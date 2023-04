Obecné povědomí o tom, že cholesterol a jeho hladina v krvi představuje možné zdravotní riziko, je dobré. Deníku to řekl přední odborník na lipidologii a preventivní kardiologii Michal Vrablík, jenž je garantem průzkumu zdravotní gramotnosti, který si společností Empirica nechala vypracovat Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Měření cholesterolu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Hana Svítilová

Už tak slavné to ale podle něj není v dalších aspektech. „Mnozí lidé sice vědí, že hladina cholesterolu je důležitý parametr, o tu svou se ale moc nezajímají. Třetina respondentů ji vůbec neměla změřenou, další byli na vyšetření před více než pěti lety,“ upozornil.

Odborník na lipidologii a preventivní kardiologii Michal VrablíkZdroj: Se svolením Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČRPokud člověk vyšetření absolvuje a praktický lékař mu řekne celkovou hodnotu hladiny cholesterolu v krvi, má se pídit po detailnějším rozboru?

Rozhodně. V rámci preventivních prohlídek se už dlouho stanovuje nejen hladina celkového cholesterolu, ale celé spektrum. Asi osmdesát procent lidí správně uvedlo, že cholesterol je třeba sledovat kvůli neblahému důsledku na cévní zdraví. A přibližně polovina z nich má povědomost o tom, že v krvi je cholesterol různého biologického chování.

Mají ponětí, že existuje nějaký hodný a zlý cholesterol, byť to není úplně správné, ale jako zkratka pro přiblížení, jak se cholesterol v krvi chová, to funguje. Nejsou to dva cholesteroly, ale transportní systémy pro cholesterol v krvi, hladiny cholesterolu HDL a LDL.

Léky na cholesterol jsou bezpečné. Část lidí se jich ale obává, zbytečně

K tomu, aby člověku nekornatěly tepny a předešel infarktu či mozkové mrtvici, je třeba hlídat především hladinu LDL-cholesterolu, toho takzvaně „zlého“?

Ano. Pacienti se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem by se měli snažit mít hodnoty hladiny LDL-cholesterolu ideálně do 1,4 nmol/l. Zcela zdraví lidé maximálně do 3 nmol/l. Zvýšenou hladinu LDL-cholesterolu považujeme za hlavní rizikový faktor aterosklerózy a jejích hlavních komplikací, jako jsou ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo ischemická choroba dolních končetin.

Máme o cholesterolu jako takovém dostatek vědomostí?

Podařilo se nám vytvořit povědomí, že cholesterol je látka pro zdraví potenciálně nebezpečná. Vadí jeho přebytek v krvi. Poměrně málo lidí ale dokázalo říct, že cholesterol je látka pro život zcela nezbytná.

Pravda o cholesterolu:



Vysoká hladina cholesterolu v krvi je zdravotním rizikem.

Cholesterol se do těla dostává s jídlem.

Cholesterol si tělo samo vyrábí.

Cholesterol je důležitou součástí stěn buněk.

Krví se cholesterol dostává k buňkám, které ho potřebují.

Cholesterol je přítomen v tkáních, v krvi a ve žluči každého člověka.



Mýty o cholesterolu:

Mladí štíhlí lidé nemohou mít zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi.

V krvi žádný cholesterol být nesmí.

Dětí se zvýšený cholesterol netýká.

Cholesterol není látka, kterou by tělo nutně potřebovalo.

Souvislost mezi množstvím cholesterolu a stavem cév není prokázána.

Příčinou vysoké koncentrace LDL cholesterolu v krvi bývá výhradně nadmíra tuků ve stravě.



Zdroj: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR