Odkvetl, ale přesto pomáhá. Sběr bezu se stále vyplatí, zlepší trávení i imunitu

Jestli existuje nějaká rostlina, která léčí téměř všechno, na co si vzpomente, tak je to černý bez. A nejde jen o jeho pupeny a květy. Zužitkovat lze také plody, listy, větvičky, a dokonce i kořen. Bylinkářka Andrea Josková radí, na co je dobrá šťáva z černého bezu či na co se používají plody zvané bezinky. Připomíná také léčivé vlastnosti dalších částí keře. A věděli jste, že listy bezu si kdysi dávaly ženy do podprsenky?