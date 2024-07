Proč nám otékají nohy?

V horkých letních dnech se některým lidem může zdát, jakoby se jim zmenšovaly boty. Za problémem s obouváním však ve skutečnosti stojí oteklé nohy. Otoky dolních končetin bývají často provázeny pocity napětí nebo tíhy, ztěžují chůzi i další pohybové aktivity.

Otok neboli edém vzniká v případě, kdy drobné krevní cévy propouštějí tekutinu, která se následně hromadí v mezibuněčných prostorech kůže a podkoží. Otoky nejčastěji postihují dolní končetiny v oblasti nártů a kotníků.

Tyto otoky mohou mít celou řadu příčin. Každý, kdo tímto problémem trpí, ví, co jej u něj konkrétně nejčastěji vyvolává. Někomu vadí dlouhé sezení, jinému spíš stání.

Otoky dolních končetin může způsobit nadváha, nadměrné pití alkoholu, kouření nebo nezdravá strava s přemírou soli. Ženy zpravidla pozorují otékající nohy v těhotenství nebo těsně před menstruací.

„Otoky nohou jsou často také vedlejším účinkem některých léčiv. Jmenujme například určité léky proti vysokému krevnímu tlaku či léky proti bolesti a zánětu. Může to být i hormonální antikoncepce, hormonální substituční terapie nebo některé léky proti diabetu,“ upozorňuje web lékárny Dr.Max.

I když oteklé nohy zpravidla nepředstavují vážný problém, pokud vás trápí dlouhodobě, nebo pokud postihují jen jednu nohu, je potřeba obrátit se na lékaře.

Neuvěřitelně léčivé schopnosti bobkového listu

Bobkový nebo také vavřínový list si oblíbili lidé už ve starověku. Vyprávěli si o něm legendy, z jeho výhonků pletli věnce pro významné a úspěšné vojevůdce, sportovce či umělce. A věděli také o jeho léčivých účincích. Středomořské národy věřily, že vavřín vyzařuje ochrannou sílu a umí strážit před neštěstím a bleskem.

U nás se bobkový list dlouho jen skromně krčil v přítmí spíže. Vedle ochucování omáček a vývarů či nakládání zeleniny se používal zpravidla už jen k odpuzení potravinových molů. V posledních letech však nachází větší uplatnění i v péči o zdraví.



Bobkové listy jsou totiž bohatým zdrojem hořčin, silic a alkaloidů. Obsahují také bílkoviny a vlákninu. Z další léčivých látek jsou zastoupeny glykosidy, třísloviny či vitaminy A, B a C, kyselina listová a minerály jako zinek, vápník, železo, selen, měď, draslík a hořčík.

„Bobkový list s protiprůjmovou, protizánětlivou a antidiabetickou aktivitou se používá pro zlepšení imunitního systému. Antioxidanty jako vitamin C, vitamin E a karotenoidy se používají ke snížení hladiny cholesterolu a kyseliny močové v krvi,“ uvádí studie Léčivé rostliny jižní Asie z roku 2019.

„Některé studie naznačují, že bobkový list může pomoci inhibovat růst buněk rakoviny prsu a tlustého střeva a konečníku,“ informuje server Healthline, který se věnuje informacím o zdraví. K potvrzení těchto účinků jsou však zapotřebí ještě další výzkumy.

Bobkový list má však prokazatelné účinky při léčbě artritidy, bolesti hlavy, plísňových onemocnění, anorexie, nachlazení či šedého zákalu. „Existují dokonce důkazy, že může pomoci léčit lupy, bolesti svalů a kloubů i kožní infekce,“ píše zdravotnický web Dr. Axe.

Co umí bobkový list:

pomáhá snižovat plynatost a nadýmání

bojuje proti volným radikálům

léčí lupy

zmírňuje bolesti svalů a kloubů

zklidňuje kožní infekce

napomáhá hojení ran

má léčivé účinky na některé druhy rakoviny

snižuje hladinu cukru v krvi u diabetiků

podporuje trávení

má antimikrobiální účinky

má protizánětlivé účinky

účinkuje proti stárnutí

Bobkový list si můžete vypěstovat sami:

Bobkový list na oteklé nohy

Látky obsažené v bobkovém listu mohou pomoci právě i s problémem oteklých nohou a dalších částí těla.

„Vavřín stimuluje lymfatický systém a rozptyluje lymfatické překrvení. Lze jej použít do obkladů na otoky lymfatických uzlin nebo do rostlinného oleje na masírování nohou či jiných míst s otoky v důsledku překrvení lymfatického systému,“ vysvětluje na svém webu Wild Herbs of Crete, výrobce tradičního oleje z vavřínu.

Na otoky nohou zabírá například léčivá koupel z bobkového listu:

Připravte si nádobu, do níž se vám pohodlně vejdou nohy, půl sáčku bobkových listů a hrnec s vodou. Vody by mělo být tolik, abyste po jejím vylití do mísy měli ponořená celá chodidla. Vodu v hrnci přiveďte k varu, vhoďte do ní bobkové listy a na mírném ohni vařte dvacet minut. Poté stáhněte z plotny, nechte mírně vychladnout. Výluh nalejte do mísy a ponořte do něj nohy. Vydržte dvacet minut. Když nohy vytáhnete, neoplachujte je. Poté si oblečte pár ponožek, aby si nohy udržely teplotu. „Lékaři doporučují, abyste tento postup dodržovali jednou za půl roku alespoň týden. V případě, že máte silné otoky nohou, koupejte nohy ráno i večer,“ radí deník SOT.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Bobkový list stimuluje lymfatický systém a rozptyluje lymfatické překrvení.

Někdo používá jednodušší metodu. Před spaním si navlékněte ponožky a do nich vložte suchý bobkový list tak, aby držel na chodidle. Esenciální oleje a účinné látky se v teple a při dotyku s pokožkou postupně uvolňují a vstřebávají.

Jejich protizánětlivé, dezinfekční a tišící účinky mohou pomoci nejen proti oteklým nohám, ale také proti bolestem kloubů, bolavým svalům či bolestem chodidel.

