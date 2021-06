Pochopit osobnost zevnitř. Zkoumat vztah sebe k okolnímu světu. Odhalit různé stupně vědomí a nevědomí a pokusit se odhadnout, ve kterém z nich zrovna žijeme. To vše k nelibosti mnohých teologů nabízel svým posluchačům věhlasný švýcarský lékař (paradoxně sám syn faráře) Carl Gustav Jung.

Boha máme v sobě

Od útlého dětství se pomocí imaginace snažil navázat kontakt s Bohem. Pozdějším studiem lidské psýché dospěl ke komunikaci se svým bytostným Já (Selbst), což se ukázalo být jen jinou cestou k tomu, oč usiloval jako kluk.

„Musím vždy znovu zdůraznit,“ podotýkal, „že ani mravní zákon, ani pojem Bůh, ani jakékoli náboženství nenapadly člověka zvnějšku, jaksi z nebe, ale že to vše má člověk in nuce v sobě a že si to tedy také vytvořil sám ze sebe.“

Žák a přítel téměř o dvacet let staršího Sigmunda Freuda nás také nabádá, abychom si zvykli na myšlenku, že „i ve svém nejintimnějším duševním životě žijeme v jakémsi domě, který má přinejmenším dveře a okna do světa, jehož předměty a obsahy na nás sice působí, ale nepatří nám“.

Nakolik nás ovlivňují emoce? Kdy začínají být patologické a dochází k takzvanému zatmění vědomí? Do jaké míry se můžeme ovládat a kdy nastane invaze chvíle, v níž nevědomá strana našeho já vpadne do vědomého stavu a získá nad ním plnou moc?

Otázky a odpovědi zaznívající na přednáškách profesora Junga byly revoluční, provokativní, temné a naléhavě krásné. Nevědomé straně říkal strana stínu a o smolařích prohlašoval, že „žijí svůj stín, svou vlastní negaci“.

Probuzení srdce

Jungovu metodu chápání psychiky na pozadí světa snů, umění či mýtů si musí oblíbit každý, kdo má představivost a chuť tvořit. Jung fantazii přímo vzýval a sny na rozdíl od Freuda, jenž je popisoval jako schránku pro potlačené věci považoval za „obrovské historické skladiště“. Ne náhodou patří k jeho nejznámějším citátům tento výrok: „Vaše vize budou jasné pouze tehdy, když se podíváte do svého vlastního srdce. Kdo se dívá jen směrem ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.“

Jungovo dílo mělo lví podíl na rozvinutí analytické psychologie. Konečně dostali šanci všichni ti, na které se společnost dosud dívala jen jako na výstředníky či blázny. Lidé se rozdělili na extroverty a introverty, schizofrenici přestali být stigmatizováni a začali se léčit. Intuice, tedy schopnost „vidět věci za rohem“, byla brána vážně.

V umění má Jungův odkaz podobu psychologického románu. Ty nejlepší novely Stefana Zweiga a Josepha Conrada by nevznikly, nebýt tohoto enormního vlivu. Přesto si prominentní psychiatr musel postěžovat, že „lidé udělají všechno, i to nejabsurdnější, aby unikli vlastní duši. Všechno, protože nevyjdou sami se sebou a chybí jim jakákoli víra, že by z jejich duše mohlo vzejít něco užitečného.“

Člověk je paradox

Carl Gustav Jung hodil do jednoho vroucího kotle křesťanství s herezí, taoismus s alchymií, mytologii starých Egypťanů s učením sv. Augustina… Celé to promíchal a přecedil skrze svou nekonvenční mysl. Výsledkem je univerzální filozofie pro každého, kterou dodnes kdekdo používá.

Kdykoli uslyšíte, že člověk je sbírka paradoxů, že fanatismus je jen ukázkou velkých pochybností, že emoce jsou nakažlivé a pouze to, co dokáže samo sebe zničit, skutečně žije, vězte, že jde o různě použité citáty z Junga.