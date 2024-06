Zdena Lacková dnes 16:00

Červenou řepu ze školní jídelny znal v dětství každý. Její naložená podoba ve sladkokyselém nálevu ale málokoho nadchla. Vraťme tuto lidovou, nesmírně zdravou potravinu do našeho jídelníčku. Stojí to za to. Červená řepa se totiž pyšní velkými přínosy pro zdraví. Je však dobré vědět, jak často se může šťáva z červené řepy pít a kdo by se této zelenině měl raději vyhnout. Odborníci nám dali ověřené informace.