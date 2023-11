Lenku Poláčkovou, tehdy ještě Vacvalovou, lidé pamatují třeba ze seriálu Soudkyně Barbara. Postupně ale herectví a moderování doplnila o sport. V nesnadných horských terénech podává ultramaratonské výkony a naběhané kilometry v různých projektech vyměňuje za nasbírané peníze pro zdravotnická zařízení. Na cestách ji doprovází manžel a také dva mazlíčci – fenka a kocour. Jak se Lenka Poláčková udržuje ve stále skvělé kondici?

Kocour Crampon manželů Poláčkových je sibiřská kočka, takže ze sněhu si nic nedělá. | Foto: Se svolením Lenky Poláčkové

Lenka Poláčková - Mám ráda výzvy a bolest k tomu patří:

Zdroj: Youtube

Média o ní píší díky tisícům naběhaných kilometrů jako o superženě, ale také jako o herečce či o spisovatelce. Jako kdo se cítí ona sama?

„Nemám ráda škatulky a ani se do žádné neumím zařadit. Cítím se jako kreativec a dobrodruh. Vždy jsem ráda, když se mi podaří si poradit s nějakou novou situací,“ říká čtyřiatřicetiletá Lenka Poláčková. Zvládá nejrůznější běžecké ultramaratonské výkony a obvykle je spojuje s tím, že vybírá peníze na nějaký dobročinný projekt.

Recept moderátorky Lucie Křížkové na zdraví a krásu? Dobrovolně leze do sudu

„Jednou ročně uskutečníme s manželem větší projekt s charitativním rozměrem. V závislosti na trase jsem běžela od jednoho týdne až do 39 dní. Běžím, sdílíme každodenní realitu na instagramu a lidé mají možnost adoptovat uběhnuté kilometry, čili přispět na vybraný charitativní projekt. Jako česko-slovenský pár alternujeme mezi našimi zeměmi. Za osm projektů se nám už povedlo vysbírat více než 12 milionů korun,“ popisuje mladá žena.

Ultrazvuk pro děti s nemocným srdcem

„Fenka Harness má za sebou dvě první čtyřtisícovky, tahala s námi saně za polárním kruhem na Finnmarce,“ říká Lenka Poláčková.Zdroj: Se svolením Lenky PoláčkovéJejí zatím poslední ukončený projekt se jmenoval Věř své cestě. Lenka Poláčková běžela 2000 kilometrů přes Alpy, aby podpořila dětskou kardiologii v Motole. Lenka prozradila, že v tom má prsty Bára Nesvadbová s jejím nadačním fondem Be Charity.

„Bára nás propojila s panem profesorem Markem a domluvili jsme se, že pořídíme nejlepší možný ultrazvuk pro oddělení. Zároveň jsme panu profesorovi Lischkemu z motolského plicního transplantačního centra slíbili, že pořídíme deset unikátních transplantačních boxů. A máme obrovskou radost, že se to vše podařilo,“ usmívá se neúnavná sportovkyně, která nechce prozradit své další plány: „O tom my moc nemluvíme.“

Manželský slib na Gerlachovském štítu

Lenka Poláčková se věnuje i horolezectví, ke kterému ji přivedl její manžel, fotograf Jan Poláček. Protože se poznali v Tatrách, pověděli si své ano symbolicky na Gerlachu, aby si ho veřejné řekli o týden později v Tatranské Kotlině. „Začalo to nesměle a dnes píšeme tyto řádky z Himalájí,“ napsala nám sportovkyně v odpovědi na zaslané otázky.

Radí britské královské rodině. Na diety není čas, říká nutriční poradkyně z ČR

Zajímalo nás, jak to Lenka dělá, aby své tělo udržela při síle a výkonnosti a svou duši v pohodě? „Nemám ráda zkratky. Vše, co dělám, dělám naplno. V mé každodenní rutině je jít si ráno zaběhat, a pak už podle pocitu a podle toho, co mě čeká. Plavání, lezení na stěně, kolo, a nejen v zimě skialpy. To miluje i naše fenka Harness.“

Velké jídlo až k večeru

Jídelníček Lenky Poláčkové není podle jejích slov nijak zvláštní. Jsou s manželem velcí milovníci jídla a oba rádi vaří. Snídaně připravuje výhradně Lenka - vajíčka na všechny způsoby, nebo smoothie bowly. Velké jídlo mívají až k večeru. Mají moc rádi ryby, mořské plody, maso a spoustu zeleniny. Nejdůležitější je pro ně samozřejmě společně strávený čas.

Lenka vaření miluje a na dotaz na oblíbený recept odpovídá: „Pro mě není vaření o receptech. Těch jsou všude spousty. Spíš mám ráda své vychytávky a třeba nám změnila vaření litina. Takže můj tip je zainvestovat do pořádné litinové pánve, která vám pak vydrží celý život.“

Fenka běhá a kocour se válí

S manželem mají nejen fenku Harness, ale i kocoura Crampona, kteří mají vlastní společný instagramový účet. Co tihle dva s Poláčkovými už v horách všechno absolvovali? „Naše fenka Harness má za sebou dvě první čtyřtisícovky, tahala s námi saně za polárním kruhem na Finnmarce, kocour Crampon je sice také dobrodruh, ale má své limity,“ popisuje Lenka.

Intimní zpověď tenistky Strýcové: Moje prohry leckdy ovlivnila menstruace

Takže zatímco Lenka s Harness do tří tisíc metrů nad mořem vyběhla, její manžel to vzal s Cramponem lanovkou. Kocour ale zase nezůstává pozadu ve svém charitativním snažení a na dětskou kardiologii se mu podařilo na instagramu vyválet skoro čtyřicet tisíc korun.

Cesta pro pejska do Norska

„Manžel dlouho nechtěl o kočce ani slyšet, tak jsem musela vybrat takové plemeno, které nám nakonec učarovalo oběma. Máme sibiřku, je výborný parťák, pohoďák, dobrodruh a mazel. A protože jsme od začátku věděli, že budeme cestovat, a především do hor, tak jsme si zároveň pořídili fenku alaskana. Jeli jsme si pro ni až do Norska. A ano, je to s nimi pořádná divočina,“ přiznává Lenka Poláčková.

Aby byli jak fenka, tak kocour zdraví a zvládali s Poláčkovými leckdy náročné horské výpravy, potřebují opravdu kvalitní krmení. Lenka, která před časem začala spolupracovat se značkou Perfect Fit, o ní říká: „Primárně pro naše zvířata potřebujeme praktické jídlo na cestování, ideálně abychom mohli koupit kdekoliv, na co jsou zvyklí, a v tom nám tato značka vyhovuje.“

Hodně se mluví o tom, že zvířecí mazlíčci mají výborný vliv na lidskou psychiku. Čím jsou pro Poláčkovi? „Jsou to naši velcí parťáci, jen v loňském roce s námi nacestovali více než 45 000 kilometrů. Je to s nimi zábava, často velmi komplikovaná a obdivuji muže, jak to logisticky zvládá,“ dodává Lenka.

Harness u švýcarského Walensee.Zdroj: Se svolením Lenky Poláčkové

Osm důvodů, proč mít psa jako parťáka v životě