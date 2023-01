„U mě to byla to léčba šokem. Kámoš, který má farmu, kde nechává zvířata volně dožít, mi ukázal, co ona skutečně cítí a jaká jsou. A pak mě postavil před situaci, ať si jedno zvíře zkusím zabít sám, pokud to tak opravdu cítím, že je k jídlu. Ten den jsem přestal jíst maso a veganství následovalo postupnými kroky. Zvířata od té doby vnímám jako inteligentní, a hlavně citlivé bytosti plné emocí a lásky,“ vypráví Ben Cristovao svůj příběh.