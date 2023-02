Co je lepek?

Je to protein, který se nachází především v pšenici, žitu a ječmeni. Lepek poskytuje tělu bílkoviny, které lze použít k budování a obnově svalové tkáně, nebo k výrobě dalších tělesných bílkovin, jako jsou hormony a enzymy.

Zkouška bezlepkové diety. Jak ji zvládl Likefry?

Zdroj: Youtube

„Mnoho lidí se domnívá, že má intoleranci na lepek, protože se po něm cítí nafouklí nebo plynatí, nebo protože mají lepší pocit, když obiloviny nejedí. Dále poznamenávají, že po vynechání lepku často zhubnou, což může částečně vysvětlit nedávné nadšení z bezlepkového jídla,“ říká Susan Bowerman, expertka na výživu společnosti Herbalife Nutrition.

Tajemství řady zpracovaných potravin

Proč na někoho bezlepkové hubnutí funguje? Vysvětlení je podle odbornice několik. Lepek se skrývá nejen v obilných potravinách, ale používá se také jako stabilizátor a zahušťovadlo v mnoha zpracovaných, tedy ne příliš doporučovaných výrobcích, jako jsou salátové dresinky, mražený jogurt, zpracované uzeniny a podobně.

Může se tedy stát, že se lidé během bezlepkového režimu, kdy i tyto potraviny vynechají, cítí lépe, ať už lepek tolerují nebo ne. Koneckonců by to pravděpodobně znamenalo, že vynechávají rychlé občerstvení a vysoce zpracovaná jídla a možná nahrazují škrobová jídla ovocem a zeleninou s vysokým obsahem vlákniny, což by mohlo právě podpořit lepší trávení a pomoci při hubnutí.

Bezlepkové náhražky jako kalorická bomba

Na trhu najdeme spoustu bezlepkových produktů, včetně cereálií, koláčů, sušenek, a dokonce i bezlepkové pizzy. Toto je ve většině případů možné díky náhradě tradiční pšeničné mouky za zpracovanou rýžovou mouku, kukuřičný a bramborový škrob. Jiné složení však nutně neznamená nižší energetickou hodnotu dané potraviny. Právě proto je opravdu důležité věnovat pozornost nutričním údajům na obalu.

„Porovnejte štítky bezlepkové směsi na sušenky nebo směsi na koláče s běžnými verzemi a uvidíte, že z pohledu kalorií se nejedná téměř o žádný rozdíl. Zrovna minulý týden jsem si v pekárně všimla bezlepkového muffinu, který se s 20 gramy tuku a 450 kaloriemi stěží dá považovat za dietní jídlo,“ říká Bowerman. Pokud věnujete pozornost pouze příjmu lepku a ne kaloriím, bezlepková dieta snahu o zhubnutí nepodpoří.

Tipy pro skutečné bezlepkáře

Někteří lidé skutečně trpí intolerancí na lepek a musí dodržovat přísnou bezlepkovou dietu, ale čísla jsou relativně malá. Odhaduje se, že jen asi 1 % populace má nejtěžší formu, známou jako celiakie. Ti, kteří jsou skutečně intolerantní, tráví spoustu času čtením etiket, protože pšenici, žitu a ječmeni, stejně jako dalším pšeničným „příbuzným", jako je kamut, tritikale a špalda, je nezbytné se vyhýbat. Navíc produkty vyrobené z těchto obilovin, jako je například bulgur, kuskus, pšeničné klíčky krupice nebo otruby, jsou také zakázány.

Pozor si dejte u některých potravin, kde může být lepek na štítku maskován jako rostlinná bílkovina, modifikovaný potravinářský škrob nebo sladová příchuť, někdy se také vyskytuje v sójové omáčce nebo alkoholu na bázi obilí.

Některé zdroje lepku nahraďte

„Nenechte se ovlivnit dietním výstřelkem, aniž byste si udělali malý průzkum. Podívejte se na své běžné zdroje lepku – pokud většina pochází z těstovin s vysokým obsahem škrobu, koláčů, sušenek, bílého chleba a preclíků, pak by jejich omezení mohlo být tou správnou strategií. Nahrazení rafinovaných obilovin zdravými sacharidy, jako jsou ovoce, zelenina a bezlepková celá zrna, je dobrou volbou pro každého," radí Bowerman.