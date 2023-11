Trpíte častými nevysvětlitelnými bolestmi břicha? Nebo máte problémy s trávením, které provází opakovaně průjem? Oba příznaky mohou mít řadu příčin. Často jde jen o dietní chybu, jindy se takto může projevit třeba zánětlivé onemocnění, ale někdy může být důvod problémů opravdu závažný - rakovina. Kdy je třeba přestat bolest břicha či průjem vnímat tak, že to přejde, a vyhledat doktora? Zeptali jsme se praktické lékařky, která s pacienty tyto potíže řeší každý den.

Nádorové onemocnění je jednou z mnoha příčin bolestí v břiše, a podle lékařky není třeba mít automaticky hororové představy. | Foto: Shutterstock

O sebediagnostice a strachu z rakoviny může hodně vyprávět Ludmila Mazylkinová, hlavní praktická lékařka známé tuzemské sítě zdravotnických zařízení. I ta se setkává s řadou pacientů, kteří za zdravotními potížemi rovnou vidí ty nejhorší varianty.

„Je bohužel dost pacientů, kteří si načtou různé internetové články psané laiky, kde samozřejmě najdou většinou tu nejhorší variantu – že jde o rakovinu. A tak se stává, že mi do ordinace přijdou s hrůzou v očích a očekávají co nejdřívější CT vyšetření, abychom vyloučili nějaký ten nádor,“ říká lékařka.

Pacienti jsou podle ní zastrašeni i různými filmy a seriály, kde se logicky vzhledem ke snaze o nejvyšší sledovanost řeší zpravidla ten nezáhadnější a nejtragičtější zdravotní problém.

Břicho může bolet od páteře

Bolest břicha je zcela nespecifický příznak, jehož podkladem může být opravdu leccos. Záleží například na charakteru, místě bolesti, délce trvání i na takzvaném vyvolávajícím momentu.

„Bolest břicha může být i psychického původu, což pozorujeme hlavně u dětí. A co by se zdálo jako nesouvisející příčina, jsou obtíže s páteří, které se nám šíří do břicha,“ upozorňuje doktorka Mazylkinová.



Zanechte hororových představ

Nádorové onemocnění je pouze jednou z mnoha příčin bolestí v břiše. Podle lékařky není třeba mít automaticky hororové představy, protože nádor zdaleka není tou nejčastější příčinou.

Bolest břicha je častým signálem rakoviny tlustého střeva. Je však důležité si uvědomit, že ne všechny případy bolesti břicha jsou způsobeny rakovinou tlustého střeva, píše se na webu Floresvillehealth.

Infarktový signál do břicha

Bolest břicha bývá často spojená i s něčím jiným. Podle praktické lékařky to může být prosté nadýmání u jedince špatně se stravujícího, jindy jde o bolesti žaludku při jeho podráždění, při zánětu a podobně.

Bolest může být obecně od všeho, co se v břiše vyskytuje. Ale může to být také bolest přenesená, například při akutním infarktu spodní stěny srdeční cítí pacient bolest v oblasti lokalizace žaludku.

Někdy je už zle

Může to být nádor čehokoliv, co si v břiše nosíme – žaludek, slinivka břišní, střeva, ale i pohlavní orgány a další. Někdy se může jednat i o bolest břicha související již s rozšířením primárního nádoru z jiné lokality. Ten člověku původně nemusí činit žádné obtíže, či jen velmi diskrétní, které pacient považuje za nevýznamné. A pak se bohužel nádor projeví až během svého růstu třeba právě metastázami v břiše.

Rakovina tlustého střeva ovlivňuje vyprazdňování

Některé druhy rakoviny mohou způsobit průjem. Patří sem neuroendokrinní nádory, lymfom, určitý druh rakoviny štítné žlázy a rakovina slinivky břišní.

Rakovina tlustého střeva může také způsobit změny ve vyprazdňování, jako jsou průjem nebo zácpa. Můžete pociťovat náhlé nutkání na stolici nebo mít pocit, že potřebujete chodit častěji než obvykle, uvádí lékaři z americké Mayo Clinic.

Běžný průjem je krátkodobý

MUDr. Ludmila Mazylkinová, hlavní praktická lékařka sítě zdravotnických zařízení Moje Ambulance.Zdroj: Se svolením Moje AmbulanceDoktorka Mazylkinová k tomu vysvětluje, jak průjem způsobený rakovinou odlišit od toho běžného: Klasický průjem, kde příčinou je nějaká dietní chyba, eventuelně infekce, má krátkodobý charakter. A často si uvědomujeme jeho příčinu.

Chronický průjem či střídání průjmu a zácpy trvající delší dobu, to už je podezřelé, proto by dotyčný měl lékaře navštívit. V případě chronického průjmu už nepomohou různé specifické léky na průjem infekční.

Doktor musí pacienta vidět osobně

Pro vyloučení závažné příčiny bolestí břicha či průjmu je třeba vypravit se za lékařem. Co pacienta čeká, když s příznaky dorazí do ordinace? Rozsah diagnostiky pro odhalení příčin obtíží určuje vždy lékař na základě vyšetření pacienta, který je osobně přítomný v ordinaci.

„Zdůrazňuji, že pacient musí přijít osobně, neboť se nám tu rozmáhá takový nešvar: pacienti chtějí stanovit diagnózu a léčit se po telefonu, ideálně vystavit žádanky na všemožná vyšetření a poslat e-mailem. Dělají vše proto, aby k lékaři nemuseli osobně,“ dodává praktická lékařka.