Blíží se podzim a s ním i sezona respiračních onemocnění. Co ale bude lidi v Česku trápit, je pro odborníky stále záhadou. „Zatím nejsou k dispozici zprávy, které by umožnily přesnější predikci. Lze předpokládat, že se budeme potýkat s chřipkou i covidem,“ sdělila Deníku mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová.

Ve větší míře budou podle ní cirkulovat i nechřipkové respirační viry. „Počítat musíme s rhinoviry i RS viry,“ uvedla. Rhinoviry se mohou projevit ucpaným nosem, RS viry kašlem či rýmou. Do Česka nedávno dorazila první schválena vakcína proti RS virům, jež je dostupná lidem nad 60 let, kteří za ni budou muset zaplatit asi pět tisíc korun. Bližší informace sdělí praktici.

Pomůže očkování

O letošním složení chřipkové vakcíny pro severní polokouli, kde je i Česko, Světová zdravotnická organizace rozhodla v únoru. „Ve vakcíně na nadcházející sezónu se mění jeden kmen. Očkování proti chřipce doporučujeme zejména pro rizikové lidi. Vhodné je ale v zásadě pro kohokoli,“ zmínila mluvčí SZÚ.

Není podle ní nutné očkovat se počátkem září, ale dle aktuální epidemické situace. „Imunita navozená chřipkovou vakcínou není dlouhodobá. Proto je potřeba, aby se znovu přeočkoval i člověk, který podstoupil očkování loni,“ uvedla. Lidé nad 65 let za to nic neplatí. Ostatní to vyjde na nižší stokoruny, přičemž některé zdravotní pojišťovny na vakcínu přispívají z fondů prevence.

Zejména pro starší či lidi s rizikovým faktorem (třeba obezitou) může mít podle SZÚ přínos i přeočkování proti covidu. „Do budoucna lze, společně se začleňováním viru SARS-CoV-2 mezi běžné respirační viry, očekávat spíše omezování jeho významu i dopadu. Tedy i potřeby očkování. Je to ale spekulativní předpoklad, viry dokážou překvapit,“ dodala Čechová. Očkování proti covidu je zdarma. Stejně jako u chřipky je dobré informovat se u praktického lékaře.

Že se na podzim bude jednat o už tradiční spektrum respiračních onemocnění – tedy hlavně chřipku, covid a RS viry, potvrdil Deníku i epidemiolog Roman Prymula. „Pak tu bude řada dalších virů – adenoviry, rhinoviry či coxsackie viry, které způsobují mírnější onemocnění,“ podotkl.

Ani podle něj nelze předpovědět detaily. „Je zřejmé, že na podzim dojde k nárůstu. Nejsou ale signály pro to, že by tady měla být nějaká velká epidemie,“ doplnil.

Posila imunity

Pomoci v boji s viry může posílení imunity. Důležitý je pohyb venku či pestrá strava. Vypomoci si lze i vitamíny a minerály v podobě potravinových doplňků. „Přirozený imunitní systém podporují v dostatečných dávkách rakytník, echinacea, vitamíny C, D a minerály zinek či selen,“ shrnula lékárnice a vedoucí online poradny na Lékárna.cz Pavla Horáková.

Online poradenství poskytuje i lékárenská síť Dr. Max. Lékárnice Silvie Doležalová zmínila mimo jiné právě i extrakty z rodu rostlin echinacea. „Mají imunostimulační schopnost, a tedy příznivě ovlivňují naši obranyschopnost působením na buňky imunitního systému. Toho se využívá hlavně v prevenci chřipky a nachlazení,“ popsala.