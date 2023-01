Případů chřipky a dalších infekcí ubývá. Nejvíce nemocných je na jihu Moravy

ČTK

Infekcí dýchacích cest v ČR celkově podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) dál ubývá. Hlášená nemocnost se snížila na 1351 případů na 100 tisíc obyvatel, na konci loňského roku to bylo 1750. Klesá počet případů hlavně mezi malými dětmi a seniory, přibylo nemocných dětí ve věku šest až 14 let. Z krajů je nejvyšší nemocnost v Jihomoravském. SZÚ to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Pro virózu, chřipku i pro covid-19 jsou typické celkové příznaky jako teplota, bolest hlavy nebo bolest kloubů. | Foto: Shutterstock