Počty nemocných chřipkou a dalšími akutními respiračními infekcemi stouply za předchozí týden o více než pětinu na 1750 na 100 tisíc obyvatel. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jde při pohledu na celostátní čísla o epidemii, nejvyšší nemocnost je v Jihomoravském a Karlovarském kraji a na Vysočině Podle informací profilu Hygienické služby ČR na sociální síti X nebylo zatím hodnoty pro epidemický práh dosaženo ve všech krajích.

„Nemocnost akutními respiračními infekcemi v ČR ve čtvrtém kalendářním týdnu roku 2024 dosáhla úrovně 1750 nemocných na sto tisíc osob, což je vzestup o 22,2 procenta oproti minulému týdnu. Nárůst je evidován ve všech krajích i všech věkových skupinách,“ uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

O epidemii akutních respiračních infekcí odborníci hovoří, pokud nemocnost přesáhne 1600 až 1700 nemocných na sto tisíc obyvatel. SZÚ posuzuje počet případů přepočtený na počet obyvatel ČR, krajské hygienické stanice v jednotlivých krajích.

„Z lokálního hlediska lze epidemiologickou situaci v některých krajích ČR hodnotit jako rozvíjející se epidemii,“ uvedl mluvčí MZd Ondřej Jakob. Jde o kraje Karlovarský, Liberecký, Vysočinu, Jihomoravský a Moravskoslezský.

Dominuje chřipka

Dominantním původcem akutních infekcích je podle Kynčla v současné době chřipka, od předchozího týdne přibylo lidí, kteří mají chřipkové příznaky, při přepočtu na sto tisíc obyvatel o 75 procent. Nejvyšší nemocnost je podle MZd u malých dětí do pěti let věku, nejnižší u seniorů nad 65 let. Nejvyšší nárůst nemocnosti lékaři zaznamenali podle Jakoba mezi dětmi ve věku šest až 14 let, kde se zvýšila o více než 25 procent.

Naopak klesá od přelomu roku počet pozitivně testovaných na covid-19. Od předchozího týdne se jejich počet snížil zhruba o pětinu na 11 případů na 100 tisíc obyvatel. V nemocnicích bylo podle dat MZd 78 pozitivně testovaných, osm na jednotkách intenzivní péče.

Počty případů nemocí dýchacích cest v ČR na 100 tisíc obyvatel

pondělí Akutní respirační infekce Mezitýdenní změna Covid Mezitýdenní změna 4. týden 22. 1. 1750 + 22 % 11 - 21 % 3. týden 15. 1. 1423 + 10 % 14 - 30 % 2. týden 8.1. 1292 + 6 % 20 - 49 % 1. týden 1. 1. 1228 + 44 % 41 + 0,2 % 52. týden 25.12. 854 -45 % 40,9 - 64,4 % 51. týden 18. 12. 1544 - 8 % 115 - 13,5 % 50. týden 11. 12. 1679 + 8,8 % 132,9 + 9 % 49. týden 4. 12. 1542 + 5,9 % 121,9 + 37,9 % 48. týden 27. 11. 1457 + 8,9 % 88,4 + 54 % 47. týden 20. 11. 1340 + 12,9 % 57,2 + 12,2 % 46. týden 13. 11. 1185 - 2,6 % 51 - 0,2 % 45. týden 6. 11. 1217 + 4,5 % 51,1 + 7 % 44. týden 30. 10. 1161 + 6,7 % 47,7 + 45 % 43. týden 23. 10. 1060 + 7 % 32,9 +17 %

