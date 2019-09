Jdete na operaci šedého zákalu a přejete si lepší nitrooční čočku? Pak máte smůlu, tvrdilo léta ministerstvo zdravotnictví.

Buď se spokojíte s obyčejnou čočkou, kterou standardně hradí pojišťovna, nebo si celou operaci zaplatíte sami. „Jiná možnost podle zákona neexistuje. Cenu výkonu a náklady na čočku totiž od sebe nelze oddělit. Hradíme to pouze jako balíček,“ tvrdil ještě nedávno i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Přelomový rozsudek

Jenomže nyní tato léta opakovaná „mantra“ končí. Nejvyšší správní soud totiž rozhodl, že úhradu léku či zdravotnického materiálu lze bez problému od úhrady samotné operace oddělit.

Soud k tomuto závěru dospěl, když projednával případ sedmileté dívky, která se léčila se vzácnou chorobou v zahraničí. Její rodiče poté po pojišťovně požadovali, aby jim proplatila cestu a pobyt dítěte v nemocnici. Naopak lék uhradit nechtěli – tyto náklady si totiž vzal na svá bedra výrobce přípravku.

Pojišťovna ale požadavek rodičů odmítla. Odkázala se právě na znění zákona, podle kterého prý nelze úhradu léčiva od pobytu v nemocnici oddělit.

Soudce Radan Malík se ale s takovým výkladem zákona neztotožnil: „Nikde není uve-deno, že by byla úhrada zdra-votní péče odvislá od úhrady léčivého přípravku poskytovaného v této souvislosti,“ napsal v rozsudku. Zdravotní péče a poskytnutí léčivého přípravku jsou podle něj samostatné zdravotní služby, jejichž úhradu zákon vzájemně nepodmiňuje.

Miliardy navíc

Podle právníka Ondřeje Dostála jde o přelomové rozhodnutí, které bude důležité i pro další pacienty. „Jednoznačně totiž říká, že pacient si může zaplatit z vlastní kapsy lepší lék, lepší čočku či lepší kloubní náhradu, aniž by ztrácel nárok na operaci hrazenou ze zdravotního pojištění,“ řekl Deníku.

Radost z rozsudku by prý mělo mít i vedení resortu zdravotnictví. „Připlácení lidí za nadstandardní materiál totiž může přinést do zdravotnictví miliardy korun navíc – podle mých odhadů to mohou být zhruba dvě až tři procenta hrubého domácího produktu,“ pokračuje Dostál.

Ministerstvo zdravotnictví už s rozsudkem také pracuje. „Situaci chceme konzultovat s poskytovateli zdravotních služeb i pojišťovnami, aby bylo možné najít ty případy, kdy je popisované řešení využitelné,“ uvedla mluvčí Gabriela Štěpanyová.