Bolest břicha je asi jedna z nejčastějších zdravotních potíží. Leckdy se jedná o chvilkovou záležitost, spojenou třeba s dietní chybou. Ale jelikož se v břišní dutině nachází spousta životně důležitých orgánů, může bolest odsud vycházející signalizovat i hodně závažný zdravotní problém. Co všechno může bolest břicha způsobovat, a kdy už s ní raději spěchat k lékaři, vysvětlují praktický lékař Cyril Mucha a gastroenterolog Milan Lukáš.

Říká se, že nad bolestí břicha by nemělo zapadnout slunce. | Video: Deník/Jiří Štraub

Bolest břicha je problematická v tom, že může být úplnou banalitou, ale také nemocí, která člověka zahubí do hodiny. „Říká se dokonce patologická poučka, že ,nad bolestí břicha by slunce zapadnouti nemělo‘. Je to tak široký pojem, že je obtížné o bolesti břicha takto obecně mluvit,“ uvádí praktický lékař Cyril Mucha, místopředseda výboru Společnosti všeobecného lékařství.

Bolesti břicha a dlouhodobý průjem nepodceňujte. Mohou signalizovat rakovinu

Už při prvotní diagnostice záleží podle lékaře na mnoha faktorech. Je třeba se ptát, jak dlouho bolest trvá, v jaké časti břicha ta bolest je, ve které fázi svého života se nachází pacient, zda jde o muže či ženu, jaké nemoci již dříve prodělal a tak dále.

Největší diagnostický oříšek

K nejčastějším příčinám bolestí břicha, které praktičtí lékaři diagnostikují, patří různé močové infekce, žlučníkové záněty, bolesti vycházející z páteře a také gynekologické potíže.

Jakou má člověk šanci, že bolest břicha zvládne vyřešit hned v ordinaci praktického lékaře?

„K tomu je potřeba velká erudice daného praktika. Na jedné straně totiž nemůže každého pacienta s bolestí břicha poslat do nemocnice, na straně druhé nesmí nic zanedbat. Bolest břicha je jedním z největších diagnostických ,oříšků‘ a někdy to opravdu není jednoduché,“ říká doktor Mucha.

Praktický lékař Cyril Mucha, místopředseda výboru Společnosti všeobecného lékařství.Zdroj: Se svolením MaVePR

Jak poznat zánět slepého střeva, radí praktický lékař Cyril Mucha

Učebnicovým případem zánětu slepého střeva je bolest v pravém podbřišku.

Nikdo ale nestoná podle učebnice, takže existuje mnoho různých variací.

Většinou zánět provází nějak zvýšená teplota, pacient má často vysoký marker zánětu CRP. Každý člověk však stoná se slepým střevem jinak.

V žádném případě není dobré spoléhat u zánětu slepého střeva na samodiagnostiku.

Vždy raději kontaktujte lékaře. Ten rozhodne o případném odeslání do nemocnice k dalším vyšetřením.

Zánět slepého střeva lze rozehnat

Ne každý zánět slepého střeva se musí hned operovat. Podle praktického lékaře Cyrila Muchy existují i záněty, které nejsou tak akutní. Někdy se stává, že je třeba nejdříve zánět zklidnit. Pacient je pak operován až takzvaně v druhé době.

„Je to proto, že pokud by se operovalo hned, mohla by hrozit perforace, tedy protržení střeva s možným následným zánětem břišní dutiny,“ dodává doktor Mucha.



Nahrává se anketa ...

Náhlé silné bolesti břicha a zvracení

Náhle vzniklé silné bolesti břicha, doprovázené poruchou pasáže (průchod potravy daným orgánem trávicí soustavy přestává správně fungovat, pozn. red.), pocitem na zvracení anebo přímo zvracením, mohou být způsobeny zánětlivou nebo nezánětlivou náhlou příhodou břišní.

Jak poznat nádor střev a konečníku? Varovné signály jsou jasné, málokdo je zná

„Do této skupiny řadíme protržení trávicí trubice například při peptickém vředu, vznik akutního zánětu břišní slinivky, akutní zánět divertiklů (zánětlivé onemocnění stěny tlustého střeva, pozn. red.), žlučníkovou koliku doprovázenou zánětem žlučníku nebo i výše zmíněný zánět slepého střeva,“ říká profesor Milan Lukáš, gastroenterolog z Klinického a výzkumného centra pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE.

Profesor Milan Lukáš, gastroenterolog z Klinického a výzkumného centra pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE.Zdroj: Se svolením Milana Lukáše

Nemusí se vždy jednat o zánět

Z nezánětlivých akutních příhod, které se projeví náhlou silnou bolestí břicha, gastroenterolog zmiňuje především poruchu střevní průchodnosti tenkého či tlustého střeva. Dále to může být krvácení do trávicí trubice například z vředu či krvácení jícnových varixů.

Nesnesitelné bolesti v pánvi. Lékaři teprve nedávno našli jejich příčinu a léčbu

„Jedná se o život ohrožující stavy, které je nutné co nejrychleji diagnostikovat a zavést okamžitou terapii. Vedle fyzikálního vyšetření pacienta a provedení základních laboratorních vyšetření má nezastupitelné místo výpočetní tomografie, čili CT vyšetření,“ vysvětluje gastroenterolog Milan Lukáš.

Vleklé chronické bolesti břicha

Na vzniku vleklých, chronických bolestí břicha se podílí různé příčiny v trávicí trubici, v dutině břišní i mimo ni. Jedny z nejčastějších příčin chronických bolestí břicha mohou být přenesené bolesti z páteře, nebo bolesti vycházející z přední břišní stěny.

Když se zblázní trávení

„Samostatnou kapitolou jsou bolesti břicha, které jsou způsobeny funkční poruchou trávení, jako tomu bývá u syndromu dráždivého tračníku. Bolest může být také projevem intolerance určitých složek potravy jako jsou laktóza, fruktóza nebo intolerance histaminu,“ připomíná gastroenterolog.

Také je nutné zamyslet se nad složením jídelníčku a konzumací alkoholu, černé kávy nebo nad kouřením. Jak pojídání nezdravých potravin, tak popíjení alkoholu, nadbytek kávy nebo holdování nikotinu mohou poruchu funkce trávicí trubice spustit.

Co se může skrývat za bolestí břicha:

Kde bolí záněty v břiše

Záněty trávicího traktu jsou relativně časté. Mezi nejvýznamnější z nich, především u pacientů středního věku a u seniorů, patří akutní divertikulitida. Jedná se o zánět vznikající ve výchlipkách, čili divertiklech střeva, kde se bohužel zachycuje stolice. Tento zánět se projevuje bolestí v levé polovině břicha nebo v levém podbřišku. K tomu se přidává porucha vyprazdňování stolice.

Recept na podporu imunity a trávení. Zkuste nápoj z houby: stojí jen pár korun

„V mladších věkových skupinách se může objevovat idiopatický střevní zánět: Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida. U těchto zánětů je - vedle bolestí břicha a opakovaného bolestivého nucení na stolici - častým příznakem krvácení do stolice,“ říká Milan Lukáš

Infekce vedou až ke kolikám

Bolesti u zánětů trávicí trubice, způsobených infekcí, mívají podle gastroenterologa často až kolikovitou charakteristiku. Jsou spojeny se vznikem vodnatých, případně krvavých průjmů. Zapomenout při výčtu možných diagnóz nelze na akutní zánět břišní slinivky. Ten způsobuje kruté až šokující bolesti břicha, které jsou lokalizovány v nadbřišku a šíří se k páteři. Člověk obvykle i zvrací.