Kocovina z burčáku, nebo po důkladném ochutnávání vína někdy bývá zničující. Existuje však cesta, jak si vinobraní užít bez bolehlavu a brutálních trávicích potíží. Oslovili jsme odborníky, aby nám poradili, jak pít víno co nejbezpečněji, ale také jak se za pomoci účinných vyprošťováků dostat z kocoviny.

Rychlé vstřebávání, horší opilost

„V první řadě si před plánovaným popíjením odpočiňte a pořádně se najezte. Tučnější jídla ve stravě mají své opodstatnění, protože tuk zajistí pomalejší vstřebání alkoholu. Dopřejte si třeba krajíc chleba se škvarkovou pomazánkou, chlebíček s vlašským salátem, guacamole, lososa s batáty, tučný sýr, jako například brie, či tvrdý salám,“ radí výživová specialistka Kateřina Šimková ze společnosti Zdravé stravování.

Pro představu: účinek alkoholu na lačný žaludek nastupuje již po 30 minutách, zatímco po vydatném tučném jídle až po 90 minutách. Čím více sacharidů nápoj obsahuje, tím pomalejší je vstřebávání alkoholu do krve.

Jak se vypořádat s kocovinou:

To, jak rychle se alkohol vstřebává, ovlivňuje také přítomnost takzvaných kongenerů. Jde o vedlejší látky, které vznikají při fermentaci alkoholických nápojů a propůjčují jim osobitou chuť, typické aroma, a také zvyšují intenzitu kocoviny. Kongenery najdeme v červeném vínu, ale také v rumu, brandy či whisky. V bílém vínu naopak nejsou.

Jak se zaručeně opít rychle

Po náročné fyzické aktivitě se zrychlují všechny procesy v těle, tedy i vstřebávání alkoholu. Rovněž sáhnete-li po šumivých vínech nebo burčáku, můžete očekávat brzký nástup alkoholového omámení. Může za to oxid uhličitý v nápojích, který působí vasodilatačně – žaludek se roztáhne, a tím se zvětší plocha pro vstřebání alkoholu.

Odbornice na výživu prozrazuje i jeden trik, kteří pijáci ocení: občas si můžeme pomoci jednorázovým užitím Antiethanolu ještě před plánovanou konzumací alkoholu. Tento bylinný přípravek, volně prodejný v lékárnách v podobě kapslí, způsobí zvýšenou aktivitu jaterních enzymů a lepší odbourávání alkoholu.

Vypijte spoustu vody

Velmi účinným způsobem, jak zmírnit dopady kocoviny, je zavodnění. Proto prokládejte popíjení vína dostatkem čisté vody.

„Alkohol blokuje účinek antidiuretického hormonu, který je produkován v lidském mozku a brání nadměrné ztrátě tekutin. Jeho blokací si způsobíme dehydrataci a ztrátu minerálních látek, jako jsou draslík, chloridy a sodík. Právě jejich nedostatek pak stojí za suchostí v ústech, závratěmi, bolestmi hlavy či nevolností,“ varuje Kateřina Šimková.



Vsaďte raději na bio kvalitu

Profesor Jiří Dvořák, lékař českého původu působící ve Švýcarsku, který se věnuje medicíně zdravého životního stylu, alkohol úplně nezatracuje. Radí ale dávat přednost střídmé konzumaci vína v BIO kvalitě.

„BIO víno je zdravější z několika důvodů. Tím zásadním je podstatně nižší obsah siřičitanu, sloučeniny síry, která se používá ke stabilizaci vína při stáčení. Jde o alergen, který dráždí organismus,“ vysvětluje vinař Jan Cibulka z rodinného vinařství, které se na produkci BIO vín specializuje.

Vinařství navíc nabízí i vína certifikovaná jako bezhistaminová, protože histamin, obsažený běžně ve vínu, u řady lidí spouští intoleranci projevující se často jako určitý druh alergie. Způsobuje svědění, chronickou rýmu či střevní problémy.

„Histamin se vytváří při kvašení a u našich vín jde především o výběr přirozených kvasinek, které nejsou geneticky modifikované. Přírodní kvasinky sice kvasí méně efektivně, takže nám výroba vína trvá déle, ale zase je to oproti konvenci mnohem přirozenější neuspěchaný proces,“ dodává vinař.

Burčák a blízkost toalety

Výhodou konzumace BIO vína není jen menší kocovina, ale také ochrana celkového zdraví. Pěstování vinné révy bez umělých postřiků a hnojiv vyloučí z kola ven mnohé jedovaté látky. Například glyfosáty, které se běžně používají v konvenčním vinařství, jsou označovány za pravděpodobně rakovinotvorné. Prohlásila to Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny.

Pokud jde o burčák, má na něj vinař Cibulka jednoznačný názor: „Burčák by se neměl pít, může se ochutnat, ale jako alkoholický nápoj je velmi sprostý. Pokud se člověk rozhodne z něj opít, tak bych doporučoval nevzdalovat se od toalet. Přece jenom burčák kvasí a kdo ví, jak to dopadne.“

Jak se po pijatyce napravit

Je mnoho doporučení, jak kocovině můžeme předejít, následky se ale léčí hůře. Účinný lék na kocovinu podle Kateřiny Šimkové neexistuje. Co tedy dělat, aby se kocovina alespoň zmírnila? Základem je dodat tělu potřebnou hydrataci.

