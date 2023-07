Vědecký pokrok v oblasti genetiky vpravil do medicíny obrovské vymoženosti. Studium DNA přináší výsledky ať již třeba v terapii rakoviny, prenatální diagnostice, či genetického poradenství potenciálních rodičů. Stále rostoucí možnosti však už dávno překročily výsostnou sféru medicínskou a vstoupily do teritoria komerčního. I u nás přibývá společností nabízející testování DNA za různými účely.

V zahraničí působí společnosti nabízející testování DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky deoxyribonukleová kyselina). Tato nukleová kyselina je nositelkou genetické informace všech organismů s výjimkou některých nebuněčných. Zpočátku šlo zejména o genealogii a zjišťování příbuzenských vztahů. Postupně se sektor rozšířil až do oblasti zdraví, krásy, fitness, výběru ideálního partnera či rozbor DNA domácích mazlíčků, aby šlo třeba přesně určit plemeno čtyřnohého přítele. Jsou lidé, kteří trend vítají, ale jsou tací, kteří před ním varují. Testování DNA na komerční bázi může znamenat skvělou pomoc, jenže také přinášet mnohá rizika.

Obchod s osobním genetickým testováním vzkvétá a spotřebitelé se mohou dozvědět o svém původu či zdravotních rizicích za pár stovek, ale i za mnoho tisíc. Jak se v současné nabídce orientovat? Jak si vybrat společnost? Jak ověřit spolehlivost testování? Jakou mám jistotu, že tato mimořádně citlivá data nebudou zneužita? Obavy často přehluší obyčejná zvědavost či nemožnost odolat zajímavé nabídce dozvědět se o sobě něco více. Jde ale vždy o spolehlivá, průkazná data, nebo může někdo narazit spíš než na odborníky na mágy s křišťálovou koulí v ruce?

Obor nefunguje ještě tak dlouho na to, aby měl ve všech ohledech nějaká pevná pravidla a regulace. Nicméně zdá se, že zatím přinejmenším velmi vynáší. Podle loňské informace British Medical Journal více než 30 milionů lidí na celém světě podstoupilo komerční test DNA, protože se zajímali o svůj genetický původ, predispozici k onemocnění nebo zděděné vlastnosti.

Ze zprávy ResearchAndMarkets.com zase vyplývá, že globální spotřebitelský trh s testováním DNA poroste během dalších čtyř let každoročně o 12,25 procenta a v roce 2026 dosáhne neuvěřitelného objemu 17,3 miliardy dolarů.

Společnosti sbírající genetické informace si mnou ruce. Ancestry a 23andMe, dva hlavní hráči na globálním trhu, se dnes údajně dělí o titul největšího majitele světové kolekce lidských DNA. S dostupnou cenou kolem 60 dolarů nabízejí testy skýtající nepřeberné množství „zábavy“, ale i velkou šanci odhalit rodinná a rodová tajemství či dispozice k různým zdravotním komplikacím. Nejsou jediné. Například další z významných firem Gene by Gene uvádí, že její rodokmenová databáze DNA obsahuje údaje cca 2 milionů lidí. Přední izraelská firma MyHeritage udává, že má v databázi přibližně 2,5 milionu profilů.

Situace vzbuzuje otázky. Někteří odborníci se obávají, že informace získané z komerčního testování nemusí být vždy přesné, a v případě, že se týkají zdravotního stavu, mohou následně vést i k pochybným rozhodnutím. Existuje však i další riziko, kterým je soukromí. Není snad nic intimnějšího, než osobní genetické informace, přičemž souhlas s testováním znamená sdílet DNA s testovacími společnostmi.

Genetická analýza může odhalit nejen osobní informace, jako jsou stávající zdravotní stav nebo riziko rozvoje určitých onemocnění, ale také základní aspekty identity člověka, včetně jeho původu a potenciálních rysů jeho budoucích dětí. S neustálým vývojem genetické technologie pak samozřejmě vzrůstají i obavy z použití tajně shromážděného genetického materiálu pro reprodukční účely.

Sci-fi, nebo realita?

Téma vibruje společností již řadu let. Vzpomeňme jen na strach zpěvačky Madonny z tajného sběru DNA. Často bývala označována za paranoidní, když si po vystoupení začala najímat úklidové čety, aby vždy sterilizovaly její šatnu, když na každém turné vyžaduje nové záchodové prkénko. Byly to opravdu jen jakési sci-fi halucinace, je-li zřejmé, že svou DNA za sebou necháváme všude, kde se jen mihneme? Vlas, kousíček nehtu, odumřelé kůže, stopy slin, to vše jsou významné stopy DNA, tedy toho, co je dnes mnohými považované za tajemství pochopení celé identity člověka.

