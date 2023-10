Chloupky a vousky v oblasti obličeje znepříjemňují život mnoha ženám. Ať už se trendy mění jakkoliv, případný knírek či tmavé chloupky v obličeji považují ženy stále za neestetické. A co hůř, jedná se o problém, který je vždy vidět na první pohled. Jak se ale chloupků nejlépe zbavit? Jak odstranit chloupky na obličeji? A jak odstranit knírek tak, aby nerostl hustší, tmavší a chloupky nebyly silnější?

Odstraňování chloupků nad horním rtem bývá častou součástí péče o obličej mnoha žen | Foto: Shutterstock

Ochlupení na obličeji je samo o sobě velice ožehavým tématem. Ženy se už po desítky let nežádoucích chloupků zbavují všude po těle, a obzvlášť obličej je místem, kde drobné vousky a chloupky snese jen málokterá z nás.

A tak už roky přemýšlíme, zda si chloupky raději holit, trhat, voskovat, barvitm nebo nechat odstranit cukrovou pastou či laserem.

Co ale víme odjakživa, hlavně ne holit, protože pak chloupky porostou tmavší, silnější a bude jich víc. Jenže skutečně to tak je? Nebo se jedná jen o častý mýtus? Převratná metoda dermaplaning sice nevyužívá klasickou žiletku či holicí strojek, ale můžete si s ní oholit dokonce celý obličej včetně knírku a silnější vousy vám přesto neporostou.

Co je to dermaplaning

Dermaplaning je metoda holení tváře, která se provádí speciálním holítkem na obličej. V oblasti kosmetiky se nejedná o žádnou novinku a nabroušené čepele používaly podle kosmetického webu Dermaplaning Supplies ženy už ve starověkém Egyptě. Dnes však obliba metody opět nabrala na síle a používají ji ženy na celém světě.

Jak si holit obličej pomocí břitvy ukazuje beauty a fashion bloggerka Petra Vančurová:

Zdroj: Youtube

Díky lehkým tahům směřovaným svisle dolů dochází k odstranění nežádoucích vousků, a to i těch nejjemnějších, takzvaných broskvových chloupků. To ale není vše, co holení pomocí speciální břitvy dokáže, jak tvrdí youtuberka s vášní pro péči o pleť Karol Rejmontová na svém kanálu.

„Díky tomuto postupu navíc dochází i k exfoliaci pleti, kdy vy vlastně mechanicky odstraníte odumřelé kožní buňky. Co se týče péče o pleť, je to určitě šetrnější než třeba mechanické peelingy, jelikož nad tím máte větší kontrolu,“ říká Karol ve svém videu. I proto se toto ošetření běžně provádí před jinými pečujícími zákroky, jelikož pomáhá následným produktům účinněji pronikat do pokožky.

Jak se dermaplaning liší od holení?

V případě dermaplaningu se jedná o jeden z nejjednodušších způsobů, jak odstranit nežádoucí chloupky z obličeje a většinou se provádí v kosmetických salonech. Speciální břitvu si ale můžete pořídit i domů, měla by být běžně k dostání v drogerii. Jak se ale dermaplaning liší od holení? A proč není vhodné na obličej používat obyčejnou, nebo dokonce partnerovu žiletku, kterou si běžně holí vousy?

„Dermaplaning rozhodně není totéž, co holení. Speciální břity jsou navrženy přímo pro použití na obličej, a na rozdíl od holení dochází při tomto ošetření i k odstraňování odumřelých kožních buněk. Břity jsou také mnohem šetrnější než u klasického holicího strojku a je nutné používat vždy důkladně vyčištěný kus, který vaši pokožku nijak neohrozí,“ vysvětluje pro trendy magazín Cosmopolitan dermatoložka Mona Gohara.

Naopak vás zbaví všudypřítomných broskvových chloupků, bez jejichž přítomnosti je pleť jasnější a má mnohem líbivější texturu. To ale není jediná výhoda tohoto způsobu odstraňování drobných chloupků v obličeji.

