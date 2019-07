Původně měla prodělat jen banální vyšetření na těhotenskou cukrovku. Její návštěva v ambulanci přesto skončila fatálně. Dvaatřicetiletá pacientka zemřela poté, co jí zdravotní sestra podala místo glukózy jedovatou dezinfekci. Sestra si totiž spletla dvě velmi podobné lahvičky.

Případy, jako je tento z Orlové, nyní mění českou legislativu. Ministerstvo zdravotnictví se totiž rozhodlo, že začne kvalitu péče v samostatných ambulancích bedlivě sledovat.

Napříště budou muset všechny ordinace projít přísným akreditačním řízením, které prozkoumá jejich kvalitu a bezpečnost. Platit to bude třeba právě pro nakládání s lé-ky či zdravotnickými přístroji. Doposud se takto sledovaly jen nemocnice.

Od příštího roku

„Ambulance se podrobí stejnému hodnocení kvality a bezpečí při péči o pacienta, jaké dnes musí absolvovat nemocnice,“ uvádí ministerský dokument s názvem Zdraví 2020.

Podle mluvčí resortu Gabriely Štěpanyové to umožní chystaná novela zákona o zdravotních službách. „Ministerstvo už na ní intenzivně pracuje, vládě ji chce předložit nejpozději na začátku příštího roku,“ řekla Deníku Štěpanyová.

Certifikáty kvality budou ordinacím udělovat na státu nezávislé instituce. Pokud ambulance tento „štempl“ získají, dostanou za odměnu větší peníze od pojišťoven. Pokud naopak selžou, mohou o smlouvu s pojišťovnou přijít.

„V košaté síti ambulancí se tak konečně udělá pořádek. Zamezí se navíc rizikovým událostem, které mohou skutečně dopadnout fatálně,“ chválí změnu šéf Spojené akreditační komise David Marx.

Počet ambulancí totiž podle něj rok od roku stoupá, jen za posledních pět let přibyly téměř tři tisíce. „Nejsou to už přitom jen jednoduchá zdravotnická zařízení, ve kterých je jeden doktor, sestřička a stůl. Jsou to často specializo-vaná pracoviště, ve kterých se dělá jednodenní chirurgie nebo endoskopie,“ upozorňuje Marx. K žádné kontrole kvality je přitom doposud nikdo moc nemotivoval.

Zařízení tak podle Marxe často chybují. Nejvíc prohřešků se děje při skladování léků nebo obsluze zdravotnických přístrojů. „Na štíru bývají ambulance i s metrologickým zákonem – nemají správně kalibrované váhy. Což je problém, protože řada léků se dávkuje podle váhy,“ doplnil.

Drahé a zbytečné

Lékařské komoře se ale nápad příliš nelíbí. Akreditace podle ní kvalitu péče nezlepší. „Jediné, co to přinese, je větší administrativní zátěž a vyšší náklady na provoz. Za akreditace se totiž samozřejmě platí,“ řekl viceprezident komory Zdeněk Mrozek. Obyčejná ordinace s lékařem a sestrou vydá za akreditaci na tři roky asi 12 tisíc korun.