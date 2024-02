V Indii ji uctívali jako posvátnou rostlinu, ve starém Římě bazalku považovali za koření lásky. I když ji možná berete jen jako aromatickou bylinku používanou běžně v kuchyni, dokáže si poradit s řadou zdravotních problémů. Bazalka je silný antioxidant a patří mezi nejlepší protizánětlivé byliny. Chrání cévní buňky před poškozením volnými radikály. Obsahuje spoustu vitamínů a minerálů a brání i hromadění špatného cholesterolu.

Jednou z bylin, které můžete pěstovat na balkoně a které pomáhají v boji se zdravotními problémy, ale i s přebytečnými kilogramy, je bazalka.

Bazalka, staletím používání prověřená léčivá bylina, patří mezi silná přírodní antibiotika. Měla by dokonce v časných stádiích rakoviny zpomalovat růst tumoru. Naše babičky bazalku pěstovali nejraději za oknem. Měly ji jako čerstvé koření po ruce při vaření a navíc odpuzovala nevítaný hmyz. Co všechno bazalka umí, jak ji pěstovat a v jaké podobě využívat nejlépe její léčivé účinky?

Zlepšuje zdraví

Bazalka působí proti stresu, zlepšuje metabolismus, posiluje imunitní systém, povzbuzuje mozkovou činnost a podporuje trávení.

„Bazalka je užitečná i při léčení a prevenci mnoha zdravotních problémů, jako jsou bolesti hlavy, průjem, zácpa, kašel, pomáhá na parazity i na bradavice, “ uvádí specializovaný web Aepaisajistas.

Listy bazalky obsahují i karotenoidy, vitamin C, vápník, železo, zinek a chlorofyl. Bazalka pomáhá udržovat optimální mentální i fyzický stav, blahodárně působí na dýchací systém. Povzbuzuje srdeční funkci, krevní oběh, mozkovou činnost, vitalitu a odolnost vůči stresu. Posiluje imunitní systém, jako antioxidant chrání buňky vůči oxidačnímu poškození. Přispívá I k relaxaci a k dobrému spánku.

Jak pěstovat bazalku v květináči:

Pomáhá s hubnutím

Bazalková semínka díky vysokému obsahu vlákniny pomáhají zahnat pocit hladu. „Jsou také bohaté na kyselinu alfa-linolenovou, která stimuluje metabolismus spalování tuků ve vašem těle,“ uvádí specializovaný web Helthify Me s odkazem na studii, uveřejněnou v The American Journal of Clinical Nutrition.



Pěstování bazalky

Jak uvedl Deník v článku Královna bazalka, nedočkavci mohou s výsevem začít již během února. Ale pozor, bazalka je teplomilná rostlina, proto musíte výsevy udržovat v teple a na světle. Pro pěstování na zahrádce se vysévá během března do truhlíčků či pařeniště a na venkovní záhon se vysazuje až ve druhé polovině května. U nás se bazalka pěstuje jako jednoletka, kterou tedy musíte každým rokem znovu vysévat.

Bylinky:

„Bazalku pěstujeme na velmi teplém, chráněném místě a dostatečně zaléváme. Přeschlá tvoří kožovité listy. Je náročná na živiny. Za vlhkého počasí trpí plísněmi, ideální je proto pěstovat ji v květináči pod střechou,“ radí odborníci z teplického Zahradnictví Dvořák a syn.

Přidávají ještě jeden tip: Bazalka má stejné nároky jako rajčata. Pokud ji budete pěstovat v jejich blízkosti, chráníte je tak před padlím a zvýrazníte jejich chuť.

Bazalku sklízíme těsně před rozkvětem. Pokud chcete mít dostatek čerstvých listů po celé léto, rostliny zaštipujte, abyste zabránili jejich kvetení.

Bazalka povátná

Bazalka posvátná je v ajurvédě známá jako tulsi a patří mezi nejvýznamnější byliny indické tradiční medicíny. Využívá všechny její části – květy, listy i semena.

Bazalka na kmínku:

Z čerstvých či sušených listů nebo květů bazalky posvátné se připravuje čaj a to přibližně v poměru 2 až 3 lžičky na šálek vroucí vody. Bylinku nechte zhruba 5 minut louhovat, a poté lze čaj vypít.

„Psychoterapeutické vlastnosti tulsi byly zkoumány v různých experimentech na zvířatech, které odhalily, že tulsi má anti-úzkostné a antidepresivní vlastnosti, s účinky srovnatelnými s diazepamem a antidepresivy,” uvedl Web National Library of Medicine.

Studie na zvířatech také potvrdily, že bazalka posvátná zlepšuje paměť a kognitivní funkce a chrání před deficitem paměti způsobeným stárnutím. „Také u lidí bylo během studií pozorováno, že bazalka snižuje stres, úzkost a depresi a také problémy se spánkem, zapomínáním a vyčerpáním,” popsal web National Library of Medicine.

I když je bazalka posvátná nejlepším přírodním lékem na úzkost, je toho víc, co dokáže. „Řada studií uvádí přínosy tulsi na rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, kontrolu hladiny cukru v krvi, protizánětlivou a protirakovinnou aktivitu," říká Marco M. Cohen, přední odborník na bazalku posvátnou.

Jak pěstovat bazalku v truhlíku:

Pít šálek čaje z bazalky posvátné jednou nebo dvakrát denně mezi jídly, doporučuje Breanna Guan, naturopatická lékařka. „Slyšela jsem bazalku posvátnou popisovat jako ‚tekutá jóga‘,“ říká lékařka.

„Čaj z ní miluji, je součástí mého vlastního každodenního rituálu zpomalení a pití něčeho, co mě uklidní a podpoří moje zdraví," dodává Breanna Guan.

Recept na nápoj s bazalkou

Vyzkoušejte recept z webu zaměřeného na jídlo Healthifyme na osvěžující nápoj s využitím semínek bazalky, pocházející z Indie. Sabja semena se konzumují po namočení ve vodě, díky čemuž jsou želatinovější.

Ingredience na dvě porce

Šťáva z 1 citronu

Chlazená voda (volitelně kostky ledu)

Jahodový nebo jiný ovocný sirup - 3 polévkové lžíce

Sabja semena - 2 lžičky

Listy máty hrubě natrhané – 4 až 5

Špetka soli do každé sklenice (volitelné)

Postup