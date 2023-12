Talentovaný lékárník chtěl nakrmit chudé lidi. A hádejte, co díky tomu vzniklo

Nasytit chudší část lidstva a dostat do jejich jídelníčku maso v koncentrované podobě. To byl záměr jednoho z nadaných lékárníků Justuse von Liebiga. Díky němu si dnes z malé kostičky a z vody můžeme připravit masový vývar. Pokud do takového bujónu nic nepřidáme, hlad příliš nezažene. Chuť masa ale umí napodobit báječně. Tak tedy, jak to se vznikem bujónu vlastně bylo? Jak se stalo, že se jeho používání masově rozšířilo po celém světě?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V polévce vůbec není třeba vyvařovat maso. Masovou chuť jí dá jedna malá kostka bujónu. | Foto: Shutterstock