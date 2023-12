Jak si doma nejrychleji ulevit při hexenšusu? Toto můžete okamžitě vyzkoušet

Chytila vás šílená bolest v kříži? Hexenšus, ústřel, houser, ischias nebo také lumbago – to jsou názvy pro tuto nepříjemnou situaci. Někdy je příčinou konkrétní nemoc páteře, mnohem častěji to jsou ovšem chyby v pohybových návycích, které páteř přetěžují. Co pomáhá na hexenšus, když už vznikl a my se potřebujeme akutní bolesti zbavit nebo ji aspoň zmírnit? Jak dlouho bolest zad trvá? A kdy už je potřeba vyrazit k lékaři?