Průzkum se kromě kouření zaměřil také na další oblasti zdraví české populace. "Překvapilo nás, že s pravidelnými sportovními aktivitami to Češi rozhodně nepřehánějí. Například 15 procent respondentů nikdy nevyrazí na procházku, případně se kondiční chůzi věnují naprosto výjimečně," komentoval výsledky průzkumu zakladatel Mutumutu Jindřich Lenz.

Ještě méně oblíbené je běhání. Denně podle průzkumu vyběhnou do lesa či alespoň do fitcentra na pás pouhá tři procenta Čechů. Tři čtvrtiny lidí přitom neběhají nikdy nebo jenom výjimečně. O něco lépe dopadla jízda na kole. Každý den se sice cyklistice věnují čtyři procenta lidí, třetina Čechů ale na kolo vyrazí aspoň několikrát do měsíce.

Poměrně oblíbené jsou mezi oslovenými kolektivní míčové sporty. Zahrát si několikrát do týdne třeba fotbal, volejbal či tenis zajde každý desátý oslovený. Naproti tomu třetina lidí to neudělá nikdy. "Zajímavé je, že mezi odmítače těchto kolektivních sportů patří výrazně více žen než mužů. Zatímco nikdy si míčový sport nezahraje 40 procent oslovených žen, muži nejeví o tento druh sportu zájem ve čtvrtině případů," upozornil Lenz.

Pohyb za peníze

A co by Čechy přimělo začít se hýbat častěji? Podle průzkumu to možná poněkud překvapivě není vidina lepšího zdraví, kondice či delšího života, ale peníze. "Tři čtvrtiny lidí tvrdí, že by začali pravidelně sportovat, pokud by to pro ně mělo nějaký finanční přínos. Na 62 procent respondentů by například uvítalo slevu na splátce životního pojištění na základě dat o sportovní aktivitě, která by sdíleli pojišťovně ze svého chytrého náramku či mobilního telefonu," uzavřel Lenz.

Životní pojištění Mutumutu je projektem startupové společnosti Creative Dock. Ta spustila online životní pojištění Mutumutu s motivačním systémem pro zdravý životní styl. Ti, kdo pravidelně sportují, nekouří a chodí na preventivní lékařské prohlídky, se mohou pojistit levněji.