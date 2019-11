Ve fitness centrech se můžete setkat s nejrůznějším moderním nářadím, které vám pomůže cvičení zvládnout snáze, přesněji a účinněji. Patří mezi ně i půl balon s názvem bosu. Kdysi se používal jako rehabilitační pomůcka, dnes ale není snad jediná tělocvična, ve které by chyběl.

Cvičení BOSU | Foto: Shutterstock

Balon je z jedné strany rovný, z druhé nafouknutý. To je bosu, jehož název pochází z anglického both sides up – obě strany nahoru. Je určený především k posilování trupu a páteře, při kterém je potřeba zapojit hluboký stabilizační systém neboli core. Pevný svalový korzet je velmi důležitý, chrání naši páteř a je základem veškeré výkonnosti. Má i vliv na pohlavní funkce a zabraňuje inkontinenci.