Pro rozklad alkoholu jsou důležité dva vitaminy, a to B1 a vitamin C. Před očekávaným popíjením alkoholu je dobré si dát dávku těchto vitaminů.

Po prohýřené noci můžeme zapracovat i na jídelníčku, v němž bychom měli organismu dodat lehce stravitelné sacharidy a minerální látky.

„Ideální je vlažná, nepříliš tučná, a tedy lehce stravitelná polévka. Tuk by mohl zatížit játra - a to nechceme. Tělo je ve stavu kocoviny velmi zesláblé a potřebuje velký zdroj energie. Vhodným zdrojem mohou být ke snídani míchaná vejce s avokádem. Pokud to zvládneme, můžeme se napravit i banánovým mléčným koktejlem,“ dává tipy Kateřina Šimková.

Záchranný nápoj plný koření

Zkusit se napravit můžeme i pomocí indického nápoje lassí s kořením. Lassí připravíte smícháním jogurtu či kefíru s vodou, nebo mlékem. Typické pro lassí je výraznější dochucení kořením. Na kocovinu vyzkoušejte například variantu s banánem, kardamomem, hřebíčkem a skořicí.

„Banán je dobrým zdrojem hořčíku, který je při boji s kocovinou žádoucí, a mléko nám pomůže s překyselením žaludku. Kardamom zklidní podrážděný žaludek, skořice zmírní nevolnost a hřebíček s antibakteriálními účinky si poradí s patogenními mikroorganismy, které nás potrápily průjmem,“ vysvětluje kořenář Jan Schneedorfer z obchodu Království chuti.

Bylinky napraví trávení

Další možností je příprava bylinného čaje na zažívání, který napomůže normální činnosti trávicího systému a správné funkci zatížených jater a střev.

„Součástí čajové směsi je list máty peprné, plod anýzu či fenyklu, který doplňuje květ heřmánku, měsíčku a slézu. Čajovou lžičku bylinné směs stačí zalít 200 mililitry vroucí vody a nechat louhovat pod pokličkou 8 až 10 minut,“ dává tip kořenář.

Zapomeňte na prášky proti bolesti

Mezi lidmi se traduje doporučení dát si po alkoholickém výstřelku aspirin nebo paralen, případně něco na bolení hlavy.

„To není dobré. Rozhodně se nedoporučuje při ranní kocovině sáhnout po prášku proti bolesti. Tyto prášky nám mohou způsobit žaludeční obtíže, což nám spíše uškodí, než pomůže,“ uzavírá Kateřina Šimková.

Tažený hovězí vývar podle Kateřiny Šimkové

Hovězí vývar je výborným vyprošťovákemZdroj: Se svolením Zdravého stravování

Co budete potřebovat:

hovězí kosti

mrkev

petržel

celer

divoké koření

bylinky jako kadeřavá petržel

sůl

játrové knedlíčky

vlasové nudle

Postup:

Ideálně si vývar udělejte den dopředu, ať jste na druhý den připraveni. Hovězí kosti si dáme zatáhnout do trouby předehřáté na 220 stupňů Celsia na 15 až 20 minut. Počkáme, až jsou mírně dozlatova opečené. Mezitím si do hrnce připravíme vodu s divokým kořením. Přidáme očištěnou mrkev, petržel a celer. Pak přivedeme k varu a vložíme do vody pečené kosti.

Zprudka zavaříme a poté plamen ztlumíme, aby vývar jen lehce probublával. Nakonec polévku osolíme a přidáme bylinky. Táhneme vývar minimálně pět hodin. Pak jej procedíme přes sítko. Vyvařená zelenina je bez chuti - tu odevzdala vývaru, proto chceme-li mít ve vývaru zeleninu, nakrájejte novou porci mrkve, petržele a celeru, uvařte ji doměkka v osolené vodě a do vývaru dodejte uvařenou. Maso z kostí obereme a natrháme.

Podle chuti můžeme do finálního vývaru ještě přidat ve vodě zvlášť uvařené játrové knedlíčky, případně nudle.

Banánové lassí s kardamomem podle Jana Schneedorfera

Kořeněný nápoj lassi může napravit alkoholem zkažený žaludekZdroj: Se svolením Království chuti

Co budete potřebovat:

1 šálek neochuceného jogurtu

1 šálek neochuceného kefíru

1 šálek vody nebo mléka

1,5 banánu

špetka soli Fleur de sel s kardamomem od Království chuti

1/2 lžičky mleté skořice

špetku mletého hřebíčku

lžička medu

Postup

Do misky nalijeme kefír, jogurt a přidáme vodu, nebo mléko. Přisypeme koření. Banán oloupeme a s tekutou částí z mléka a kefíru rozmixujeme do hladka. Čím zralejší banán, tím sladší, takže se nápoj nemusí už doslazovat. K případnému doslazení lze použít med.