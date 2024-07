Třezalka tečkovaná se užívá jak zevně, tak vnitřně. Povzbuzuje metabolismus, krevní oběh i vylučování žluče. Působí jako přírodní antibiotikum, zmírňuje záněty, čistí močové cesty a pomáhá při chřipce.

Třezalkový olej je skvělým hojivým prostředkem na rány, popáleniny a hemoroidy. Mast se používá na bolestivé klouby a záda. Odvar můžete použít, když se spálíte na sluníčku. Přidaný do koupele zase krásně uvolní a zregeneruje unavené svaly.

Použití třezalky tečkované:

Zázračné účinky třezalky

Třezalka se historicky kromě léčení využívala i při rituálních obřadech. Staří Řekové a Římané věřili, že je obdařena magickou silou a dokáže zahnat zlé duchy.

„Třezalka byla také součástí theriaky (všeléku; pozn. red.), který císař Nero dostával od svého lékaře Andromacha jako univerzální preventivní protijed proti otravám,“ připomíná web A. Vogel, který se zaměřuje na bylinnou medicínu.

Tvar a barva květů třezalky, připomínajících slunce, zase hrála důležitou roli ve starých germánských slunovratových kulturách. Bylina byla považována za „nositele světla“.

K třezalce se váže i lidová legenda, podle níž se jí říká bylina svatého Jana. Rostlina totiž začíná kvést koncem června a nejvyšší obsah účinných látek by podle tradice měla mít o svatojánské noci; tedy 24. června v den sv. Jana Křtitele. Červená šťáva rostliny, která se uvolňuje po rozemnutí čerstvých listů a květů, pak symbolizuje krev mučedníka Jana.



Jak sbírat třezalku

Třezalka tečkovaná kvete od konce června do září. Vytrvalá bylina dorůstá do výšky 60 centimetrů. Nať se sbírá v době květů, nejlépe v červenci a srpnu. Využívá se svrchní část v délce asi 20 až 30 centimetrů. Třezalku je vhodné sbírat pouze za suchého počasí, ideálně během dopoledne.

Bylinka se sváže do malých kytic, které se nechají schnout zavěšené na stinném a vzdušném místě. Sušení na slunci není vhodné, protože by změnila barvu a přišla o část silic. Teplota při sušení by neměla přesáhnout 35 °C, aby třezalka neztratila cenné látky.

Dokonale dosušenou třezalku je následně nutné uchovat na suchém místě. Jinak by navlhla, zhnědla a znehodnotila by se.

Na léčivou rostlinu obsahující mnoho polyfenolických sloučenin, včetně flavonoidů a fenolových kyselin s antidepresivními a protizánětlivými vlastnostmi, se zaměřili i vědci.

Například studie uskutečněná pod hlavičkou Mashhad University of Medical Sciences zkoumala účinky extraktu třezalky tečkované na imunitu, tělesnou hmotnost a index sleziny u potkanů. Výsledky ukázaly, že se významně zvýšil počet leukocytů a monocytů (důležité buňky imunitního systému; pozn. red.), a to bez poškození sleziny.

Vnější použití třezalky

Relaxační koupel

Návod na relaxační koupel z třezalky uvedl Deník v článku Třezalka hojí i rány.

Připravíme si 4 až 5 hrstí nahrubo nasekaných listů a květů třezalky a vsypeme je do 4 litrů vroucí vody. Necháme přejít varem, odstavíme a necháme asi 1 hodinu louhovat. Následně tekutinu přecedíme a vlijeme ji do vany napuštěné teplou vodou. Pro zesílení vůně a uklidňujícího efektu můžeme přímo přihodit několik čerstvých květů. Koupel by měla trvat asi 15 až 20 minut, poté si dopřejeme ještě přibližně stejný čas v klidu.

Třezalkový olej

Třezalkový olej je ideální používat na pohmožděniny, na bolesti svalů a kloubů. Účinný je i na zánět trojklanného nervu. Pomáhá léčit popáleniny a používá se také na pásový opar.

Jak uvádí Jaroslav Korbelář a Zdeněk Endris v knize Naše rostliny v lékařství, třezalkový olej si můžete připravit macerací 100 gramů čerstvě rozřezané kvetoucí natě ve 250 gramech lněného, olivového, případně slunečnicového oleje.

„Láhev s olejem a drogou se vystaví asi na 14 dní na slunce. V té době je nutno občas obsah protřepat,“ popsali postup autoři. Pak červenou tekutinu přeceďte, slijte do tmavých lahviček a používejte podle potřeby k mazání.

Olej urychluje hojení spálenin ze sluníčka a údajně také vyhlazuje vrásky. Dobře zabírá také na bolavé bříško kojenců a nemluvňat. „Olej z třezalky používáme i jako protiplísňový zábal na nohy a kromě toho si změkčíme paty,“ přidal další možnost využití Deník v článku Bylinky pro krásu.

Třezalková mast

Na snížení bolesti páteře a pohybového ústrojí se sušená i čerstvá třezalka maceruje v sádle a používá jako mazání nanášené přímo na bolestivá místa. Postup přípravy třezalkové masti popsal Deník v článku Na bolest zad pomáhají i byliny.

Ingredience:

Jeden díl sušených květů třezalky

Tři díly rozpuštěného sádla

Postup:

Sádlo s květy třezalky zahřívejte ve vodní lázni přibližně tři hodiny. Nechte zchladnout a přeceďte. Získaná mast se používá na bolestivé klouby a záda.

Výhodou masti je, že kromě silné protizánětlivosti má třezalka také znecitlivující účinky, takže během chvíle zbaví tělo bolesti.

Vnitřní použití třezalky

Nálev připravíme z polévkové lžíce sekané natě na půl litru vody a popíjíme až třikrát denně. Působí mimo jiné blahodárně i na stav a funkci slinivky.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in Třezalka patří k tradičním léčivkám už po mnoho staletí.

Připravit si můžete i třezalkový čaj na dobrou noc.

Kvetoucí třezalkovou nať nasekáme na drobné kousky.

2 lžičky zalijeme šálkem vroucí vody a necháme luhovat 10 až 15 minut.

Poté scedíme a mírně zchladlý nápoj vypijeme chvíli před spaním.

Kdy neužívat třezalku

Než začnete užívat třezalku, měli byste se raději poradit s lékařem nebo odborníkem na bylinky, abyste předešli možným vedlejším účinkům. Třezalku by neměly užívat těhotné ženy ani kojící maminky.

Třezalka také může ovlivňovat účinek některých léků, jako jsou antikoncepční pilulky, antidepresiva a léky na ředění krve. Užívat by se neměla ani při chemoterapii.

Opatrní by měli být také lidé s hodně citlivou pokožkou. Třezalka totiž může zvýšit citlivost kůže na sluneční záření. Určitě není dobré se namazat třezalkovým olejem a jít se opalovat.

