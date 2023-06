O Báře Maťovčíkové, kterou rakovina změnila k nepoznání a jíž fandí na sociálních sítích už přes sto tisíc lidí, jsme vám poprvé psali téměř před rokem. Podle lékařských statistik tu už dávno neměla být, ale svým pozitivním přístupem a vnitřní silou přepisuje dívka s uhrančivýma očima všechny tabulky a bojuje za svůj život do posledních sil. Bářin zdravotní stav se navíc o trochu zlepšil.

Statečná Bára Maťovčíková všem přepsala statistiky. Nehodlá to nikdy vzdát. | Foto: Se svolením Báry Maťovčíkové

Pokud sledujete instagramový profil Báry Maťovčíkové, jistě jste si, stejně jako my a tisíce Bářiných fanoušků, všimli, že mladá dívka, která bojuje už třetím rokem se zhoubným nádorem na mozku, vypadá o poznání lépe. Opět jí rostou její pověstné zrzavé vlasy, usmívá se, lépe se vyjadřuje a z očí jí čiší síla a neutuchající naděje ve šťastný konec. Nebo v jejím případě spíš šťastný nový začátek.

Pro fanoušky vysílala živě

Množství pozitivní energie, kterou jí posílá již přes 108 tisíc sledujících, Báře dle jejích slov neuvěřitelně pomáhá a ohromně si váží tolika dobrých duší, které ji ženou neustále kupředu.

V sobotu 27. 5. se dokonce Bára s Vandou Pálkovou ze Sladkého mámení, která se svým týmem lidí vytváří pro klienty v České republice a na Slovensku kvalitní cukrářské vzdělávání, rozhodly uskutečnit téměř po roce společné živé vysílání, které v době vysílání sledovalo 617 lidí.

Bára se po celou dobu vysílání smála a bylo vidět, že se jí komunikuje o poznání lépe.

„Ještě před rokem v lednu doktoři Báře říkali, že mezi námi už za pár týdnů nebude. Rok a půl je za námi, všechno je jinak a posunulo se to mnohem dál. Bára se zkrátka rozhodla, že v žádném případě nechce odcházet. Takže pro vás pro všechny, kteří možná řešíte podobnou zdravotní situaci, je to jasné znamení, že když se chce, tak to může jít, i když tabulky říkají něco jiného. Bára je toho zdárným příkladem,“ pomáhala Báře vyjádřit její myšlenky Vanda, která se již řadí mezi Bářiny blízké přítelkyně.

„Úžasné, děkuji moc za podporu,“ přidala se s děkováním i Barča. Tentokrát dokonce vlastními slovy, což ještě nedávno nebylo v jejích schopnostech.

V důsledku probíhající nemoci se Bářino tělo dostalo do fáze, kdy začalo docházet ke svrašťování svalů na pravé ruce a noze, což jí značně ztěžovalo pohyb a zhoršovalo motoriku.

Vysazení kortikoidů, botoxové injekce

Proto se před třemi týdny Bára rozhodla podstoupit proces, kdy jí do svalu na noze a rukách začali lékaři z prostějovské nemocnice vpichovat injekce s botoxem, aby se stahování svalů zamezilo.

„Pravá ruka, kterou Bára může hýbat jen slabě, se povolila a už není tak stažená,“ vysvětluje i Bářina maminka Jana Maťovčíková. Pokud totiž Bára nebude mít posílené a uvolněné svaly, může to značně přitížit při rehabilitaci, o kterou tolik bojovala.

„Aplikace botoxu je pouze do vybraných svalů, poté se čeká několik dnů, aby začal botox ve svalech působit tak, jak má, a následují v Barunčině případě intenzivní rehabilitace. To znamená cvičení s fyzioterapeutem 2x denně, které je opravdu znát,“ doplňuje za Barunku maminka.

Neurorehabilitace pro samoplátce odmítnuty

Zhoršování hybnosti pravé ruky a nohy bylo jedním z hlavních důvodů, proč Bára tolik usilovala o neurorehabilitace, které se jí jako samoplátci díky diagnóze nepodařilo zajistit i přesto, že všichni, co Báru znají, byli přesvědčeni, že ji tento způsob cvičení může posunout kupředu.

„Je to těžké a jednoduché zároveň. Všichni, co Barunku znají, vědí, že jí mohou neurorehabilitace jedině pomoci. Ti, kteří ji neznají, posuzují jen diagnózu a chovají se profesionálně a nechtějí riskovat případné komplikace,“ chápe předchozí rozhodnutí odborníků Bářina maminka, která ovšem dodává, že jejich odmítnutí všichni obrečeli.

Cílem rehabilitací je, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování hybnosti pravé ruky a nohy, protože poslední dobou se svaly na Bářiných končetinách začaly více stahovat a ruka i noha se skroutili do křeče. „Barunka má také na noze speciální ortézu, aby jí nohu udržela a nevykrucovala se jí,“ doplňuje paní Jana.

