Tou největší výsadou žen je možnost (nikoli povinnost!) přivést na svět nový život. S tím ale bohužel souvisí i řada ženských problémů. Menstruační potíže, gynekologické záněty i trápení, když se otěhotnět nedaří, jsou jen některé z nich. Naštěstí má Matka příroda v záloze bylinky, které umí významně pomoci. Jaký čaj pomáhá při menstruaci? A kdy pomáhá žebříček?

Trápí vás silné menstruační bolesti? Zkuste například čaj z řebříčku obecného nebo pupalky dvouleté. | Foto: Shutterstock

Říká se, že na každý (nejen) lidský neduh má příroda lék. Bohužel na to moderní člověk někdy zapomíná. Raději hledá úlevu v tabletkách, než aby vyzkoušel, jakou moc může mít správně zvolená strava či třeba bylinky. Přitom není náhodou, že právě na sílu rostlin se spoléhaly dlouhé generace našich předků a znalosti o nich si předávaly jako jednu z nejcennějších znalostí.

Bylinkářka Jarmila Podhorná radí, jaké bylinky jsou vhodné pro ženy:

Do sběru bylinek se může samozřejmě pustit každý, ale ruku na srdce – častěji uvidíte při této činnosti přeci jen ženy. Snad proto se jim příroda odvděčuje celou škálou rostlin, které pomáhají s ryze ženskými problémy. V článku se podíváme na některé z nich.

Pomoc při bolestivé menstruaci

Bolesti v období menstruace trápí spoustu žen. Řada z nich je na křeče a další nepříjemnosti zvyklá natolik, že je považuje za nutné zlo. Faktem ovšem je, že silné bolesti při tomto přirozeném procesu těla rozhodně nejsou v pořádku. Mohou být způsobeny zdravotními komplikacemi i špatnými návyky jako je přílišná konzumace cukru či nedostatek železa.

Jednou z možností, jak si od bolestí ulevit, jsou bylinkové čaje. Existuje řada rostlin, které pomůžou daleko přirozeněji a především trvaleji, než nouzové sáhnutí po „růžové tabletce“. Vhodnými bylinkami jsou například řebříček obecný, jetel luční, kopřiva dvoudomá, pupalka dvouletá či měsíček lékařský.

„Čaj z řebříčku pomáhá tlumit bolest a silné krvácení při menstruaci. V tomto případě se doporučuje užívat řebříček společně s kokoškou pastuší tobolkou, která také tlumí silné krvácení,“ uvádí Michaela Maťhová v článku pro web Bylinkový ráj. Čaj se doporučuje pít už dva až tři dny před očekávanou periodou.

Stejně tak se v období před menstruací doporučuje popíjet jetel luční. Jak uvádí server Zdraví Euro, vedle zmírnění bolestí při premenstruačním syndromu (PMS) dokáže jetel pomoci i v případě nepravidelného cyklu, gynekologických zánětech či ke zmírnění doprovodných příznaků menopauzy.

Naši předkové znali všelék na záněty a další neduhy. Teď je čas na jeho sběr

I další z výše zmíněných bylin – pupalka dvouletá – pomáhá hned s celou škálou ženských problémů. Jak připomíná Zbyněk Mlčoch na webu Bylinky pro všechny, díky schopnosti uvolňovat křeče se uplatňuje nejen při léčbě PMS, ale snižuje i přecitlivělost v prsou. Sáhněte po ní také při nepravidelném menstruačním cyklu, pokud máte cysty v prsou či vás trápí padání vlasů.

Peklo jménem záněty

Na opakované gynekologické a urologické záněty trpí velké množství žen. Zvlášť v létě umí kvůli častějším pobytům ve vodě, nošení mokrých plavek a vlhku záněty pořádně potrápit.

Chození v mokrých plavkách: Jaká jsou rizika a co rozhodně nedělat

Předně je potřeba dbát na prevenci. Zvyšování imunity, aby si tělo dokázalo s případnými bakteriemi poradit, důsledné dbaní na hygienu a opatrnost před chladem jsou na prvním místě. Výrazně ulevit mohou i bylinky. V případě zánětů ženských orgánů jsou účinné sedací koupele s levandulí lékařskou, lichořeřišnicí větší, šalvějí lékařskou či hluchavkou bílou.

„Šalvěj je známá svými antibiotickými účinky, hubí totiž bakterie. Ne nadarmo se používá při výplachu úst při zánětech. Použít ji lze ale i na sliznice ženských orgánů, a to k výplachům nebo jako sedací koupel. Můžete vyzkoušet také naředěný olej ze šalvěje; čistý olej je velmi dráždivý, a proto na sliznice nevhodný,“ radí na serveru Bylinkopedie.

Šalvěj lékařská má mnohostranné využití. Díky antibiotickým účinkům pomůže při zánětech ženských orgánů, obsažené estrogenní hormony zase zmírňují projevy menopauzy.Zdroj: Wikimedia Commons, Javier Martin, volné dílo

Stejně tak nezkoušejte aplikovat přímo na sliznice neředěný levandulový olej. Antiseptické vlastnosti této bylinky můžete využít buď tak, že pár kapek naředěného oleje nanesete na tampon a zavedete do pochvy nebo si přidáte do sedací koupele levandulové květy.

