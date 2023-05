Českou republiku stále trápí nedostatek některých léků. Opakující se výpadky se týkají kupříkladu antibiotik či léků na horečku. Problematice se ve středu v rámci sněmovního kulatého stolu věnovali poslanci a úředníci státních institucí.

Lékárna - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Lékaři chtějí léčit, jak mají. Ne tím, co je zrovna k dostání. Tak komentoval při včerejším setkání u sněmovního kulatého stolu přetrvávající výpadky léků předseda České lékařské komory Milan Kubek. Situaci označil za mimořádně nepříjemnou. Dodal, že po stížnostech došlo ke zlepšení v komunikaci s ministerstvem zdravotnictví. „Dostáváme od něj každý týden například informaci, jaká antibiotika na trhu jsou a nejsou. Není to ale řešení. Stát by měl mít dostatečné zásoby léků. Buď v hmotných rezervách nebo nasmlouvané,“ doplnil.

Stav není jednoduchý ani pro lékárníky. „Pomoci pacientovi můžeme v momentě, kdy je více výrobců účinných látek,“ uvedl viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Upozornil, že ne vždy tomu tak je. Zároveň se ale podle něj zlepšuje spolupráce místních lékařů a lékáren, kteří se vzájemně informují, jaký je zrovna stav s konkrétním lékem.

Pozor na nebezpečné křížení léků. Pacienti mohou požádat o kontrolu předpisů

Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové by výrazně pomohlo, kdyby distributoři – i když nemají takovou zákonnou povinnost – hlásili přerušení dodávek včas. Stát by tím mohl účinněji reagovat.

„Analyzujeme veškeré informace, které máme k dispozici,“ řekla. Doplnila, že jakmile dorazí balení s léky, které měly výpadek, lékaři je podle ní okamžitě předepíší, lékárníci vydají, aby se co nejrychleji dostaly k pacientům.

Kulatý stůl o nedostatku léků v Poslanecké sněmovně.Zdroj: Deník/Andrea Cerqueirová

Evropský problém

Přesto lékaři mnohdy musí pacientovi předepsat antibiotika až druhé nebo třetí volby. Ta pro konkrétního člověka nejvhodnější totiž zrovna na trhu nejsou. Odborníci se v této souvislosti dokonce obávají, že bakterie mohou časem být vůči některým antibiotikům odolné.

Poslanci ANO, kteří kulatý stůl uspořádali, upozorňovali, že jim chodí dopisy od lidí, jež jsou nuceni obíhat lékárny, protože nemohou sehnat předepsaný lék pro sebe nebo své děti. Někteří si je dokonce jezdí kupovat do zahraničí.

Ve které lékárně mají můj lék? V cizině to lidé vidí na webu, Česko zatím váhá

„S problémem se potýkají i okolní evropské země, které ale přijímají celou řadu opatření. Třeba posílí domácí výrobu nebo zakážou reexport a podobně,“ uvedla předsedkyně nejsilnějšího opozičního klubu Alena Schillerová.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka ministerští úředníci pravidelně komunikují jak se zástupci SÚKL, tak s distributory. „Pokud někteří distributoři nebudou schopni navýšit dodávky potřebných léků, budeme jednat i s dodavateli, kteří nejsou registrováni v Evropské unii. Abychom dodávky zajistili,“ uvedl. https://havlickobrodsky.denik.cz/zdravi/nedostatek-leku-ministerstvo-zdravotnictvi.html