhy cukroví, které pečeme každý rok a vždycky i zkoušíme něco nového. Důležité je ale hlavně použít kvalitní suroviny, a hlavně péct na čistém plechu bez pečicího papíru a jiných podložek. Jedině tak se linecké propeče dozlatova i vespod,“ radí po zkušenostech Bára prostřednictvím své maminky, která jí pomáhá vyřizovat korespondenci.

A perníčky letos Bára pekla s pomocí maminky podle knížky Tajemství perníčků, kterou dostala od zkušené perníkářky Lenky Přibylové, která je mistrem v pečení perníčků, což dokazuje opakovaným vítězstvím na Moravském cukrářském šampionátu.

„Uvidíme, jak se povedou, ale už se na ně s rodinou moc těšíme,“ dodává Bára, která se teď těší s rodinou na Vánoce, které pro ni dle jejích slov znamenají společný čas se všemi členy její velké rodiny, a které má moc ráda i kvůli tomu, že si může odpočinout u klasických pohádek.

Pro Báru je však nyní důležité jediné a cukroví ani dárky pod stromečkem to nejsou. Ovšem kdyby šlo zdraví zabalit do krabičky a převázat krásnou pentlí, věříme, že by si každý rád ukrojil trochu toho svého a daroval ho mladé dívce, aby si mohla splnit své sny a mohla být na světě co možná nejdéle.

Pomoci Báře však můžete i jakýmkoliv příspěvkem na její transparentní účet



Majitel účtu: Maťovčíková, Barbora

Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Číslo účtu: 2602058102/2010

IBAN: CZ79 2010 0000 0026 0205 8102

BIC: FIOBCZPPXXX