Jak se mají dospělí očkovat proti černému kašli? Praktický lékař vše upřesňuje

Počty případů černého kašle stoupají. V souvislosti s tím se mluví především o nutnosti očkování těhotných žen, a to kvůli ochraně nejohroženějších dětí do jednoho roku věku. Co ale ostatní dospělí? A co lidé, potýkající se s postcovidovým syndromem? Na to, jestli mají s očkováním všichni spěchat, kolik je bude vakcína stát a další podrobnosti jsme se zeptali praktického lékaře Ivo Procházky a pneumologa Milana Sovy.