Že je brokolice bohatým zdrojem vlákniny, vitaminů (A, C a K), minerálů (vápník, draslík a železo) a antioxidantů, potvrzuje například studie z roku 2023, uskutečněná na katedře farmacie University of Hail, kzerou vedl vědec Rahamat Unissa Syed.

„Bylo také prokázáno, že brokolice obsahuje bioaktivní sloučeniny, jako jsou glukosinoláty, sulforafan a indol-3-karbinol. Jde o sloučeniny, které mají silné antioxidační, protizánětlivé a protirakovinné účinky,“ uvádí autoři studie. Zároveň však upozorňují, že bude zapotřebí další zkoumání, aby byly zjištěny optimální dávky a potenciální synergické účinky s jinými potravinami nebo terapiemi, aby se zdravotní přínosy brokolice maximalizovaly.

Zajímavé jsou však také benefity, které brokolice nabízí ženám v přechodu. „Fytoestrogeny obsažené v brokolici mohou pomoci zmírnit některé fyzické symptomy menopauzy. Například frekvenci návalů horka a vaginální suchost,“ přibližuje zdravotnický webový magazín WebMD.

Menoupauza může ženám přinášet i benefity:

Menopauza patří mezi klíčové oblasti v životě každé ženy. Většinou je na ní však nahlíženo negativně. | Video: Jiří Štraub

V kolika letech začíná menopauza

V souvislosti s věkem se u ženy mění hladina hormonů. Právě úbytek estrogenu a progesteronu souvisí s typickými a nepříjemnými příznaky, které ženy během klimakteria zažívají.

Klimakterium, přechod a menopauza Období, které je v životě ženy klíčové, je spojováno s několika termíny: přechod, klimakterium a menopauza. Mnoho žen si myslí, že se jedná o tři slova stejného významu. Pravda je však jinde.

Přechod neboli klimakterium je období, ve kterém pozvolna dochází k přechodu z reprodukční životní fáze do klidové. Menopauza je pak již výsledkem tohoto přechodu, kdy dochází k úplnému a nevratnému vymizení menstruace.

„Kolem 40. roku věku ženy začíná klesat funkce vaječníků. Ty postupně produkují méně ženských pohlavních hormonů progesteronu a estrogenu. Po poslední ovulaci nastává menopauza. Tehdy menstruace úplně ustává; žádná vajíčka již nemohou dozrávat. Období klimakteria je mezi 40. a 50. rokem života. Průměrný věk, kdy přichází menopauza, je 51 let,“ vysvětluje Národní zdravotnický informační portál.

Klimakterium může trvat různě dlouho. „Od prvních výkyvů v cyklu až po poslední menstruaci může uběhnout 3 až 5 let. Jasné stanovení menopauzy proběhne až po 12 měsících absence menstruace,“ upřesňuje lékárnický web Dr. Max.



Nahrává se anketa ...

Jak se projevuje začátek menopauzy

Mnoho žen trpí v období klimakteria příznaky, mezi které se řadí návaly horka, nadměrné pocení, změny nálad a také přibírání na váze, hlavně v oblasti pasu. Tloustnutí a další nepříjemnosti však může zabrzdit příjem potravin obsahujících přírodní estrogeny.

O tom, že pohlavní hormony ovlivňují rozložení tělesného tuku, hovoří například studie z roku 2004 s názvem Deficit estrogenu a původ obezity během menopauzy.

Je však nutno dodat, že na vině je i nedostatek pohybu a s ním související úbytek svalové hmoty, které způsobují zpomalování metabolismu a hromadění tuku v těle. Svou roli hraje také genetika.

Klesající hladina estrogenu ovlivňuje zároveň funkci mozku a nervového systému, což může negativně ovlivnit náladu a kvalitu spánku.

Chybějící estrogen nahradí fytoestrogeny

„Opětovné navýšení hladiny estrogenu může nárůst váhy zvrátit. Nebo alespoň do jisté míry zmírnit. A pokud již tělo není schopno vytvářet dostatečné množství estrogenu, lze ho doplnit z přírodních zdrojů - takzvanými fytoestrogeny,“ uvedl Deník v dřívějším článku Hubnutí po padesátce.

