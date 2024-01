Někdo to rád opravdu hodně horké, tedy přesněji pálivé. Pokud patříte k milovníkům pálivých pokrmů, pak vám v kuchyni určitě nechybí koření s názvem chilli. Papričky, z nichž se ochucovadlo připravuje, mohou mít různý stupeň pálivosti. Jak se měří? Na to přišel jeden slavný lékárník.

Podle Guinessovy knihy rekordů je nejpálivější chilli papričkou na světě Carolina Reaper se 2 200 000 stupňů pálivosti, označované zkratkou SHU. Vypěstoval ji génius křížení papriček Ed Currie. Rekord byl zaznamenán v roce 2012, když „sekačka z jižní Karolíny“ odsunula na druhé místo dosavadní rekordmanku Moruga Scorpion z Trinidadu se zhruba poloviční pálivosti o hodnotě 1 200 300 SHU.

Účinek Caroliny Reaper popsal Brent Crane, když navštivil farmu Eda Currieho ve Fort Mill: „Chilli papričky jako zvrásnění malí ďáblové zkroucení do rozzlobených tvarů přímo vysílají varovné vibrace s jasnou hrozbou. Jako útočné vosy nebo jedovaté žáby říkají: Drž se dál.“ Brent Crane pak pokračuje v popisu toho, co byste asi sami mít v ústech nikdy nechtěli: „Reaper je malá paprička velikosti a tvaru scvrklého vlašského ořechu. Beru do pusy malý plátek a bolest je okamžitá, v mých ústech vybuchuje patrona dynamitu. Pak mi někdo zapálil uši, žaludek mi začal pulzovat a srdce se vydalo na svůj vlastní závod. Z očí se staly ohnivé hadice. Ochutnal jsem už spoustu pálivých jídel, od thajského králíka až po kořeněnou ďábelskou salsu v Mexiku, ale tohle je něco jiného. Peklo mě našlo ve Fort Mill.“

Dračí dech pro medicínu

Neoficiálně, zatím mimo knihu rekordů, existují i pálivější papričky. V květnu 2017 se na první místo dostal Dračí dech, anglicky Dragon´s Breath z Walesu. Carolinu Reaper překonal o 280 000 jednotek a nejvyšší hodnota pálivosti se nakrátko usadila na maximu 2 480 000 SHU.

Dech draka ale neměl sloužit ke kulinářským účelům. Vědci z univerzity Nottingham Trent chtěli více prozkoumat schopnost esenciálního oleje z papriček. Ten působí znecitlivění pokožky a výzkum si klade za cíl vyvinout na této bázi anestetikum pro pacienty, kteří jiná anestetika nesnášejí, nebo si je v zemích, kde jsou příliš drahé, nemohou dovolit.

Hned v září roku 2017 se ale prvenství vrátilo zpátky k Edu Curriemu. Nový rekordman Pepper X je téměř dvakrát tak pálivější než Carolina Reaper. Pekelné plameny jsou doma ve Fort Mill v Jižní Karolině. Pepper X od zahradníka Eda má pálivost 3 180 000 SHU.

To je Wilbur Scoville, král chilli

Kapsaicin na jazyku

A právě SHU je na tom to zajímavé. SHU je Scovilleova jednotka pálivosti (Scoville heat unit) a udává množství přítomného kapsaicinu. Scovilleova, nebo též Scovilleho stupnice udává změřenou pálivost paprik a chilli papriček.

Kapsaicin obsažený v paprikách rodu Capsicum způsobuje pálení tak, že stimuluje receptory nervových zakončení jazyka. Počet Scovilleových jednotek pálivosti pak odpovídá přítomnému množství kapsaicinu.

Ochutnávání jako měřítko

Wilbur Lincoln Scoville byl americký lékárník, který už v roce 1912 publikoval metodu kvantitativního srovnávání pálivosti papriček. Test navrhl jako zaměstnanec lékárny a farmaceutické továrny Parke-Davis. Metoda určení pálivosti je známa jako „Scovilleův Organoleptický Test“, který je dnes standardizovaný jako Scovilleova stupnice.

Jak se kdysi pálivost měřila? Pomocí ochutnávání ředěného roztoku z paprik. To dnes již nahradily podstatně přesnější chromatografické metody.

Co je pálivější než chilli?

Původně byl nejvýše na stupnici čistý kapsaicin se 16 milióny SHU – to znamená, že pro vymizení pálivosti musí být naředěn v poměru 1:16 miliónům. Ale na stupních vítězů mu přeci jen nepatří první místo. V přírodě existují i mnohem pálivější látky. Resiniferatoxin, obsažený v některých druzích pryšce, je ještě tisíckrát pálivější! Dosahuje hodnoty přes 16 miliard Scovilleho jednotek.

Medaile za výzkum kapsaicinu

Za svou práci obdržel Wilbur Scoville dvě vysoká ocenění Americké farmaceutické asociace. V roce 1922 získal Ebertovu cenu za nejlepší zprávu o původním výzkumu léčivé látky a v roce 1929 ještě nejvyšší ocenění, Remingtonovu medaili cti.

Až budete grilovat marinované steaky a servírovat k nim chilli papričky, vzpomeňte si, že u každé z výrazných chuti byl nějaký ten lékárnický nápad. Lékárníci mají být na co hrdí.