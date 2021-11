Steve Varze z Hackney ve východním Londýně má své nové oko získat ve čtvrtek v londýnské nemocnici Moorfields Eye Hospital. Oko vyvinuté díky 3D tisku by tak mělo být realističtější, než běžné protetické oko z akrylu.

Rovněž by mělo nové oko zkrátit dobu, během které si pacienti na novou permanentní pomůcku zvykají – a to o polovinu, tedy z šesti týdnů na tři. Informuje o tom britský server BBC.

„Protetické oko potřebuji od dvaceti let, vždy jsem na to byl hrdý,“ řekl Varze, kterému je dnes přes čtyřicet let.

Brit, 40, becomes first in the world to have 3D printed prosthetic eye fittedhttps://t.co/ePJxQHucgu pic.twitter.com/euPPWp7Mxi — The Mirror (@DailyMirror) November 25, 2021

„Vypadá báječně!“

„Když opouštím domov, často se na sebe ještě jednou podívám do zrcadla a nelíbí se mi, co tam spatřuji,“ vysvětlil Varze. „Toto nové oko vypadá báječně, a díky tomu, že bylo vyvinuto 3D tiskem, bude jen lepší a lepší.“

Protetické oko z 3D tisku má však i další výhody. Při aplikaci běžného protetického oka musí pacient podstoupit dvouhodinovou proceduru, během které se tvaruje jeho oční důlek, aby do něj nové oko správně sedlo. Následně se barví.

Technologie 3D tisku rovněž sníží výrobní dobu pomůcky na dva až tři týdny. Úvodní sezení by rovněž mělo zabrat jen půl hodiny, informuje nemocnice.

Podle profesora Mandeepa Sagooa, primáře oftalmologa v nemocnici Moorfields Eye Hospital, jsou zaměstnanci „nadšeni“ z potenciálu plně digitálního protetického oka. „Doufáme, že nám nadcházející klinický test poskytne robustní důkazy o hodnotě této nové technologie a dokáže, jak velký posun to pro pacienty znamená,“ dodal. „Je jasné, že toto oko má potenciál urychlit čekací listiny.“

Podle britského serveru Mirror bylo dříve v tomto roce oznámeno, že polovina světové populace bude do dvaceti let trpět špatným zrakem.