Hluchavka bílá se používá při poševní mykóze (kandidóza). Pomáhají nejen výplachy a sedací koupele, ale také pití čajů. „Užívá se v čajových směsích. Spolu s kontryhelem a měsíčkem harmonizuje funkci celého gynekologického ústrojí. Zaručeně pomáhá i při zánětech vaječníků, problémech s močením či dokonce s inkontinencí,“ píše Bylinkopedie.

Bylinkářka Michaela Maťhová na svém webu Bylinkový ráj radí kromě výše zmíněných bylinek také kontryhel obecný a řebříček obecný, které pomáhají mimo jiné při zánětech vaječníků a výtoku. Stejně tak je protizánětlivá pupalka dvouletá.



Když se nedaří otěhotnět

Pokud si pár přeje miminko a delší dobu se nedaří, je to velmi stresující situace. I v tomto případě můžete vyzkoušet bylinky, které šanci na otěhotnění zvyšují. Patří mezi ně kontryhel obecný, maliník obecný, drnek obecný, šalvěj lékařská či pelyněk pravý.

„Kontryhel je ta nejlepší bylinka, kterou vám kdo může doporučit. Pomáhá s menstruací, se záněty vaječníků, s problémy v období klimakteria, posiluje dělohu a hlavně působí proti potratům a problémům s početím,“ lze se dočíst na Bylinkopedii.

Jak poznat, že je žena těhotná? Toto jsou jasné signály, kterých si lze všimnout

Skvělý je také maliník obecný (je to ten, který najdete ve volné přírodě – pozn. red.). Jeho hlavní přidaná hodnota tkví v podpoře tvorby ovulačního hlenu. Maliníkový čaj se pije od prvního dne cyklu do ovulace, poté ho až do případné další menstruace vysaďte. Umocňuje totiž stahy dělohy, což je v období uhnizďování vajíčka kontraproduktivní.

Maliník je vhodný i ve chvíli, kdy už se ženě otěhotnět podařilo, protože usnadňuje porod. „Pokud začnete pít maliníkový čaj pravidelně jednou až dvakrát denně měsíc až dva před termínem porodu, dojde ke zkrácení druhé doby porodní, sníží se pravděpodobnost komplikací a zmírní se porodní bolesti,“ připomíná bylinkář Zbyněk Mlčoch. V pití tohoto čaje pokračujte i po porodu. Pomáhá vyčistit porodní cesty a zkrátit dobu krvácení a rekonstrukce dělohy. „Je naprosto neškodný, nevadí ani miminku při kojení,“ dodává Mlčoch.

Pohled do záchodu může odhalit rakovinu. Prozradí ji barva nebo zápach stolice

Výše zmíněný drnek obecný je také skvělou ženskou bylinkou, ale seženete ho spíše v lékárně než v české přírodě. Tuto rostlinu, která je původem ze Středomoří, lze totiž pěstovat pouze v teplejších částech republiky. „Drmek je pro ženy jak dělaný. Obsahuje sloučeniny podobné progesteronu, které podporují ovulaci. Napomáhá ale i s udržením hormonální rovnováhy, reguluje menstruační cyklus, zmírňuje bolesti při menstruaci, stavy úzkosti a při těhotenství pomáhá donošení dítěte,“ vyzdvihuje jeho vlastnosti Bylinkopedie.

Při problémech s otěhotněním určitě stojí za vyzkoušení i bylinky, které nejsou vyloženě ženské, ale umí uklidňovat. Často totiž početí brání nadměrný stres, zvyšující se s každým dalším negativním těhotenským testem. Sáhnout zkuste po meduňce lékařské, třezalce tečkované nebo kozlíku lékařském. Jen na třezalku pozor v těhotenství, může vyvolat potrat!

Úleva v menopauze

Na bylinkách je krásné, že mají velmi všestranné využití. Kdo se o ně zajímá, toho jistě nepřekvapí, že rostliny pomáhající v plodném věku ženy jí umí pomoci i při nástupu menopauzy. S nepříjemnými projevy klimakteria tak umí zatočit třeba šalvěj lékařská, červený jetel, drnek obecný a třezalka tečkovaná; tedy rostliny, které jsme si už zmiňovali výše.

Šalvěj lékařská je díky obsahu estrogenních hormonů skvělou ženskou bylinkou. V menopauze se užívá ve formě čajů pro zmírnění návalů horka a pocení. „Údajně také snižuje riziko rozvoje osteoporózy, která může být na začátku menopauzy velkým strašákem,“ lze se dočíst na webu s příznačným názvem Menopauza.

Návaly horka, noční pocení a ztrátu kostní hmoty tlumí i červený jetel. „Obsahuje totiž fytoestrogeny, které se velmi podobají lidskému estrogenu, jehož hladina během menopauzy klesá. Vzhledem ke svým účinkům však není doporučován ženám, které jsou ve sledování kvůli hormonálně podmíněné rakovině,“ upozorňuje server Vaše menopauza.

Drnek a třezalka pomáhají v období klimakteria především s duševním rozpoložením. S pocity nepokoje a návaly horka si umí poradit i řebříček obecný. A pro ženy, které holdují pivu, máme na závěr dobrou správu. Uklidňující účinky a celkově pozitivní vliv na psychické potíže, které jsou během menopauzy časté, má totiž i například chmel otáčivý.

