Česko vyvíjí vlastní vakcínu proti koronaviru. Zkoušky už probíhají

Nebudeme jen čekat na to, co vymyslí okolní země nebo farmabyznys. Do vývoje vakcíny na covid-19 se pustíme sami, oznámilo včera ministerstvo zdravotnictví. Sestavilo tým a zahájilo výzkum. Ten by měl trvat zhruba osmnáct měsíců a stát by měl poskytnout několik desítek milionů korun. Podílet se na něm budou experti ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a pražské kliniky IKEM.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň