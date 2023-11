Když se někomu zahledíte do očí, poznáte z nich mnohé, včetně jeho aktuálních pocitů, nálady i životního postoje. Barva očí však může poukázat i na váš aktuální zdravotní stav, nebo předpovědět určité nemoci včetně rakoviny kůže. Zamlžené či rozmazané vidění nebo změna barvy duhovky nejsou jedinými příznaky. Pozor by si měli dát především jedinci se světlým zbarvením oční duhovky.

Oko, do duše okno. Toto úsloví se v souvislosti s očima používá velice často. Říká se, že lidé s hnědýma očima jsou citlivější, zatímco lidé s modrýma očima chladnější. Vaše oči o vás ale prozradí mnohem více než jen to, jakou máte zrovna náladu či povahu.

Barva očí může vypovídat také o určitých nemocech, které u vás buď skrytě probíhají, nebo k nim máte sklony či predispozice. Z očí můžete podle určitých signálů odhalit rakovinu, vysoký cholesterol i zánětlivá onemocnění. Jaká barva očí ale znamená největší riziko a jak nádor v oku poznat?

Víte, jaká je nejvzácnější barva očí?

Světlé oči - vyšší riziko rakoviny

Modré oči jsou většinou považovány za velice atraktivní a jejich majitel bývá často pro své okolí vnímán jako přitažlivý člověk. Někteří sice tvrdí, že modroocí lidé mívají chladný výraz, jiní ale říkají, že by se v hloubce očí, které připomínají dvě studánky, dokázali utopit.

Studie z roku 2022 publikovaná v Cancer Causes and Control však zmiňuje ještě jednu souvislost, která se s modrýma očima pojí. Lidé se světlýma očima prý totiž mají vyšší riziko rakoviny kůže.

„Světlé pigmentové rysy byly uznány jako jeden z rizikových faktorů rakoviny kůže. Ve srovnání s těmi, jejichž barva očí byla tmavá nebo hnědá, měli účastníci s oříškovou, světle zelenou a modrou barvou očí vyšší riziko onemocnění bazocelulárním i spinocelulárním karcinomem,“ uvádí studie, která zkoumala i souvislost barvy očí se vznikem melanomu. K potvrzení vyššího rizika vzniku tohoto typu rakoviny kůže jsou však zapotřebí další studie.

Bazocelulární (BBC) a spinocelulární (SCC) karcinomV případě BBC se podle Národního zdravotnického a informačního portálu jedná o zhoubný nádor, který začíná ve vnější vrstvě kůže. „Někdy vypadá jako nehojící se a pomalu rostoucí vřídek, někdy mokvající a hnisající, jindy může mírně krvácet. Jen zřídka metastazuje a vyskytuje se na místech, která jsou vystavována slunečnímu záření.“

Druhý zmiňovaný typ SCC je rovněž zhoubným nádorem, který ovšem mnohem častěji metastazuje. „Spinocelulární karcinom může vzniknout prakticky kdekoliv. Nejčastěji se však objevuje na částech těla, které jsou vystavovány slunci, jako obličej, uši, krk, krk, ramena či záda,“ tvrdí zdravotnický magazín Spektrum Zdraví.

Hnědé oči - nižší výskyt chorob

Americká akademie oftalmologie tvrdí, že naopak lidé, kteří mají hnědé oči, mají mnohem nižší výskyt některých chorob.

„Jednou z nich je věkem podmíněná makulární degenerace, což je stav, který souvisí s narůstajícím věkem a vede k poškození sítnice. To způsobí, že se ztrácí centrální vidění a člověk není schopen rozeznávat jemné detaily,“ upozorňuje nezisková organizace American Association of Retired Persons, která se zaměřuje na zdravotní otázky týkající se osob nad 50 let.

Nižší riziko onemocnění mají lidé s hnědýma očima ale i v souvislosti s dalšími vážnými chorobami. „Lidé s hnědýma očima mají nižší výskyt i rakoviny oka či diabetické retinopatie. Nejsme schopni přesně určit, proč tomu tak je, ale tušíme, že je to díky melaninovému pigmentu, který poskytuje tmavým očím větší ochranu,“ myslí si oftalmolog z University of California Davis School of Medicine Ivan Roy Schwab.

Nejvyšší riziko šedého zákalu

Ovšem například tato studie upozorňuje na to, že ani jedinci s hnědýma očima nejsou úplně bez rizika. S touto barvou se totiž pojí vyšší riziko vzniku šedého zákalu, který je hlavní příčinou slepoty ve světě.