Výhody dermaplaningu

Kromě toho, že vám tento způsob odstraňování chloupků pomůže docílit tak jemné pokožky, jak jen to jde, má i mnoho dalších výhod. Především totiž pomůže ostrá břitva díky jemným pohybům docílit rovnoměrnější struktury pokožky, čímž se vaše pleť stane jemnější a vhodnější i pro následné líčení.

Make-up je nanášen na hladší základ a výsledný efekt dekorativní kosmetiky je dokonalejší.



Další výhodou bezesporu je, že ač byla tato metoda dříve dostupná pouze v kosmetických salonech, dnes ji můžete absolvovat i ve vlastní koupelně. Obličejové břitvy totiž seženete běžně ve specializovaných prodejnách s drogistickým zbožím. Je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož se jedná o skutečně ostrý nástroj, který v rukou manuálně méně zdatného jedince může způsobit více škody než užitku.

Jak si oholit obličej v deseti krocích



1. Kupte si speciální břitvu na obličej,

2. před prvním a po každém dalším použití břitvu vydesinfikujte,

3. den před dermaplaningem proveďte peeling,

4. těsně před holením drobných chloupků obličej důkladně vyčistěte a zbavte všech zbytků líčidel,

5. holit můžete nasucho nebo s olejíčkem, důležité je holit chloupky směrem dolů, nikoliv proti směru růstu,

6. holítko přikládejte zhruba ve 45° úhlu,

7. provádějte pouze kratičké a lehké pohyby, na břitvu netlačte,

8. pleť v průběhu holení lehce napínejte prsty druhé ruky, aby byl pohyb plynulý,

9. následně pokožku důkladně omyjte a hydratujte vhodnou zklidňující kosmetikou,

10. opakujte zhruba jednou za měsíc nebo dle potřeby.

Ne, neporostou hustší a tmavší

Možná si teď říkáte, že těsně po dermaplaningu bude vaše pleť sice krásně hladká a bez přítomnosti jediného chloupku, ale co za týden? Určitě jste již slyšeli jeden z nejčastějších mýtů, že když si budete knírek, obočí či jakoukoliv jinou oblast tváře pravidelně holit, budou vám dorůstat chloupky tmavší, silnější a bude jich více.

Je to však prý skutečně jen mýtus. A co víc, tuto metodu údajně praktikovala i Marylin Monroe, která byla celosvětově opěvovaným sexsymbolem 50. let.

Dermaplaning je vhodný především na odstranění broskvových chloupkůZdroj: Shutterstock

„Hodně lidí se ptá, jestli chloupky potom nedorůstají silnější, tmavší a jestli se jemné chmýří nezmění ve vousy. Toho se bát vůbec nemusíte, protože síla chloupků je dána geneticky a ženská tvář není stavěná na růst hrubých vousů,“ vysvětluje beauty bloggerka Petra Vančurová.

Jediné, co lze konstatovat, že pokud jsou chloupky delší, jsou vyšisovanější, tudíž světlejší a nejsou tolik vidět. V případě opakovaného holení chloupky vyšisovat nestihnou a mohou se jevit jako tmavší. Navíc je jejich konec seříznutý, což může působit hrubějším dojmem.

Pro koho dermaplaning není vhodný

Mějte však na paměti, že dermaplaning není vhodný úplně pro každého. Respektive, pokud chcete ošetření provádět z toho důvodu, že se chcete zbavit tmavých chloupků nad horním rtem, tzv. ženského knírku, raději zvolte jinou metodu.

„Ošetření také není vhodné pro ženy s citlivou pokožkou, aknetickou pletí, či jakoukoliv infekcí v oblasti obličeje. Vzhledem k šíření potenciálních bakterií nebo virů totiž může vést k rozšíření infekce, jenž může způsobit další záněty, ale někdy i pigmentace, a dokonce jizvy,“ varuje chiruržka Jonquille Chantrey v beauty magazínu Harpers Bazar.

Ošetření je proto vhodné především pro ženy, které se chtějí zbavit hlavně jemných a světlých broskvových chloupků, nikoliv řešit neesteticky vyhlížející tmavé vousky.