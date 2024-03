Pod srdcem dítě, v srdci žal. Spokojený život Barbory Chrástecké ukončilo náhlé úmrtí její životní lásky. Barbora s Lukášem pro sebe byli jako stvoření a těšili se na své třetí dítě. Tatínkovi dvou dětí se však náhle udělalo nevolno, byl převezen do nemocnice a po dvou dnech zemřel. Těhotná žena zůstala na vše sama. Lukášovo srdce nyní tluče v těle jiného člověka.

Lukáš a Bára tvořili idylický pár. Mají spolu dvě děti, třetí je na cestě | Foto: se svolením Ondřeje Piskláka

Ne každému se poštěstí najít k sobě člověka, který je nejen životní láskou a partnerem, ale i nejlepším kamarádem. Barbora Chrástecká ho našla. Porodila mu dvě krásné děti a třetí nosí pod srdcem. To ale svého tatínka už nikdy nepozná.

Životní partneři a nejlepší přátelé

„Nejsou to ani dva měsíce, co se Lukáš s Bárou rozhodli podělit se svými kamarády o úžasnou zprávu, že k nim do čtyřčlenné rodiny přibude pátý člen. Loňské Vánoce patřily k nejšťastnějším v jejich dosavadních životech. Koho by tehdy napadlo, že by jejich společné štěstí mohlo tak záhy skončit,“ říká Ondřej Pisklák, který pro rodinu svého zemřelého přítele založil sbírku na Doniu.

Manželé společně tvořili dokonalý pár. Oba milovali hokej, rádi si dopřáli dobré jídlo a společně podnikali různá dobrodružství. Lukášův smysl pro humor byl pověstný a měl velice přátelskou a pohodovou povahu. Byl to ale především skvělý táta, kterého jeho děti milovaly. Na miminko, které jeho žena nosí pod srdcem, se moc těšil.

Lukáš zemřel znenadání

Ve věku 32 let však Lukáš Chrástecký náhle zemřel. Stalo se to dopoledne prvního února. Z ničeho nic se mu udělalo tak zle, že mu byla přivolána sanitka. Byl hospitalizován ve Zlíně a následně převezen do ostravské nemocnice. Lékaři mu poskytli tu nejlepší možnou péči. Vše vypadalo zpočátku nadějně.

V podvečer se však jeho rodina dozvěděla nečekanou a krutou zprávu. „Lukáš prodělal mozkovou mrtvici s fatálním poškozením mozku. Jeho srdce stále tlouklo a nechtělo vzdát osudový boj. Jeho mozek však utrpěl poškození neslučitelné se životem. Jeho srdce se zastavilo třetího února,“ pokračuje Ondřej Pisklák.

Barbora Chrástecká v ten okamžik přišla nejen o životního partnera. Ztratila i spřízněnou duši, milovaného muže, nejlepšího parťáka a především tatínka svých dětí. To vše ve chvíli, kdy prožívala nejkrásnější období v životě a těšila se na třetího potomka.

Jeho srdce už bije v jiném těle

Ve stejný den, kdy Lukáš naposledy vydechl, se jeho srdce roztlouklo v těle jiného člověka. Barbora Chrástecká se proto snaží hledat útěchu v tom, že smrt jejího manžela přinesla naději jinému člověku a jeho blízkému okolí.

„Bára teď hledá útěchu i ve vědomí, že Lukášovy orgány byly poskytnuty k transplantaci a mohou přinést naději a nový život jiným lidem. Prochází tímto bolestivým obdobím s vírou, že v Lukášově odchodu může být i něco pozitivního. Že toto jeho rozhodnutí může přinést změnu a naději do životů druhých,“ sdílí názor pozůstalé manželky zakladatel sbírky.

Láskyplné prostředí bez táty

Pro své dvě děti, Nikolku a Tomáška, se Barbora Chrástecká snaží nadále vytvářet láskyplné prostředí. V srdci však nese obrovskou bolest ze ztráty spřízněné duše. „Lukášova smrt zanechala Báru s úkolem balancovat mezi žalem a péčí o tři malé životy. Tak moc se těšili na dalšího potomka. Tolik ztrát najednou se dá jen těžko snést. Kvůli dětem a miminku na cestě se tomu však musí postavit čelem,“ říká Ondřej Pisklák.

Rodina přišla o živitele

Barbora Chrástecká se náhle ocitla v situaci, kdy přišla o jediného živitele rozrůstající se rodiny.

Navíc ve chvíli, kdy má nastupovat na mateřskou dovolenou. Právě proto, by se mohla soustředit na péči o tři děti, zajistit běžný provoz domácnosti, poplatit kroužky a koníčky dětí, ale i nečekané výdaje, vznikla na platformě Donio sbírka.

K dnešnímu dni do ní přispěly již téměř dva tisíce lidí, kteří ženě dohromady poslali přes 1,3 milionu. Sbírka bude aktivní až do poloviny dubna. Barbora Chrástecká posléze dostane od platformy Donio sto procent vybrané částky.

„Vážení přátelé, s upřímným dojetím a nekonečnou vděčností bych rád vyjádřil hluboký dík za vaši neuvěřitelnou podporu. Vaše štědrost a soucit mne naplňují pokorou a vděčností. Nejen váš příspěvek do sbírky, ale také solidarita s Bárou a jejími dětmi v této složité životní situaci, předčila veškerá očekávání. Vaše laskavost nejen zmírňuje finanční tíseň, ale přináší do jejich životů světlo a naději,“ sdílel slova díku za sebe i pozůstalou manželku Ondřej Pisklák.