Bára před onemocněním:

Ještě před třemi lety byla Bára Maťovčíková dívka jako každá jiná.Zdroj: Se svolením Báry Maťovčíkové

„Na Masarykově onkologickém ústavu v Brně jsme díky jejich velice profesionálnímu a zároveň lidskému přístupu dostaly po dobrých výsledcích kontrolní magnetické rezonance doporučení na rehabilitace a v prostějovské nemocnici zahájili proces rehabilitací v kombinaci s aplikací botoxu do vybraných svalů. Nyní jsme po kontrole a máme domluvený další postup, který spočívá v rehabilitacích i logopedii,“ informovala nás o aktuálním léčebném postupu Barunčina maminka.

Zlepšení je patrné na první pohled

Po propuknutí nemoci se Bářino tělo začalo velice rychle měnit a jelikož již nebyla možná žádná další léčba a došlo k posunutí nádoru, pravá část jejího těla byla čím dál tím hůře ovladatelná. Špatně se jí chodilo, mluvilo, četlo, psalo a zhoršil se jí i zrak. Dnes však Bára cítí, že sevření svalů ustupuje a lépe se jí i mluví.

„Barunka má již zcela vysazené kortikoidy, proto ustupují otoky. Také se lépe vyjadřuje a v nemocnici v Prostějově v rámci hospitalizace pracovala i s logopedkou,“ prozrazuje příčinu lepší srozumitelnosti Bářina verbálního projevu maminka Jana.

Odvykání od kortikoidů však bylo pro Bářino tělo opravdu náročné a prošla si doslova peklem. Podrobněji se však k tomuto tématu vyjadřovat nechtěla. Ovšem zjistili jsme, že až vyjde Bářina knížka o tom, jak to v životě nevzdat, budete si moci vše přečíst tak, jak to bylo, a to bez obalu.

„Odvykací proces těla po vysazení kortikoidů byl pro nás hodně náročným obdobím života,“ vzpomíná s oddychem na posledních pár týdnů maminka Jana.

Hůlku či invalidní vozík odmítá

To by ale nebyla Bára, kdyby si i v tak těžké situaci ze sebe nedokázala udělat srandu. Maminka se snaží dceři ulehčit, proto se s Barčou baví o pořízení hůlky či invalidního vozíku na delší procházky, ovšem o tom nechce Bára ani slyšet. „V žádném případě,“ zní z jejích úst současně s nakažlivým smíchem.

„Připadá jí to potupné, a i když já si myslím, že by jí vozík či hůlka na delší procházky mohly pomoci, ona je naprosto odmítá. Ego je prostě ego,“ směje se Barčina maminka, která doplňuje, že i přes krutost osudu má Bára náladu stále dobrou a zůstává pozitivní.

Možná za to může i fakt, že jí dorůstají její krásné vlasy, které sice prý už nemají takovou kvalitu, ale hlavně, že rostou. Jak můžete vidět i na Bářině profilu, je na ně i náležitě pyšná.

A co na to Bářini fanoušci?

Bára v posledních týdnech nešetří na svém instagramovém profilu úsměvy, čehož si samozřejmě nemohli nevšimnout ani její fanoušci. Přinášíme vám některé jejich komentáře:

@Dasapecakova: „Baruško, vypadáte výborně. Celá záříte! Ohromná změna, jen tak dál, jste velká bojovnice.“

@tetajelenka: „Barunko, vy se smějete a jak krásně. Držte se, ta síla ve vás je neuvěřitelná.“

@michaelaneumannova: „Barborko, vám to tak moc sluší! To je paráda. Modlím se, aby za to mohlo zlepšující se zdravíčko.“

@adela_dol: „Vypadáte čím dál lépe! Krása! Jsem za Vás ráda!“

@david_kunik: „Barunko, jde vidět, že jsi šťastná, usměvavá a bojovná žena, která se nikdy nevzdá! Držím pěsti.“

@marketa.ruzickova.98: „Barunko, jsem ráda, že už se smějete!“

@tereza_cukova: „Teda Barunko! Vypadáte úžasně. Den ode dne lépe a lépe. A ty veselé upřímné oči! Rozkvétáte jak jarní poupátko.“

Zhoubný nález před třemi lety

Bára byla před propuknutím nemoci aktivní mladou dívkou, která se osamostatnila a odstěhovala se žít a pracovat do Prahy. Ve svém bytě však před třemi lety dostala epileptický záchvat, který odhalil zhoubný nádor na mozku. Tumor jí byl z části odstraněn, ovšem část byla ponechána, jelikož hrozilo, že dojde k poškození důležitých životních funkcí.

Následovalo ozařování, poté chemoterapie, léčba kortikoidy, ale po nich lékaři došli k názoru, že klasická medicína Báře už nemá co nabídnout. Ona je však stále mezi námi, pozitivní a na duši silná a na svět se dívá stále stejnýma očima, ze kterých sálá neuvěřitelná životní energie a láska ke každé dobré duši.

A pokud jste četli všechny naše články o této statečné mladé bojovnici, která to nehodlá vzdát, jistě vás nepřekvapí, že se v říjnu opět chystá zúčastnit se Moravského cukrářského šampionátu.