Kvůli podpoře zdraví, zejména funkce jater, se pro regulaci hormonů u žen v přechodu doporučuje jíst všechny potraviny, které patří do skupiny brukvovité zeleniny: brokolici, kapustu, květák, růžičkovou kapustu a kedlubnu.

„Fytoestrogeny jsou sloučeniny rostlinného původu. Mají srovnatelnou strukturu jako lidský estrogen a i podobnou, byť slabší, funkci. Nacházejí se v potravinách. V koncentrovanější formě je lze sehnat také v potravinových doplňcích,“ přibližuje výživová poradkyně doktorka Harret Holmeová pro edukativní web The Menopause Charity.

Ženy v přechodu by tak měly polovinu talíře zaplnit listovou zeleninou. Ta nejen pomáhá snižovat váhu, ale rovněž přispívá ke zdraví kostí. Vhodná je právě brokolice, dále pak i květák, chřest, kapusta, špenát či luštěniny. Bůček a smažené potraviny by mělo nahradit libové hovězí a kuřecí maso a ryby.

„Fytoestrogeny napodobují estrogen a v těle se vážou na estrogenové receptory v buňkách. Mohou být alternativou hormonální terapie pro osoby v menopauze,“ píše zdravotnický web Verywell Health.

Fytoestrogeny nejsou sice tak silné jako estrogen, ale mnoha ženám přinášejí úlevu. V rostlinách je funkcí fytoestrogenů ochrana před mikroorganismy a živočišnými škůdci.

„Konzumace fytoestrogenů v přiměřených dávkách je pro člověka prospěšná. Pomáhají snižovat cholesterol v krvi, působí příznivě proti diabetu, arteoskleróze a hypertenzi. U žen po menopauze vedou ke snížení rizika kardiovaskulárních chorob a osteoporózy,“ uvádí některé z benefitů Institut funkční medicíny a výživy.

„Nesmíme ale zapomínat i na další výhody, které nám přináší konzumace samotných potravin, které fytoestrogeny obsahují. Bývají totiž zdrojem kvalitních bílkovin a tuků, vlákniny, minerálních látek a vitamínů,“ doplňuje Institut funkční medicíny a výživy.

Proč konzumovat právě brokolici

„Fytoestrogeny obsažené v brokolici mohou snižovat frekvenci návalů horka a nočního pocení. Dále také podporují zdraví kostí, které bývá během menopauzy často narušeno,“ zdůrazňuje web Welleco, zaměřený na zdravý životní styl.

Bylo také zjištěno, že sulforafan, další účinná sloučenina nacházející se v brokolici, moduluje metabolismus estrogenu. „Navíc vykazuje antioxidační a protizánětlivé vlastnosti, které mohou chránit před poškozením buněk a podporovat celkovou pohodu během menopauzy,“ přibližuje server Welleco.

Kdo chce naplno využít výhod brokolice pro hormonální rovnováhu během menopauzy, ten by měl zařazovat aspoň jednu porci do své každodenní stravy.

„Velikost porce je obvykle kolem jednoho šálku syrové nebo půl šálku vařené brokolice. Chcete-li maximalizovat uchování živin, zvažte šetrnější vaření brokolice v páře nebo mírné restování,“ doporučuje web Welleco.

Můžete vyzkoušet dušenou brokolici do salátů, smažených hranolků či omelety. Nebo si ji dát jako jednoduchou přílohu s citronovou šťávou a trochou olivového oleje. Lze ji také rozmixovat do smoothies nebo dát do polévky.

close info Zdroj: Shutterstock.com zoom_in Brokolice je v období menopauzy skvělým pomocníkem.

Mezi další skvělé zdroje fytoestrogenů patří:

brukvovitá zelenina

lněná semínka

sója

broskve

česnek

sezamová semínka

červené víno

ořechy

Co jíst a pít, abyste se cítili dobře a podpořili své zdraví? Tomuto tématu se věnujeme pravidelně. Přečtěte si další články níže: