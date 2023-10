Pediatři upozorňují, že každý rok se chřipkou nakazí až třetina dětí, od nichž ji pak většinou postupně chytne celá rodina. Jelikož i malé děti mohou mít těžší průběh, odborníci jim doporučují očkování.

I děti mohou mít těžší průběh chřipky. Pediatři proto doporučují očkování. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Michaela Hlinková

Chřipka nešetří ani děti. Podle předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně Aleny Šebkové především dvouleté a menší ji mohou prodělat v závažnější formě. Podobně jako senioři.

Dětí do pěti let věku bývá podle ní s tímto respiračním onemocněním a jeho komplikacemi v Česku ročně hospitalizováno asi pět set dětí. „Ty chronicky nemocné mají riziko hospitalizace dvaapůlkrát až pětkrát větší než stejně staré jinak zdravé děti,“ podotkla.

Chřipka v Česku neustále mutuje. Kdy je vhodné očkování a jaké jsou příznaky

Klasickými znaky chřipky u dětí jsou náhlá horečka, bolesti kloubů, svalů či hlavy. „Později se přidá suchý kašel. Rýma nebývá, pouze eventuálně pocit ucpaného nosu. Kojenci mohou mít ale příznaky zcela necharakteristické – nechutenství, zvracení či průjem,“ vypočítala Šebková.

Chřipka se podle odborníků může u dětí projevit i jako bolestivý zánět středního ucha. Příznaky o sobě navíc mohou dát znát až po týdnu. Děti, kterých se každoročně nakazí až třetina, navíc infekci šíří déle než dospělí. Třeba i deset dní. Nakazí proto většinou i rodinu včetně prarodičů.

Bezbolestné očkování

Někteří rodiče se proto nyní v poradnách odborníků ptají, jak je to s vakcinací u dětí. Od konce října do konce roku budou mít dětští lékaři v ordinacích opět k dispozici moderní vakcínu, která nevyžaduje vpich do svalu. Pokud ji konkrétní pediatr mít nebude, může vydat lékařský předpis, na který ji lze zakoupit v lékárně a k doktorovi přinést zpět.

Očkovací látku sestra či lékař dítěti bezbolestně vstříkne přímo na povrch nosní sliznice. „Jednoduchým stiskem aplikátoru se postupně vpraví do obou nosních dírek. Tento způsob je v podstatě podobný tomu, jak se běžný virus chřipky dostává do těla,“ přiblížila dětská lékařka z pražské Libuše Hana Cabrnochová.

Chřipka, rýma, covid. Virus už patří do respirační sezony, pomáhá nová vakcína

Dítě látku nemusí vdechovat ani nijak vtahovat nosem. „Tato vakcína je doporučena dětem a mladistvým ve věku od dvou do osmnácti let. Stačí jedna dávka. Dvě dávky jsou nutné pouze u dětí do devíti let, které nebyly v minulosti proti chřipce očkované,“ dodala lékařka.

Nejmladší a nejstarší

Děti je možné očkovat i tradičním vpichem do svalu. Česká vakcinologická společnost doporučuje, aby se proti chřipce očkovaly především děti od šesti měsíců do pěti let. A také dospělí nad padesát, obzvláště starší pětašedesáti a chronicky nemocní.

Zatímco pětašedesátníci a starší, stejně jako chronicky nemocní či zdravotníci, mají očkování proti chřipce hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ostatní včetně dětí nikoli. Očkování je vyjde na nižší stokoruny. Zdravotní pojišťovny na ně ale většinou přispívají z fondu prevence.

PŘEHLEDNĚ: V Česku začíná řádit angína. Jaké jsou příznaky, kde sehnat penicilin

Očkování sice stoprocentně nezabrání nákaze, podle geriatričky Evy Topinkové z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ovšem výrazně chrání především před těžkým průběhem i následky chřipky.