Zdá se, že genetické paparazzi čekají hody. „Když se do soudní síně nevyhnutelně dostanou spory týkající se genetických krádeží od veřejně známých osobností, soudci budou muset čelit zásadním otázkám týkajících se toho, jak genetika souvisí s osobností a identitou, majetkem, zdravím, nemocemi, duševním vlastnictvím či reprodukčními právy,“ napsala například Liza Vertinsky, profesorka práva z Marylandské univerzity pro magazín The Conservartion.

Zatímco u některých možnosti genetického rozboru vzbuzují až paranoiu, jiní jsou fascinováni, na čemž významně profitují mnohé komerční společnosti. Šancí, jak dobře pochodit, je stále bezpočet. Chcete-li uspět ve svém podnikání, pak se zaměřte na krásu či hubnutí. Dobře vypadat je ideál současnosti. I proto se značné množství subjektů, které působí v oblasti testování DNA, orientují tímto směrem.

„Náš výzkum ukazuje, že stárnutí pleti je z 60 procent ovlivněno geny a ze 40 procent životním stylem,“ uvedl například dr. Martin Stow, generální ředitel skupiny GENEU pro The Guardian. „DNA je testována v naší londýnské laboratoři, kde analyzujeme geny spojené s antioxidační ochranou a odbouráváním kolagenu, které určují rychlost stárnutí pokožky. Po testu a konzultaci předepisujeme personalizovaná séra péče o pleť, abychom optimalizovali a zajistili budoucí vzhled pleti zákazníka.“

Některé společnosti, například kanadské DNA Romance či Instant Chemistry, jsou zase založené na tom, že prostřednictvím testů DNA pomáhají lidem najít lásku a sexuální kompatibilitu. Pohnutky vypadají jako ideální – shoda DNA by restartovala staré dobré morální zásady pro ukázkové soužití: monogamní, celoživotní, intenzivní, dokonalé. Nelze se divit, že zájemců je požehnaně, a není vyloučené, že budoucnost párového soužití spočívá právě v ideální shodě DNA.

Nicméně genetické testování jde ještě dál. Příkladem budiž spuštění genetické aplikace s názvem „Jak moc jsi gay?“. Účel je jasný. Sběr DNA mající potvrdit geneticky danou homosexuální orientaci. Tohle „podnikání“ naštěstí vzbudilo velkou negativní reakci ze strany vědců, takže po čase byla pod jejich nátlakem aplikace z trhu stažena jako něco, co vzdoruje modernímu genetickému výzkumu. „Nemůžete poznat, že je někdo gay na základě jeho DNA, a nemyslím si, že by to kdy v budoucnu bylo možné,“ prohlásila Deanna Churchová, vědkyně působící v oblasti bioinformatiky a genomiky.

Obchod s aplikacemi GenePlaza, jehož bylo testování na potenciální homosexualitu součástí, však nabízí mnohé jiné aplikace – od výpočtu predispozice k depresi až třeba po předvídání matematických schopností. Za vzorek své DNA se dozvíte, jak rychle dokážete metabolizovat kávu, jak jste inteligentní, zda máte predispozici k nadváze, jestli jste ranní ptáče, či sova a mnoho dalších zajímavostí. Testy údajně nejsou přímo spojeny s vědci nebo jejich studiemi a interpretaci dat vytvořených aplikacemi provádějí výhradně vývojáři.

Mezi odborníky je za nejvíce znepokojující považována pravděpodobně aplikace Depression App, která má stanovit predispozici k depresivnímu onemocnění. Psychologové poukazují na to, že když se lidem řekne, že mají sklony k depresi, bývají následně méně schopní se s ní vyrovnat, čelit jí a manifestace příznaků může být naopak pravděpodobnější, než když o své genetické „predispozici“ dotyčný nic netuší.

Stále levnější technologie sekvenování DNA umožnila, aby se genetické testování stalo mnohem více než jen nástrojem v rukou lékařů. Stalo se také synonymem rozptýlení a nezřídka poskytuje jen velmi zředěnou verzi toho, co můžete získat od reálného poskytovatele zdravotní péče. Internet Health Report například poukazuje na omyl společnosti Orig3n, která v roce 2018 chybně identifikovala vzorek DNA labradorského retrívra jako DNA člověka. Zároveň píše: „Se souhlasem testování vaší DNA se stanete produktem. Váš genetický kód je cenný. A vy často nemáte ponětí, které společnosti k němu mají přístup a za jakým účelem.“