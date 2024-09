Tuk na břiše je dobře vidět na první pohled a mnohé majitele větších břich hodně trápí. Co je ale ještě horší, než estetický problém je, že velké břicho ukrývá také zrakům skrytý vnitrobřišní neboli viscerální tuk.

Na otázku, co přesně je viscerální tuk, odpovídá článek na WebMed. Je to tuk, který obaluje orgány v břiše, tedy játra, střeva, žaludek a další vnitřní orgány. Je normální mít nějaký viscerální tuk, protože chrání naše vnitřní orgány. Ale příliš mnoho viscerálního tuku není dobré.

Jak se zbavit břišního tuku? Na sklapovačky zapomeňte

| Video: Youtube

Nebezpečná centrální obezita

Když má člověk tuk uložený především v oblasti břicha, hovoří lékaři o takzvané centrální obezitě. A ta je spojena s větším rizikem zdravotních problémů, jako jsou diabetes 2. typu, srdeční choroby, ztukovatění jater, hypertenze či mozková mrtvice.

Studie, prováděné jak na mužích, tak na ženách ukazují na přímý vztah mezi hladinami nitrobřišního tuku a budoucím rizikem poruchy glukózové tolerance a diabetu 2. typu.

Břicho jako mužská záležitost

Tuk na břiše leckdo vnímá jako primárně mužskou záležitost, proto se také hovoří o androidní obezitě, tedy obezitě mužského typu. Ale i spousta žen má androidní obezitu.

Tuk se nejvíc ukládá do oblasti břicha s postupem věku. Proč to tak je, nevíme. Odborníci uvažují i o tom, že ještě pár století dozadu se lidé nedožívali vysokého věku, většinou zemřeli někdy kolem 50 let. A teď se najednou délka života prodloužila téměř na dvojnásobek. Je otázka, zda tělo ví, co má v této nové situaci dělat. Možná, že se tuk na břiše ukládá z důvodu, o němž ještě nevíme.

Tuk na břiše žen po padesátce

Zvětšující se bříška pozorují hlavně ženy po padesátce. V době přechodu ubývají ženské pohlavní hormony, a najednou se ženám začne tuk na těle ukládat stejně jako u mužů. Možná je to proto, že je takové uložení jednoduché. Na břiše je taková zásobárna energie, kterou člověk zkonzumuje navíc, a musí ji někde uložit, asi pro tělo pohodlná.

Ploché břicho je málo dosažitelný extrém

Vzdor této pohodlné zásobárně ale všichni toužíme po něčem tak těžko dosažitelném, jako je ploché břicho. Ale mít ho, znamená extrémně se hýbat, málo jíst a nemít vůbec žádnou energetickou zásobu.

Když se podíváte na modelky, tak ty jsou úplně vychrtlé a mají ploché břicho. Možná ho mají ještě kulturistky nebo lidé, kteří se denně věnují body buildingu, čili speciálnímu náročnému cvičení. Všichni tito lidé mají opravdu extrémní jídelníčky. Mezi běžnou populací má ale úplně ploché břicho málokdo.

„Zhubnout“ břicho lze i tím, že ho jen zatáhnete, vtipkuje Brooke ​​Lindsay, která pomáhá lidem cítit se lépe:

Lze hubnout jen část těla?

Jak se tedy zbavit zcela fyziologické zásobárny tuků? Jediný fungující recept je podle obezitologů zdravě a bez extrémních diet hubnout.

„Bylo by krásné, kdybychom cvičili břicho či nohy a zbavovali se tuku jen na těchto partiích. Tak ale naše tělo bohužel nefunguje. Při cvičení břišních svalů vzrůstá jejich síla a vytrvalost, ale pokud člověk neomezí energetický příjem, nijak se neredukuje břišní tuk,“ říká Jakub Enžl, odborník na fitness životní styl.

Cíleně se jen tuku v oblasti břicha zbavit nejde. Platí zkrátka, že když má člověk nadváhu, měl bych začít s redukcí tuku. A pokud bude hubnout, tělo bude hubnout všude, včetně břicha.

Za velké břicho může alkohol

Jestli něco určitě pomůže při hubnutí břicha, tak je to vyřazení alkoholu, který dodává spoustu energie, a ta má tendenci ukládat se právě do břišních partií. Kdo by neznal výraz „pivní břicho“.

Jak uvádí odborný článek Konzumace alkoholu a obezita, publikovaný na National Library of Medicine, energie z alkoholu, která představuje zhruba 7 kilokalorií na gram, může být faktorem přispívajícím k nárůstu hmotnosti. Pokud ovšem není kompenzován energetickým výdejem.

Vláknina zasytí a pomůže zhubnout

Důležité je při hubnutí břicha také nepít slazené nápoje a dbát na správné zažívání, k čemuž pomůže i zařadit do stravy více vlákniny.

Dodat vlákninu znamená jíst dostatek zeleniny a ovoce a upřednostňovat celozrnné potraviny, které i lépe zasytí, takže člověk sní méně potravy. Pokud má člověk v jídelníčku dostatek bílkovin, a přesto cítí přes den hlad, může zkusit užívat i rozpustnou vlákninu a k tomu dostatečně pít.

Nejlepší potraviny k likvidaci břišního tuku

Seznam potravin vhodných pro rychlé zbavení se tuku v oblasti břicha, přináší kniha Pryč s břišním tukem: