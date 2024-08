Bolest na hrudi je více než znepokojující příznak. Když člověka bolí silně v oblasti prsou, asi nejčastěji ho napadne: „Mám infarkt!“ Je to možné; také ale může jít o úplně jinou, méně závažnou příčinu. Na výběr jich je dlouhá řada, od problémů se srdcem až po onemocnění jícnu.

„Bolest na hrudi představuje jednu z nejtěžších diagnostik, kdy je nutné od sebe rozpoznat jednotlivé příčiny, a kdy konkrétní příznak může ukazovat na různé diagnózy,“ říká praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, členka výboru Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství.

Příčin bolestí na hrudi může být opravdu mnoho. Některé z nich mohou být život ohrožující, jiné naopak nezávažné. „Musíme brát v potaz, o jakého člověka se jedná; vyjít vždy z jeho anamnézy,“ říká lékařka.

Jak poznat infarkt myokardu:

Za bolestí na hrudi může být řada orgánů

Je úplně jiné, když doktor řeší bolest na hrudi u někoho ve věku do 30 let, kdo měl i nějaký úraz, nebo u člověka, kterému je nad 60 let a už třeba prodělal infarkt myokardu. Nebo u osoby, která se léčí s cukrovkou, je obézní a má rizikové faktory některých onemocnění.

Za bolestí na hrudi může být podle doktorky Bezdíčkové samozřejmě onemocnění všech orgánů umístěných v hrudníku – srdce, plic, pohrudnice, žeber, žaludku, jícnu, průdušnice a průdušek.

„Může to být i onemocnění štítné žlázy. Nebo jakékoliv nádorové onemocnění, které postihuje prostor v mezihrudí nebo hrudníku, včetně nádoru plic,“ vyjmenovává praktická lékařka.

close info Zdroj: Se svolením MaVePR zoom_in Praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, členka výboru Sdružení praktických lékařů a Společnosti všeobecného lékařství.

Mohou za to pohybové potíže

Bolesti na hrudi ovšem mohou vyvolat i onemocnění pohybového aparátu, ať už svalů nebo chrupavek. Často bývají bolestivá chrupavčitá zakončení žeber. Jejich zánět někdy dokáže dokonce napodobovat nemoc srdce.

„Z obávaných onemocnění to mohou být kromě srdečního infarktu také plicní embolie. Ta může být provázena náhle vzniklou bolestí na hrudi spojenou s dušností. Pokud nestačíte s dechem a bolí vás na hrudi, může se jednat také o zvýšený krevní tlak v plicích neboli o plicní hypertenzi,“ dokončuje výčet doktorka Bezdíčková.

Zpozornět je třeba po padesátce i dříve

Co tedy nejlépe dělat, když člověka zachvátí bolest v oblasti prsou? „Každou bolest na hrudi je vhodné u seniorů nad 65 let a chronicky nemocných osob, řekněme už třeba nad 50 let, konzultovat s lékařem. Pokud ji tedy nepovažujeme ze nějakou běžnou bolest, kterou dobře známe už z minula,“ doporučuje praktická lékařka.

Jestliže například člověka často bolí záda a pobolívá jej u toho i hrudní kost, tak lze předpokládat, že je to zase ona obvyklá bolest, pokud vypadá podobně.

Když se však jedná o novou neznámou bolest, k ní se přidává faktor věku nebo nějakého chronického onemocnění, a bolest je prudká, šokující a spojená třeba i s dušností, je to alarmující situace. Určitě vyžaduje konzultaci s lékařem nebo dokonce volání záchranky. Tady už může jít o infarkt a v záchraně života doslova o minuty.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Prudká náhlá bolest na hrudi je u lidí vyššího věku alarmující. V případě infarktu rozhodují minuty.

Využít lze „doktora Google“

Pokud se jedná o mladého pacienta, bolest na hrudi se objevuje občas, pak mizí a člověka neobtěžuje nějak zásadně v životě, lze podle Ludmily Bezdíčkové s návštěvou lékaře chvíli počkat. A třeba si i zkusit dohledat informace, co by to mohlo být.

„Nejsem zrovna odpůrcem ‚doktora Google‘. Myslím si, že lidé, kteří se naučí dobře třídit a vyhledávat informace, si skutečně odpovědi na své příznaky dokážou najít. A často si i pomoci sami,“ dodává lékařka.

Bolest na hrudi může někdy zapříčinit onemocnění jícnu:

Na řadu přichází gastroenterolog

S bolestí na hrudi leckdy pacienti končí u lékaře specializovaného na trávicí ústrojí. „Takové bolesti totiž může zapříčinit onemocnění jícnu,“ upozorňuje gastroenterolog Milan Lukáš, člen výboru České gastroenterologické společnosti.

„Vzhledem k anatomickému umístění jícnu v zadním mezihrudí mohou některá onemocnění, ať už jsou nádorového typu nebo jde o záněty, způsobovat bolesti hrudníku,“ dodává Milan Lukáš.

Typickými případy bývají refluxní choroba jícnu, způsobená návratem žaludečních šťáv, nebo infekční záněty. Druhou častou příčinou může být porucha hybnosti jícnu, kdy dochází k záchvatovitým stahům jícnu. Ty mohou být spojeny i s poruchou polykání.

„Na hrudní stěnu se výjimečně mohou promítat i bolesti, které mají původ v dutině břišní. To se týká například žlučníkových kolik, nebo žaludečních vředů,“ říká gastroenterolog.

Když bolesti vyzařují do ramen

Bolesti na hrudi, spojené s nemocemi trávicí soustavy, se od těch infarktových zase až tolik neliší. Jsou většinou tlakového charakteru, lokalizované za dolní třetinou hrudní kosti. A mohou vyzařovat do krku nebo ramen.

„Pokud je podezření na onemocnění jícnu, základním vyšetřením je endoskopie. Ta prohlédne horní část trávící trubice. Můžeme provést také CT nebo magnetickou rezonanci a různá další vyšetření,“ vysvětluje gastroenterolog, co pacienta čeká.