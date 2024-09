Důvodů bolesti hlavy existuje bezpočet. Někdy jde o chvilkovou nezávažnou záležitost, od které uleví třeba procházka. Jindy se ale může jednat o stav, který člověka během sekund či minut zahubí. Na to, kdy je bolest hlavy nebezpečná, co může způsobovat bolesti hlavy a kdy neváhat s návštěvou ordinace, nám dal odpovědi praktický lékař Cyril Mucha.

„Hned na úvod by mělo zaznít, že u bolesti hlavy je velmi složitá takzvaná diferenciální, tedy podle příznaků rozlišující, diagnóza. Důvodem bolesti hlavy může být cokoli od úplné banality až po chorobu, která člověka do sekund nebo minut zahubí. Proto musí správně proběhnout rozlišení toho, co to je vlastně za příznak,“ upozorňuje Cyril Mucha, pražský praktický lékař a místopředseda výboru Společnosti všeobecného lékařství české lékařské společnosti.

Jóga proti bolesti hlavy:

Kdy je bolest hlavy nebezpečná

Doktor Cyril Mucha popsal příklady chorobných stavů, které vedou k bolesti hlavy, s nimiž je dobré neváhat a navštívit praktického lékaře. Nebo rovnou spěchat do nemocnice.

1. Krutě bolavá migréna

Nepopsatelně krutou bolest hlavy, která se skrývá pod názvem migréna, jen v České republice zažívá několikrát do měsíce přes milion lidí. Migréna je obecně středně či silně intenzivní bolest hlavy. Je typicky pulzující, často zpočátku jen v jedné polovině hlavy, doprovázená pocitem na zvracení nebo zvracením.

Člověku s migrénou vadí světlo, hluk, pachy a bolest je výrazně zhoršována fyzickou aktivitou. Pacient většinou prvně vyhledá svého praktického lékaře, který rozpozná, že jde o migrénu. Ten následně předepíše léky ke zmírnění záchvatu. Pokud je třeba, nemocného odešle ke spádovému neurologovi.

2. Vysoký krevní tlak

Bolest hlavy může být důležitým signálem vysokého krevního tlaku. Někdy hypertenze člověka vůbec subjektivně neobtěžuje, což znamená, že nic nepociťuje, nic ho nebolí, nikde to není vidět. „A pak prvním příznakem hypertenze může být často také příznak poslední: třeba infarkt, prasknutí nějaké cévy a podobně,“ varuje praktický lékař.

Část lidí však může mít bolesti hlavy při tom, když jim tlak v cévách stoupá. Proto je právě tlak krve jednou z prvních věcí, které se vyšetřují, když člověk k lékaři přijde nově s tím, že ho bolí hlava.

3. Úraz hlavy

Hlava samozřejmě leckdy bolí poté, co člověk dostane ránu do hlavy, spadne na ni, či s ní někam narazí. Není ale rána jako rána. Pokud se jedná o drobný úraz (například, že člověk vstal a uhodil se o poličku), tak s tím opravdu není potřeba běžet k lékaři.

„Záleží ale na tom, jaký ten úder byl; jak byl silný, jestli byl člověk v bezvědomí, jestli má nějaké další příznaky jako třeba poruchy vidění, poruchy rovnováhy, zvracení, nucení na zvracení a podobně,“ říká Cyril Mucha. Jakmile by se takové příznaky objevily, tak by o tom lékař vědět měl.



Bolest až po měsíci

Někdy se následky úrazu hlavy mohou objevit až v takzvané druhé době, občas dokonce až za dva či tři týdny. Třeba v případech typicky po autonehodě, po pádu z výšky nebo po větší ráně. Pro představu: když člověk dostane při hraní baseballu baseballovou pálkou, může dojít k takzvanému subdurálnímu krvácení.

Jedná se o takové krvácení, při němž dojde k zakrvácení pod pleny mozkové, které mozek chrání. Jak Cyril Mucha vysvětluje, krev tam zůstane. Jak se však začne rozkládat, zvětšuje se její objem a začne tlačit na mozek.

Určitě je tedy třeba pamatovat na to, že příznaky bolesti hlavy se mohou objevit nejenom bezprostředně po úrazu, ale i s odstupem času.

4. Klíšťová encefalitida

Leckdy bolest hlavy provází horečka. První člověk obvykle pomyslí na chřipku, ale bohužel se za těmito příznaky může skrývat něco mnohem horšího, totiž nákaza od klíštěte.

„Rozlišení není vůbec jednoduché. Jeden z nejčastějších zánětů mozku - klíšťová meningoencefalitida - na začátku totiž vypadá jako viróza. A ona to vlastně viróza je, protože jde o onemocnění způsobené virem,“ vysvětluje praktický lékař.

Pacient přichází k lékaři právě s chřipkovými potížemi; hlava může bolet jen tak běžně. Teprve za týden až 10 dnů se rozvinou typické příznaky klíšťové meningoencefalitidy. „Jsou vyšetření, která pomohou stanovit diagnózu, ale není to úplně jednoduché,“ dodává doktor Mucha.

close info Zdroj: Se svolením MaVePR zoom_in Cyril Mucha, pražský praktický lékař a místopředseda výboru Společnosti všeobecného lékařství české lékařské společnosti.

5. Nádor v hlavě

Nádor v hlavě se ze začátku bohužel často nemusí projevit vůbec. Ale jak se zvětšuje, bolest hlavy k diagnóze patří. Vyskytují se i další nejrůznější příznaky, které by mohly ukazovat třeba i na cévní příhodu. Patří sem také zmatenost, dezorientace, agresivita.

„Zásadní rozdíl je v tom, že u nádoru vznikají - na rozdíl od mrtvice - příznaky většinou postupně. Diagnózu je ovšem velmi problematické stanovit laicky doma. Je potřeba důkladné neurologické vyšetření, většinou též CT mozku, EEG a podobně. Teprve na základě těchto vyšetření se dá přesně odlišit, o jakou diagnózu jde. To samozřejmě patří do rukou lékařů, většinou těch nemocničních,“ dodává praktický lékař.

6. Prasklá cévka v mozku

Stává se, že se objeví prudká bolest hlavy při změně polohy těla. Lidé někdy doslova slyší prasknutí. V takovém případě opravdu není o čem uvažovat. Může jít o prasklou cévku v mozku. Je lepší jet k lékaři nakonec třeba zbytečně, než zanedbat život ohrožující situaci. „Zcela adekvátní řešení je zavolat záchranku a nepokoušet se dopravovat do nemocnice sám,“ upozorňuje praktický lékař.

Podle Cyrila Muchy je velmi problematické říct, kdy přesně může cévka v mozku prasknout. Pokud má však člověk pocit, že k něčemu takovému došlo, určitě není radno otálet s vyhledáním lékařské pomoci.