„V pětileté studii, které se účastnili běloši ve věku nad 49 let, základní průřezová analýza odhalila, že oči s tmavě hnědými duhovkami mají větší pravděpodobnost vzniku šedého zákalu než oči se světlejším zabarvením,“ konstatují autoři studie.



Další možnosti pohledu však uvádí oftalmolog z Dallasu a mluvčí Americké akademie oftalmologie Davinder Grover: „Víme, že existuje souvislost mezi vystavováním slunci a šedým zákalem. Je ale možné, že vyšší riziko šedého zákalu u lidí s hnědýma očima nemusí souviset s barvou očí, ale s místem, kde žijí. Většina lidí s tmavýma očima totiž žije blízko rovníku, což může být důvod.“

Šedý zákal odborně zvaný katarakta je stav, kdy dojde k zakalení oční čočky. Jednou z nejčastějších příčin je pokročilý věk. „Člověk postižený šedým zákalem vidí čím dál tím rozmazaněji a méně ostře, jako kdyby měl před očima závoj. Barvy vnímá matněji a reaguje citlivěji na jasné světlo,“ vysvětluje typické příznaky onemocnění Národní zdravotnický a informační portál.

Jedinou možností léčby šedého zákalu je pak operační zákrok, kdy je pacientovi zakalená čočka nahrazena čočkou umělou.

Co když se barva očí změní

Barva očí se však může v průběhu našeho života i měnit. Typickým příkladem je změna tmavé mořské modři u novorozenců víceméně v jakoukoliv barvu očí v pozdějším věku. Změnit barvu však mohou oči i z důvodu hormonálních změn, nesprávného pigmentového vývoje duhovky, ale i s narůstajícím věkem, kdy duhovka pigment ztrácí a její barva přirozeně ztrácí svou intenzitu. Někdy však můžeme u očí zaznamenat určité změny, které mohu vypovídat o našem zdravotním stavu. Uvádíme některé z nich.

1. Bílý prstenec – vysoký cholesterol

Tento stav odborně nazývaný arcus senilis se vyskytuje především u starších osob. Jedná se o jev, kdy se kolem duhovky vytvoří zamlžený modrý nebo bílý prstenec. I podle doktora Grovera se většinou jedná o neškodný stav, ale i přesto doporučuje návštěvu specialisty. Prstenec totiž může být příznakem vysokého cholesterolu.

2. Červené bělmo

Pokud bělmo vašeho oka zčervená, může se jednat o infekci, kterou má na svědomí pásový opar, revmatoidní artritida či jiné zánětlivé onemocnění. „Pokud zaznamenáte jakékoliv zarudnutí či změny barvy očí doprovázené citlivostí na světlo a rozmazaným viděním, navštivte očního lékaře. V nejhorším totiž může dojít i ke ztrátě zraku,“ varuje organizace starající se o zdraví seniorů AARP. Většinou se však jedná o neškodné prasknutí žilky při velké námaze, alergii či podráždění v důsledku nošení kontaktních čoček.

O zeleném zákalu hovořila i oční lékařka Diana Bednářová:

3. Ztráta pigmentu

Jedním z nebezpečných onemocnění, které může způsobit změny zbarvení duhovky, je i zelený zákal odborně zvaný glaukom. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že se rozvíjí dlouho, nebolí a neprovází ho žádné obtíže. Bez adekvátní léčby však může vést k vážnému poškození zraku.

„Glaukomové změny jsou definovány jako ztráta nervových buněk sítnice a jejich vláken (vytvářejících zrakový nerv). Pro léčbu je zásadní objevení glaukomu včas, jelikož v důsledku úbytku nervových vláken vznikají nezvratné výpadky v zorném poli,“ tvrdí i Roman Heinz v bakalářské práci Glaukom a zorné pole.

4. Pihy a skvrny

U některých lidí se mohou kvůli vysokým hladinám tmavě hnědého pigmentu zvaného melanin objevit v oblasti očního bělma tmavé neškodné skvrny. Jindy se však může jednat o pihy, které mohou být potenciálně nebezpečné. „Někdy se může jednat i o předrakovinný stav, který pokud se neléčí, může se změnit v rakovinný a jedince přímo ohrozit na životě,“ upozorňuje Americká akademie oftalmologie.